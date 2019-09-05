Форум издателей во Львове 2019: самые интересные события книжного фестиваля
Форум издателей во Львове состоится 18-22 сентября. В течение 5 дней ценители культурных событий смогут посетить множество образовательных мероприятий, пообщаться с авторами и приобрести книги. События будут происходить во Дворце Искусств и еще в десятках локациях города. Чтобы не потеряться среди всего многообразия – ознакомьтесь с программой Форума далее в материале.
Форум издателей | Book Forum – это самый большой книжный, литературный, культурный фестиваль Украины и Центрально-Восточной Европы. Фокусная тема фестиваля 2019 года – "Отыскивание причастного" – название одного из стихов украинского поэта Грицька Чубая.
Читайте также: Прокачай себя: 5 авторов, которые влияют на формирование личности
В рамках главной темы на фестивале будут говорить о поиске общего языка с другими и понимании, с кем этот общий язык даже не стоит искать. Не обойдут стороной и важную проблему общества – заботу об окружающей среГде, ведь нет таких вещей и явлений, к которым бы мы не были прямо или косвенно причастны в этой жизни, даже если эта причастность на первый взгляд и не очевидна.
В 2019 году программа 26 BookForum насчитывает 700 событий, в которых примут участие более 1000 украинских и иностранных участников.
Поскольку программа фестиваля слишком масштабная – мы отобрали те события, которые, на наш взгляд, важны и достойны внимания. Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на сайте "Форума издателей 2019".
Форум издателей 2019 во Львовн: программа по дням
Форум издателей 2019 – программа на 18 сентября, среда
Что: Встреча с польским писателем Лукашем Орбитовским и презентация перевода сборника рассказов "Голова змеи"
Где: Книжный магазин "Книголенд"
Когда: 13:00 – 14:00
Лукаш Орбитовский
Форум издателей 2019 – программа на 19 сентября, четверг
Что: Презентация книги "Тропами Карпат. 80 маршрутов Олега Ямалова в Украинских Карпатах"
Где: Львов, улица Мулярская, 2а
Когда: 11:00 – 11:45
"Тропами Карпат. 80 маршрутов Олега Ямалова в Украинских Карпатах" – это подробный пеший путеводитель в Карпатских горах западной части Украины. Книга предлагает 80 маршрутов, сгруппированных по трем регионам Карпат.
Книга – идеальная находка для любителей гор
Что: Презентация книги "Степной Бог"
Где: Львов, улица Академика Филарета Колессы, 2
Когда: 12:00 – 12:45
"Степной Бог" – это презентация первого романа Евгения Лира из масштабной трилогии "Хассара" в рамках 26BookForum.
Презентация романа "Степной Бог" Евгения Лира
Что: Автограф-сессия с Евгением Клопотенко
Где: Львов, улица Николая Коперника, 17
Когда: 13:00 – 13:45
Евгений Клопотенко – известный украинский кулинар, выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu и основатель гастромайстерской Confiture. Поклонники известного кулинара смогут сделать фото со своим кумиром.
Евгений Клопотенко
Что: Показ фильма "Намерение"
Где: Львов, улица Николая Коперника, 9
Когда: 13:00 – 14:00
В Львове поклонникам Любка Дереша покажут экранизацию по его одноименному роману "Намерение". Фильм создан компанией "ВАВИЛОН" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Показ фильма "Намерение"
Что: Мастер-класс Ирен Роздобудько "Сценарий байопика: с чего начать"
Где: Львов, улица Леся Курбаса, 3
Когда: 17:00 – 17:45
Украинская писательница Ирен Роздобудько расскажет о собственном опыте написания сценария и романа, где главным героем является реальная историческая личность.
Ирен Роздобудько
Что: Презентация романа Василия Махно "Вечный календарь"
Где: Львовская областная универсальная библиотека, Большой зал
Когда: 17:30 – 18:15
Новый роман Василия Махно "Вечный календарь" – это повествование о хронологии жизни украинцев, поляков, евреев и армян в Галиции, Восточной Украине.
Презентация книги "Вечный календарь"
Форум издателей 2019 – программа на 20 сентября, пятница
Что: Презентация новых романов Андрея Кокотюхи
Где: Дворец Искусств, конференц-зал
Когда: 10:30 – 11:30
Писатель Андрей Кокотюха презентует романы "Изгнанник и черная вдова" и "Изгнанник и полтавская ведьма". Также состоится дискуссия об уже экранизированной украинской книге и тендинции в этой области.
Андрей Кокотюха
Что: Автограф-сессия Сергея Жадана
Где: Львов, улица Николая Коперника, 17
Когда: 13:00 – 13:45
Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист. Литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены на тринадцать языков, сделав автора одним из самых известных современных украинских писателей.
Читайте также: Бумажные, электронные или аудио – кто доминирует на мировом книжном рынке?
Поэтому те, кто хочет лично пообщаться с писателем, сделать фото или получить автограф, – приходите на интересную встречу..
Сергей Жадан
Что: Творческая встреча с Юрием Винничуком и Андреем Курковым
Где: Отель "Риус", Большой зал
Когда: 17:00 – 17:45
Авторы расскажут о романе Юрия Винничука "Ночной репортер" и поговорят о том, как создают совместный роман "Иней в глазах ее".
"Ночной репортер" Юрия Винничука
Что: Встреча с Эльчином Сафарли
Где: Первый украинский театр для детей и юношества
Когда: 20:00 – 20:45
Эльчин Сафарли – писатель с Востока. На Форуме издателей состоится презентация сразу двух переводов произведений Эльчина Сафарли на украинский язык – книг "Дом, в котором теплится свет" и "Если бы ты знал" и автограф-сессия.
Эльчин Сафарли
Форум издателей 2019 – программа на 21 сентября, суббота
Что: Показ фильма "Сладкая Даруся"
Где: Кинотеатр "Коперник"
Когда: 10:30 – 11:30
Режиссером фильма "Сладкая Даруся", который снимался по мотивам романа украинской писательницы Марии Матиос, стала Александра Степашко. Съемки проходили в украинских Карпатах и на Львовщине. Фильм рассказывает об оккупации советскими войсками Западной Украины. К фильму привлекли украинских, польских и французских актеров.
Смотрите тизер фильма "Сладкая Даруся":
Что: Презентация книги Тараса Прохасько "Да, но"
Где: Кинотеатр "Коперник"
Когда: 13:30 – 14:15
В начале сентября Международная литературная корпорация Meridian Czernowitz издаст новую книгу Тараса Прохасько "Да, но". Это сборник прозы, написанный на протяжении последних лет.
Презентация книги "Да, но"
Что: Презентация книг Макса Кидрука "Пока свет не погаснет навсегда" и Юрия Даценко "Ловушка для потрошителя"
Где: Первый украинский театр для детей и юношества
Когда: 16:00 – 16:45
Что: Презентация книги Андрея Любки
Где: Львов, улица Николая Коперника, 14
Когда: 16:30 - 17:15
В книге "В поисках варваров" рассказывается о том, как мы относимся к своим соседям, как мы относимся к ним, как к варварам, только из-за того, что мы ничего не знаем о них. Цель книги – сломать эти стереотипы.
Презентация книги Андрея Любки
Что: Презентация романа Марии Матиос "Букова земля"
Где: Дворец Искусств, конференц-зал
Когда: 18:00 – 19:15
Презентация романа "Букова земля"
Что: Презентация книги "Дело Василия Стуса"
Где: Львов, улица Михаила Драгоманова, 5
Когда: 18:00 - 18:45
Новая книга рассказывает правду об уголовном деле, жизни и смерти Василия Стуса. В книге собраны архивные документы по уголовному делу Василия Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы.
"Дело Василия Стуса"
Что: Презентация книги Екатерины Бабкиной "Мой дед танцевал лучше всех"
Где: Отель "Риус", Большой зал
Когда: 18:00 – 18:45
Новая книга писательницы Екатерины Бабкиной "Мой дед танцевал лучше всех" собрала в себя серию рассказов, которые складываются в историю пяти семей, дети из которых знакомятся в школе первого сентября в первый год независимости Украины и остаются друзьями на всю жизнь.
Екатерина Бабкина
Что: Встреча с Ольгой Фреймут
Где: Дворец Искусств, конференц-зал
Когда: 19:30 – 20:15
На встрече с Ольгой Фреймут вы сможете купить любую ее книгу, взять у нее автограф, поставить несколько вопросов и сделать фото.
Ольга Фреймут "О любви"
Что: Ночь поэзии и музыки NON-STOP
Где: Клуб Picasso
Когда: 22:00 – 06:00
"Ночь поэзии и музыки non-stop" – это сочетание лучшей поэзии от иностранных и украинских участников литературного фестиваля с музыкой известных украинских и зарубежных групп.
Юрий Андрухович
Читайте также: Самая популярная автобиография: книга Мишель Обамы "Становление" вскоре на украинском языке
Форум издателей 2019 – программа на 22 сентября, воскресенье
Что: Презентация книги "Шевченко на каждый день" с Яниной Соколовой
Где: Дворец Искусств, конференц-зал
Когда: 12:00 - 13:15
Представит книгу "Шевченко на каждый день" популярная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова. Это издание позволит читателю окунуться в творчество Т. Г. Шевченко и услышать как звучат его поэзии в исполнении Янины.
Встреча с Яниной Соколовой
Что: Разговор о книге с Ольгой Герасимьюк
Где: Львовский академический театр им. Леся Курбаса
Когда: 13:00 – 13:45
Украинская журналистка и писательница Ольга Герасимьюк представляет сборник эссе об увлекательных путешествиях, знакомстве с миром через призму человеческих судеб, судьбоносных знакомствах, потере и нахождении себя.
Ольга Герасимьюк
Что: "Маркетер" Олега Сенцова. Литература из-за решетки
Где: Геокупол
Когда: 14:00 – 16:00
Во Львове состоится первая презентация нового сборника Олега Сенцова, написанного в заключении. Книга является второй частью автобиографической трилогии.
Сборник рассказов Олега Сенцова
Что: Правила и стиль жизни от Андрея Онистрата. Искусство самомотивации
Где: Музей этнографии и художественного промысла Национальной академии наук Украины (большой зал)
Когда: 15:00 – 16:15
Банкир Андрей Онистрат расскажет о том, как научиться искусству самомотивации для достижения высочайших личностных целей во всех сферах жизни. Украинский бизнесмен является автором скандальной автобиографической книги "Как я про$рал банк".
Андрей Онистрат
Что: "Поэтические меланхолии" с Юрком Издрыком
Где: Кинотеарт "Коперник"
Когда: 16:30 – 17:30
Для вас 60 минут будет читать стихи непревзойденный Издрык, поэтому приходите за дозой спокойствия, вдохновения и уюта.
Издрык