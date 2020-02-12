24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Гайтана показала свою тренировку: видео

9 Читати новину українською
Гайтана / Instagram / @gaitanamusic

Украинская певица Гайтана активно работает над своей фигурой в зале. Артистка стремится всегда быть непревзойденной, поэтому много работает над собой.

На днях Гайтана опубликовала на своей странице в инстаграме видео с тренировки. Певица поделилась с подписчиками одним из физических упражнений, входящих в ее нагрузки. Поклонники активно обсуждают ролик в комментариях.

Читайте также: Леся Никитюк рассказала о своем питании: Я ничего не делаю, чтобы худеть

На видео она позирует в спортивном зале. Одета в лосины и топ, которые соединила с кроссовками. Волосы звезды собраны в хвост. Гайтана дополнила свой образ повязкой на голове.

Сладости нужны! Они замечательные мотиваторы для спорта. Сладкоежки меня поймут,
– написала под видео артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

Также мы подготовили подборку фотографий Гайтаны, где она демонстрирует свою соблазнительную фигуру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GAITANA ESSAMI (@gaitanamusic)

 

Как сделать валентинки своими руками: оригинальные идеи с видео
сегодня
4245
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Гайтана
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
11 февраля 18:37 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 5201
11 февраля 18:26 "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)": девчачий Дэдпул на минималках
Юлія Ліпенцева 110
11 февраля 17:36 Что подарить девушке на Валентина: 10 интересных и оригинальных идей
Юлія Турелик 376
11 февраля 16:34 Нацотбор Евровидения-2020: порядок выступлений участников второго полуфинала
Квітослава Туз 1335
11 февраля 13:47 Лучшие друзья – бриллианты: самые дорогие украшения Оскара-2020
Марта Вересюк 248
Новости
Больше новостей
Залиште відгук