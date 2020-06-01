Наконец мы дождались этой замечательной весенней поры, когда можно устраивать пикники, вволю общаться с друзьями и готовить вкусные блюда. Правда, в этом году мы призываем вас соблюдать режим и правила карантина и пикниковать онлайн. Спросите как? Читайте дальше.

Хотим вас заверить, что любимые блюда-барбекю, бургеры или хот-доги можно приготовить даже дома. Они выйдут такими же вкусными и ароматными, как если бы вы готовили их на природе.

Создать хорошую атмосферу для онлайн-пикника можно очень легко. Чтобы поймать побольше солнышка, можно предварительно вынести с балкона лыжи и поставить там удобное кресло и столик.

А дальше все просто: приготовить бургер по нашему рецепту, удобнее устроиться в подготовленном месте и позвонить всем своим друзьям и родным в скайпе или зуме.

Теперь перейдем к самому интересному – нашему фирменному рецепту. Гамбургеры дома получатся особенно вкусными, если готовить их с острой аджикой "Верес" из свежих отборных томатов, лука и сладкого перца.

Рецепт приготовления гамбургера с аджикой и беконом

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

– 1 булочка для гамбургера;

– 100 г фарша из говядины;

– 1 лук;

– 2 полоски бекона;

– 0,5 помидора;

– аджика острая "Верес";

– 2 свежих листа салата;

– 0,5 красной луковицы;

– 2 ломтика сыра чеддер;

– растительное масло для жарки.

Рецепт приготовления

1. Фарш из говядины смешиваем с мелко нарезанным луком, добавляем специи по вкусу и тщательно перемешиваем все ингредиенты.

2. Формируем руками котлеты под размер булочки и поджариваем на сковородке с растительным маслом до готовности.

3. Разрезаем булочку для гамбургера, поджариваем на сковородке гриль, рядом поджариваем кусочки бекона до золотой корочки.

4. Теплые булочки смазываем острой аджикой "Верес".

5. На булочки выкладываем листья салата, сверху котлету, на горячую котлету кладем две полоски сыра чеддер, бекон, пару колец лука и помидора. И все накрываем верхушкой булочки.

Вкусный сочный гамбургер с аджикой и беконом готов!

Кстати, именно сейчас вы можете не просто позвать друзей на онлайн-пикник, а еще и выиграть классный набор для пикника. Подробные условия акции от "Верес" здесь.

А пока вы наслаждаетесь бургером, можете договориться с друзьями о предстоящей встрече и новом блюде – крылышках, запеченной рыбке или хот-догах. У "Верес" найдется все, что дополнит и усовершенствует вкус вашего очередного кулинарного шедевра.

Вкусных блюд! И будьте всегда здоровы!