Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого

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Гадания на Святки 2019 - гадания на суженого на Старый Новый год 13 января 2019
Гадание на Старый Новый год 13 января: как гадать в домашних условиях / 24 Канал

Старый Новый год, который отмечается в ночь с 13 на 14 января – особая, мистическая пора. Считается, что именно в эту ночь наступает лучшее время для гаданий. Как узнать свою судьбы, имя суженого или дату предстоящей свадьбы – читайте в материале.

Почему гадают на Старый Новый год

Период святок (с 7 по 19 января) издавна считается особым, люди верили, что именно в эти дни судьба может открыть свои секреты и тайны. О будущем узнавали по гаданию и различным народным приметам. Незамужние девушки в ночь на Старый Новый год гадали не только на свое будущее, но и на суженого.

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В период Святок можно узнать не только имя своего суженого, но и цвет его волос, характер или фигуру. А также дату свадьбы, количество детей, успешный или безуспешный брак.

В народе считалось, что именно гадания в ночь с 13 на 14 января – наиболее правдивы. Даже существовала такая поговорка: "Все, что загадает девица красная под Василия – все сбудется, а что сбудется – не пройдет".

Ворожіння на Святки – найбільш точні та правдиві
Гадание на Святки – наиболее точные и правдивые

Народные традиции гадания забываются, теряя свою форму и содержание. Однако до сих пор в ночь на 14 января многие девушки хотят заглянуть в свое будущее, как когда-то делали наши прабабушки. Если вы тоже хотите погадать в эту мистическую ночь – читайте в материале о том, как это можно сделать в домашних условиях.

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Как подготовиться к гаданию на Старый Новый год

Перед гаданием нужно настроиться на серьезный лад, распустить волосы, развязать все узлы, которые есть на одежде (пояса, ремни, декоративные элементы), снять браслеты и кольца и точно сформулировать вопрос, который вас интересует.

Як ворожити на Старий Новий рік
Как гадать на Старый Новый год

Если вы гадаете на будущего мужа, то это нужно делать не в семейном доме. В этот момент в доме не должны присутствовать мужчины.

Говорят, что каждое гадание на Старый Новый год нужно было делать, не сомневаясь в его правдивости, только тогда оно непременно сбудется.

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Гадание с расческой

Перед сном девушка кладет под подушку расческу со словами "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы". Если во сне видит, как мужчина расчесывает ей волосы, то быть ей в этом году замужем за тем человеком, который приснился.

Ворожіння на Старий Новий рік з гребінцем
Гадание на Старый Новый год с расческой

Гадание на будущее с чашками

Для гадания нужно несколько чашек (столько, сколько и людей, которые гадают). В чашки кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, в одну чашку наливают немного воды. С закрытыми глазами, каждый из тех, кто гадает, по очереди, выбирает чашку.

Предсказания на будущее следующие: кольцо – к свадьбе; монета – к богатству; хлеб – к достатку; сахар – к веселью; лук – к слезам; соль – к несчастью, а чашка с водой – к жизни без особых изменений.

Гадание на замужество со свечами

Вам нужны миска с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха, в количестве, равном числу тех, кто гадает, и столько же небольших свечей или их кусочков. Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в миску.

Ворожіння на Старий Новий рік зі свічками
Гадание на Старый Новый год со свечами

Девушка, у которой свеча сгорит первой, первой выйдет замуж. Соответственно, и девушка, у которой свеча сгорит последней, и замуж выйдет последней. Если у кого-то скорлупка с огнем утонула, той девушке и вовсе замужем не бывать.

Гадание на имя будущего мужа

Еще очень популярное гадание на Старый Новый год – это поиск жениха под подушкой. Для этого вам нужно положите под подушку листочки бумаги с написанными на них мужскими именами. Утром достаньте один из листочков. Имя на нем будет именем вашего суженого.

Также можно в полночь нужно выйти на улицу и спросить имя у первого встречного. Верят, что какое имя вам назовут – так и будут звать вашего будущего мужа.

Гадание на характер будущего мужа

В ночь с 13 на 14 января перед тем, как лечь спать, девушкам нужно положить под подушку игральные карты с изображением королей. Утром, не глядя, стоит вытянуть одну карту. Какой король девушке достанется, таким и муж будет: пиковый король – старый и ревнивый, трефовый король – военный, король черви – молодой и богатый, а бубновый король – желанный.

Ворожіння на Старий Новий рік на картах
Гадание на Старый Новый год с картами

Гадание на суженого с чулком

К этому гаданию девушкам придется подготовиться заранее – купить чулки. Перед сном на одну ногу необходимо надеть новый чулок и лечь в постель. При этом девушка должна приговаривать: "Суженый, ряженый, приди с меня снимать обувь". Мужчина, который во сне снимет чулок – станет будущим мужем.

Гадание по нитке

Вставьте три нитки в три иголки: черного, белого и красного цветов. Пусть кто-нибудь осторожно приколет их к вашей одежде со стороны спины. Не зная, в какой очередности расположены иглы, вытяните одну нитку. Красная нить означает скорое замужество и рождение малыша, белая – одиночество, а черная – замужество счастья вам не принесет, нужно обратить внимание на карьерный рост.

Ворожіння на Старий Новий рік по нитці
Гадание на Старый Новый год по нитке

Гадание на свадьбу

На Старый Новый год в полночь девушки-подружки выходят во двор и, завязывая по очереди друг другу платком глаза, вращают несколько раз вокруг себя, а потом толкают девушку в спину. Если она пойдет в сторону ворот, то скоро выйдет замуж. Если пойдет к крыльцу, то сидеть ей в девках еще один год.

Гадание на варениках

Хозяйка, готовя вареники с картошкой, в некоторые из них кладет вместе с обычной начинкой "сюрпризы": монеты, кольца, орехи. Само гадание происходит непосредственно во время поедания блюда. Кому что выпадет – того и ждет.

Монетка или какие-то зерна – к богатству, нить – к дороге, соль – к слезам, сахар – к хорошей и обеспеченной жизни, кольцо – к замужеству, орех – наличие двух кавалеров, перец – новый ухажер, косточка вишни – к пополнению в семье.

Ворожіння на Старий Новий рік з варениками
Гадание на Старый Новый год с варениками

Гадание на крупах

По кругу нужно расставить блюдца с разной крупой: гречкой, пшеном, рисом, манкой, овсянкой, перловкой, а в отдельное блюдце налить воду. Девушки по очереди раскручивают в центре круга сырое яйцо и смотрят, в какую сторону оно покатится.

Если к гречке – жених будет богатым, к пшену – будет блондином, к рису – будет женат, к манке – жених будет с севера, к перловке – жених будет военным. Вода означает, что девушку ждут путешествия. Если яйцо крутится на месте, значит, девушка в этом году замуж не выйдет.

Гадание на желание

Перед сном 13 января напишите на отдельных бумажках 12 желаний, аккуратно сверните и положите под подушку. Утром, проснувшись, вытяните 3 из них – они обязательно исполнятся в новом году.

Ворожіння на Старий Новий рік на бажання
Гадание на Старый Новый год по желанию

Автор: Елена Булан
Теги: Новости Украины LifeStyle Религия Публикации Статьи Традиции Новогодние праздники Новости культуры
Источник: 24 Канал
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