В мире продолжаются протесты против расизма и произвола полиции. Однако проявления расовой дискриминации царят не только за рубежом, но и в Украине. Так, отечественные звезды рассказали, как цвет кожи мешал их карьере и был поводом для издевательств и насмешек.

В США вспыхнули протесты против расизма и вседозволенности полиции, которые поддержало общество по всему миру. Среди отечественного шоу-бизнеса звездные афроукраинцы , которые становились жертвами расизма. Певица Гайтана, хореограф Максим Ежов, телеведущая Каролина Ашион в программе "Светская жизнь" решились откровенно рассказать о проявлениях нетерпимости, с которыми им приходилось сталкиваться.

К теме Хореограф Максим Ежов раскритиковал украинских звезд, которые поддерживают протесты в США

Гайтана

Певица, которая представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение-2012, едва не потеряла свой шанс на выступление из-за цвета кожи. Однако влиятельный политик, имя которого Гайтана решила не афишировать, публично выступал против того, чтобы афроукраинка появлялась на международной арене. Он заявлял, что ему нравятся песни и вокал звезды, однако, по его мнению, на Евровидении могли подумать, что она представляет Африку.

Однако благодаря экзотической внешности Гайтана никогда не оставалась без внимания мужчин. Сама знаменитость считает это весомым преимуществом.

Максим Ежов

Хореограф из Харькова закончил лицей полиции и надеялся отдавать честь в Президентском полку. Впрочем, на пути воплощения его мечты стал цвет кожи. Максим Ежов вспомнил, что с самого детства его закаляла тетка, которая чуть ли не ежедневно называла племянника "чернокожим мальчиком" и "нигером". Эти слова уберегли танцовщика от детских травм и разочарований из-за насмешек и издевательств на улице.

В моем районе я был первым темнокожим мальчиком. Все тыкали пальцами, что эта семья водится с нигерами,

– рассказал Максим Ежов.

Каролина Ашион

Телеведущая уверяет, что ее внешность – клад и проклятие одновременно.

"Все зависит от того, с кем я общаюсь. У меня была забавная ситуация с одним из украинских политиков. Он отказался мне давать комментарий и я сказала, что засужу его за расизм", – вспомнила Каролина Ашион.

Украинские звезды, которые сталкивались с проявлениями расизма: смотрите видео онлайн