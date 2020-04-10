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Галь Гадот появилась на обложке американского Vogue в роскошном образе: фото

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Галь Гадот для Vogue / Instagram / @voguemagazine

Израильская киноактриса с украинскими корнями Галь Гадот стала звездой майского выпуска глянца Vogue. Несмотря на пандемию коронавируса в мире, глянец все же выпустил номер с изысканной фотосессией.

Автором новой фотосессии стала знаменитая Энни Лейбовиц. Редакторы глянца отметили, что съемка среди пустынных пейзажей происходила еще до вспышки коронавируса в США. В новом номере Галь Гадот рассказала о жизни, любви, семье и о том, как изменился мир после того, как она стала "Чудо-женщиной" в студии DC Comics. Отметим, что вторая часть фильма пока перенесена на 14 августа.

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На обложке издания 34-летняя женщина предстала в роскошном серебристом платье от бренда Louis Vuitton. Мокрая укладка волос и макияж в пастельных цветах прекрасно подчеркнули ее проницательный взгляд.


Галь Гадот для американского Vogue / Фото: Vogue, Энни Лейбовиц

На других снимках в фотосессии звезда примерила несколько платьев разных фасонов брендов Iris van Herpen Couture, Schiaparelli Haute Couture, Tom Ford, Dior Haute Couture, которые перекликаются своей экстравагантностью с образами Леди Гаги для съемки в In Style.

Галь Гадот для американского Vogue / Фото: Vogue, Анне Лейбовиц

Кроме этого, Галь Гадот приняла участие в традиционной рубрике издания Vogue "73 вопроса", в котором дала ответы на самые интересные вопросы журналиста. Съемка проходила в ее имении в Лос-Анджелесе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)

 

 

Автор: Ульяна Журба
Теги: Стиль и мода LifeStyle Голливуд Vogue Мода
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