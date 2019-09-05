Форум издателей во Львове 2019: самые интересные события книжного фестиваля

Форум издателей во Львове состоится 18-22 сентября. В течение 5 дней ценители культурных событий смогут посетить множество образовательных мероприятий, пообщаться с авторами и приобрести книги. События будут происходить во Дворце Искусств и еще в десятках локациях города. Чтобы не потеряться среди всего многообразия – ознакомьтесь с программой Форума далее в материале.

Форум издателей | Book Forum – это самый большой книжный, литературный, культурный фестиваль Украины и Центрально-Восточной Европы. Фокусная тема фестиваля 2019 года – "Отыскивание причастного" – название одного из стихов украинского поэта Грицька Чубая.

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В рамках главной темы на фестивале будут говорить о поиске общего языка с другими и понимании, с кем этот общий язык даже не стоит искать. Не обойдут стороной и важную проблему общества – заботу об окружающей среГде, ведь нет таких вещей и явлений, к которым бы мы не были прямо или косвенно причастны в этой жизни, даже если эта причастность на первый взгляд и не очевидна.

В 2019 году программа 26 BookForum насчитывает 700 событий, в которых примут участие более 1000 украинских и иностранных участников.

Поскольку программа фестиваля слишком масштабная – мы отобрали те события, которые, на наш взгляд, важны и достойны внимания. Ознакомиться с подробной программой фестиваля можно на сайте "Форума издателей 2019".

Форум издателей 2019 во Львовн: программа по дням

Форум издателей 2019 – программа на 18 сентября, среда

Что: Встреча с польским писателем Лукашем Орбитовским и презентация перевода сборника рассказов "Голова змеи"

Где: Книжный магазин "Книголенд"

Когда: 13:00 – 14:00



Лукаш Орбитовский

Форум издателей 2019 – программа на 19 сентября, четверг

Что: Презентация книги "Тропами Карпат. 80 маршрутов Олега Ямалова в Украинских Карпатах"

Где: Львов, улица Мулярская, 2а

Когда: 11:00 – 11:45

"Тропами Карпат. 80 маршрутов Олега Ямалова в Украинских Карпатах" – это подробный пеший путеводитель в Карпатских горах западной части Украины. Книга предлагает 80 маршрутов, сгруппированных по трем регионам Карпат.



Книга – идеальная находка для любителей гор

Что: Презентация книги "Степной Бог"

Где: Львов, улица Академика Филарета Колессы, 2

Когда: 12:00 – 12:45

"Степной Бог" – это презентация первого романа Евгения Лира из масштабной трилогии "Хассара" в рамках 26BookForum.



Презентация романа "Степной Бог" Евгения Лира

Что: Автограф-сессия с Евгением Клопотенко

Где: Львов, улица Николая Коперника, 17

Когда: 13:00 – 13:45

Евгений Клопотенко – известный украинский кулинар, выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu и основатель гастромайстерской Confiture. Поклонники известного кулинара смогут сделать фото со своим кумиром.



Евгений Клопотенко

Что: Показ фильма "Намерение"

Где: Львов, улица Николая Коперника, 9

Когда: 13:00 – 14:00

В Львове поклонникам Любка Дереша покажут экранизацию по его одноименному роману "Намерение". Фильм создан компанией "ВАВИЛОН" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.



Показ фильма "Намерение"

Что: Мастер-класс Ирен Роздобудько "Сценарий байопика: с чего начать"

Где: Львов, улица Леся Курбаса, 3

Когда: 17:00 – 17:45

Украинская писательница Ирен Роздобудько расскажет о собственном опыте написания сценария и романа, где главным героем является реальная историческая личность.



Ирен Роздобудько

Что: Презентация романа Василия Махно "Вечный календарь"

Где: Львовская областная универсальная библиотека, Большой зал

Когда: 17:30 – 18:15

Новый роман Василия Махно "Вечный календарь" – это повествование о хронологии жизни украинцев, поляков, евреев и армян в Галиции, Восточной Украине.



Презентация книги "Вечный календарь"

Форум издателей 2019 – программа на 20 сентября, пятница

Что: Презентация новых романов Андрея Кокотюхи

Где: Дворец Искусств, конференц-зал

Когда: 10:30 – 11:30

Писатель Андрей Кокотюха презентует романы "Изгнанник и черная вдова" и "Изгнанник и полтавская ведьма". Также состоится дискуссия об уже экранизированной украинской книге и тендинции в этой области.



Андрей Кокотюха

Что: Автограф-сессия Сергея Жадана

Где: Львов, улица Николая Коперника, 17

Когда: 13:00 – 13:45

Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист. Литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены на тринадцать языков, сделав автора одним из самых известных современных украинских писателей.

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Поэтому те, кто хочет лично пообщаться с писателем, сделать фото или получить автограф, – приходите на интересную встречу..



Сергей Жадан

Что: Творческая встреча с Юрием Винничуком и Андреем Курковым

Где: Отель "Риус", Большой зал

Когда: 17:00 – 17:45

Авторы расскажут о романе Юрия Винничука "Ночной репортер" и поговорят о том, как создают совместный роман "Иней в глазах ее".



"Ночной репортер" Юрия Винничука

Что: Встреча с Эльчином Сафарли

Где: Первый украинский театр для детей и юношества

Когда: 20:00 – 20:45

Эльчин Сафарли – писатель с Востока. На Форуме издателей состоится презентация сразу двух переводов произведений Эльчина Сафарли на украинский язык – книг "Дом, в котором теплится свет" и "Если бы ты знал" и автограф-сессия.



Эльчин Сафарли

Форум издателей 2019 – программа на 21 сентября, суббота

Что: Показ фильма "Сладкая Даруся"

Где: Кинотеатр "Коперник"

Когда: 10:30 – 11:30

Режиссером фильма "Сладкая Даруся", который снимался по мотивам романа украинской писательницы Марии Матиос, стала Александра Степашко. Съемки проходили в украинских Карпатах и на Львовщине. Фильм рассказывает об оккупации советскими войсками Западной Украины. К фильму привлекли украинских, польских и французских актеров.

Смотрите тизер фильма "Сладкая Даруся":

Что: Презентация книги Тараса Прохасько "Да, но"

Где: Кинотеатр "Коперник"

Когда: 13:30 – 14:15

В начале сентября Международная литературная корпорация Meridian Czernowitz издаст новую книгу Тараса Прохасько "Да, но". Это сборник прозы, написанный на протяжении последних лет.



Презентация книги "Да, но"

Что: Презентация книг Макса Кидрука "Пока свет не погаснет навсегда" и Юрия Даценко "Ловушка для потрошителя"

Где: Первый украинский театр для детей и юношества

Когда: 16:00 – 16:45

Что: Презентация книги Андрея Любки

Где: Львов, улица Николая Коперника, 14

Когда: 16:30 - 17:15

В книге "В поисках варваров" рассказывается о том, как мы относимся к своим соседям, как мы относимся к ним, как к варварам, только из-за того, что мы ничего не знаем о них. Цель книги – сломать эти стереотипы.



Презентация книги Андрея Любки

Что: Презентация романа Марии Матиос "Букова земля"

Где: Дворец Искусств, конференц-зал

Когда: 18:00 – 19:15



Презентация романа "Букова земля"

Что: Презентация книги "Дело Василия Стуса"

Где: Львов, улица Михаила Драгоманова, 5

Когда: 18:00 - 18:45

Новая книга рассказывает правду об уголовном деле, жизни и смерти Василия Стуса. В книге собраны архивные документы по уголовному делу Василия Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы.



"Дело Василия Стуса"

Что: Презентация книги Екатерины Бабкиной "Мой дед танцевал лучше всех"

Где: Отель "Риус", Большой зал

Когда: 18:00 – 18:45

Новая книга писательницы Екатерины Бабкиной "Мой дед танцевал лучше всех" собрала в себя серию рассказов, которые складываются в историю пяти семей, дети из которых знакомятся в школе первого сентября в первый год независимости Украины и остаются друзьями на всю жизнь.



Екатерина Бабкина

Что: Встреча с Ольгой Фреймут

Где: Дворец Искусств, конференц-зал

Когда: 19:30 – 20:15

На встрече с Ольгой Фреймут вы сможете купить любую ее книгу, взять у нее автограф, поставить несколько вопросов и сделать фото.



Ольга Фреймут "О любви"

Что: Ночь поэзии и музыки NON-STOP

Где: Клуб Picasso

Когда: 22:00 – 06:00

"Ночь поэзии и музыки non-stop" – это сочетание лучшей поэзии от иностранных и украинских участников литературного фестиваля с музыкой известных украинских и зарубежных групп.



Юрий Андрухович

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Форум издателей 2019 – программа на 22 сентября, воскресенье

Что: Презентация книги "Шевченко на каждый день" с Яниной Соколовой

Где: Дворец Искусств, конференц-зал

Когда: 12:00 - 13:15

Представит книгу "Шевченко на каждый день" популярная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова. Это издание позволит читателю окунуться в творчество Т. Г. Шевченко и услышать как звучат его поэзии в исполнении Янины.



Встреча с Яниной Соколовой

Что: Разговор о книге с Ольгой Герасимьюк

Где: Львовский академический театр им. Леся Курбаса

Когда: 13:00 – 13:45

Украинская журналистка и писательница Ольга Герасимьюк представляет сборник эссе об увлекательных путешествиях, знакомстве с миром через призму человеческих судеб, судьбоносных знакомствах, потере и нахождении себя.



Ольга Герасимьюк

Что: "Маркетер" Олега Сенцова. Литература из-за решетки

Где: Геокупол

Когда: 14:00 – 16:00

Во Львове состоится первая презентация нового сборника Олега Сенцова, написанного в заключении. Книга является второй частью автобиографической трилогии.



Сборник рассказов Олега Сенцова

Что: Правила и стиль жизни от Андрея Онистрата. Искусство самомотивации

Где: Музей этнографии и художественного промысла Национальной академии наук Украины (большой зал)

Когда: 15:00 – 16:15

Банкир Андрей Онистрат расскажет о том, как научиться искусству самомотивации для достижения высочайших личностных целей во всех сферах жизни. Украинский бизнесмен является автором скандальной автобиографической книги "Как я про$рал банк".



Андрей Онистрат

Что: "Поэтические меланхолии" с Юрком Издрыком

Где: Кинотеарт "Коперник"

Когда: 16:30 – 17:30

Для вас 60 минут будет читать стихи непревзойденный Издрык, поэтому приходите за дозой спокойствия, вдохновения и уюта.



Издрык