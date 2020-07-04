Каждая девушка в ночь Ивана Купала тайком задумывается над гаданием, которое дошло до нас из покон веков. Еще в древности наши предки создавали в ночь с 6 на 7 июля магическую атмосферу, собирали подруг и вместе узнавали секреты судьбы. Если вы также желаете присоединиться к этому старинному действу – читайте подборку гаданий в ночь на Ивана Купала далее.

Издавна считается, что в ночь на Ивана Купала духи земли, воды и огня помогают людям, поэтому у вас есть все шансы выпросить у древних могучих сил помощь в важных делах. Духи огня дарят телу силу, духи воды исцеляют болезни, а духи земли награждают богатством.

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По легенде, в купальскую ночь деревья в лесу ходят с места на место, путая путешественников, травы обладают целебной силой, роса смывает морщины и дарит красоту, а магический цветок папоротника подарит владельцу спрятанные сокровища. Ночь на Ивана Купала – таинственная и магическая, поэтому мы подготовили для вас ряд гаданий, с помощью которых вы сможете узнать свою судьбу.

Гадание на расческе

Возьмите свою расческу перед сном в постель, но волосы ею не расчесывайте. Положите расческу под подушку, на которой вы будете спать и проговаривайте такие магические слова: "Суженый, мой ряженый, приди ко мне и расчеши мои волосы". После этого ложитесь спать. Во сне к вам должен прийти ваш суженый, который и расчешет ваши волосы.



Гадания в ночь на Ивана Купала

Есть также другой способ узнать свою судьбу. Выполнять его нужно утром 7 июля. Проснувшись, возьмите в руки расческу и расчешите ею волосы. Обратите внимание на то, сколько волос осталось на расческе.

– один волос прогнозирует встречу с суженым в ближайшее время, поэтому нужно внимательно присмотреться к мужчинам в вашем окружении.

– два волоса свидетельствуют о том, что вскоре вам придут новости, которые определенным образом будут связаны с вашим суженым.

– три волоска предупреждают о сопернице, которая помешает встрече с суженым.

– четыре волоса акцентируют внимание на неприятностях, которые могут произойти в ближайшее время.

Гадание на зеркале

Для проведения таинственного гадания вам нужно зеркало. Сядьте перед ним, зажгите свечу и поставьте ее так, чтобы она отражалась в зеркале. В комнате должна быть тишина и темнота. Внимательно всматривайтесь в зеркало. Через некоторое время оно начнет темнеть, что будет означать появление суженого в ближайшее время. Будущий муж должен подойти к вам сзади, и в этот момент вам ни в коем случае нельзя отводить взгляд от зеркала и оборачиваться.



Гадание на зеркале

Если жених за это время успел подойти к девушке, то должен выложить на стол любой предмет из кармана. В это время прокричите "Чур мое!", после чего дождитесь его ухода и только потом заберите оставленную вещь на память. По преданию, этот предмет у будущего мужа должен исчезнуть. После того, как ваш будущий жених уйдет, прочитайте молитву трижды, перекреститесь и задуйте свечу.

Обращаем ваше внимание на то, что данное гадание является довольно магическим явлением. Поэтому, чтобы уберечь себя от испуга рекомендуем не проводить это гадание, а ради развлечения воспользоваться несколько более безопасными ритуалами.

Гадание на любовь

Соберитесь с подругами в ночь на Ивана Купала на берегу реки. Перед этим сплетите из полевых цветов венок. Прежде чем пустить на воду венок, закрепите свечу и зажгите ее. Чей венок быстрее утонет и чья свеча быстрее погаснет, – та и быстрее выйдет замуж.



Гадания на любовь

Если венок будет долго находиться на плаву, то девушке стоит еще подождать с замужеством. Если венок приплывет к берегу, то девушка выйдет замуж последней среди своих подруг.

Гадание на ромашке

Для гадания возьмите две ромашки и аккуратно поставьте в воду. Дома для этого действа можно использовать объемную тарелку или кастрюлю. Одна ромашка символизирует девушку, другая – мужчину. Если ромашки на воде находятся вместе – пара будет счастливой, если же порознь – пара вскоре расстанется.

Гадание на воске

Пойдите в храм, поставьте свечку, и искренне попросите Бога встретить свою любовь в будущем году. Оставлять свечу в церкви не нужно: заберите ее с собой и дома растопите. Растопленный воск вылейте в емкость с холодной водой.



Гадание на воске

Если рисунок из воска похож на сердце, то вас ожидает любовь, если на цветы, то вы вскоре познакомитесь с новым поклонником, а если на кольцо, то вскоре вас ждет свадьба.

Гадание на сне

Если на закате солнца собрать семь разных цветов и положить под свою подушку, то в ночь на Ивана Купала приснится вещий сон.

Гадание на игральных картах

В ночь перед полнолунием возьмите из колоды 4 валета и 4 туза и положите их лицом вниз. Перед тем как ложиться спать, оставьте их под подушкой и произнесите: "Мой суженый, судьбой мне присужденный, утром в дверь постучи, имя свое подскажи".

– если утром постучится женщина – замуж выйдете нескоро.

– если мужчина – спросите его имя, ведь так же будут звать вашего мужа.

– если не постучит никто – вам еще рано знать, кто ваш суженый.

На Ивана Купала гадают молодые девушки на своих суженых

Гадание по кругам на воде

Налейте в глубокую и широкую миску воду. На закате шепотом проговорите свое желание и бросьте небольшой камешек в сосуд. Если число кругов на воде будет четным, то ваше желание исполнится, если нечетным – желание не осуществится.

Гадание по цветам

Чтобы узнать о здоровье своих родных, на Ивана Купала собирают по одной травинке, на каждого члена семьи. Чья травинка завянет быстрее, тот в этом году будет много болеть, чья травинка завянет позднее всего, того болезни будут обходить весь год.