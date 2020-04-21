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Фоззи из группы "ТНМК" стал отцом двойняшек

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Музикант Фоззи / Instagram / @metamorefozzey

Один из участников популярной украинской группы "Танок на майдане Конго" Фоззи (настоящее имя – Александр Сидоренко) стал отцом двойняшек.

На карантине случаются и хорошие новости. Сегодня, 21 апреля, стало известно, что один из украинских музыкантов стал отцом. Александр Сидоренко поделился этой радостной новостью на личной странице в сети инстаграм.

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У артиста и его жены Полины на свет появились мальчик и девочка. Александр поделился фотографией, где он счастливый позирует в медицинском халате и маске. В руках у него видим две таблички – голубого и розового цветов.

У нас с Полиной две новости. Две очень хорошие новости,
– подписал снимок Фоззи.

Что известно о музыканте Фоззи?Фоззи (настоящее имя – Александр Сидоренко) – украинский певец, вокалист украинской хип-хоп группы "Танок на майдане Конго". Также известен как журналист и писатель. Именно Фоззи является автором песен "ТНМК". По специальности он журналист-телевизионщик, работал на различных телеканалах ведущим. Издал 2 книги на украинском языке и 8 – на русском. Приобщался к акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого держали в незаконном заключении в России.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости Украины Звездные родители LifeStyle
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