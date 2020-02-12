Гайтана показала свою тренировку: видео
Украинская певица Гайтана активно работает над своей фигурой в зале. Артистка стремится всегда быть непревзойденной, поэтому много работает над собой.
На днях Гайтана опубликовала на своей странице в инстаграме видео с тренировки. Певица поделилась с подписчиками одним из физических упражнений, входящих в ее нагрузки. Поклонники активно обсуждают ролик в комментариях.
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На видео она позирует в спортивном зале. Одета в лосины и топ, которые соединила с кроссовками. Волосы звезды собраны в хвост. Гайтана дополнила свой образ повязкой на голове.
Сладости нужны! Они замечательные мотиваторы для спорта. Сладкоежки меня поймут,
– написала под видео артистка.
Также мы подготовили подборку фотографий Гайтаны, где она демонстрирует свою соблазнительную фигуру.