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Фронтвумен ONUKA Наталья Жижченко стала мамой: известен пол малыша

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Фронтвумен ONUKA Наталья Жижченко стала мамой
Фронтвумен ONUKA Наталья Жижченко стала мамой / Instagram / @onukaofficial

Солистка группы ONUKA сегодня, 14 мая, родила первенца. Ранее певица Наталья Жижченко снялась в трогательной фотосессии с мужем Евгением Филатовым, результаты которой опубликовала уже в статусе мамы. Звездная пара стала родителями сына.

Фронтвумен группы ONUKA объявила о пополнении в семье, показав чувственное фото на личной странице в инстаграме. На черно-белой фотографии Наталья Жижченко позирует в объятиях мужа с собакой на руках. Обтягивающий комбинезон подчеркнул большой округлый живот исполнительницы на последних месяцах беременности.

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Сегодня, 14 мая, исполнительница стала мамой. Об этом свидетельствует трогательная подпись под семейным кадром.

Сегодня нас уже четверо,
– призналась солистка ONUKA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні нас вже четверо ️

Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

В комментариях ее муж продюсер Евгений Филатов объявил пол малыша. "Спасибо за сына", – написал музыкант. Кроме того, новоиспеченная мама призналась, что первенца назвали Александром. Счастливый отец также не обошел вниманием это знаковое событие в жизни их семьи и показал первое фото с ребенком из роддома. Он позирует в черной маске и защитном халате с младенцем на руках. "Филатов Александр Евгеньевич", – написал знаменитый продюсер.

Несколько дней назад Наталья Жижченко опубликовала фотографии с домашней фотосессии с любимым, на ни одной из которых не засветила свой округлившийся живот на камеру. Стоит заметить, что звезды держат личную жизнь в тайне и редко афишируют романтические отношения.

Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Звездные родители ONUKA LifeStyle
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