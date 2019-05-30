Гарри Поттер возвращается: когда и где выйдут 4 новые книги Роулинг о мире волшебства

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Джоан Роулинг выпустит новые книги о Гарри Поттере
Джоан Роулинг выпустит новые книги о Гарри Поттере / wallpaperup.com

Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре новых рассказа о магическом мире мальчика-волшебника Гарри Поттера. Они увидят свет в конце июня и будут опубликованы в электронном варианте.

В новых рассказах джоан Роулинг сосредоточилась на уроках, преподаваемых в школе волшебства Хогвартс, пишет Mirror.

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Всего получится четыре электронные книги. Первые две обнародуют на сайте писательницы pottermore.com 27 июня. Дата выхода 3 и 4 книги пока неизвестна.

  1. "Гарри Поттер: Путешествие сквозь волшебство и защиту от темных искусств",
  2. "Гарри Поттер: Путешествие сквозь зелье и гербологию",
  3. "Гарри Поттер: Путешествие сквозь гадания и астрономию",
  4. "Гарри Поттер: путешествие сквозь заботу о магических существах".

Как будут выглядеть новые электронные книги о Гарри Поттере

В этих рассказах автор более подробно раскроет "фольклор и магию, которые лежат в основе историй о мальчике-волшебнике Гарри Поттере".

Приготовьтесь погрузиться глубже в богатую историю магии с этой новой серией книг,
– говорится на сайте.

Пока неизвестно, выйдут ли книги в печатной версии.

Что известно о книгах "Гарри Поттер"?
Книги о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг считаются самыми популярными художественными произведениями в истории. Во всем мире было продано более 500 миллионов экземпляров.

В серии из семи книг рассказывается о приключениях юного волшебника Гарри Поттера, который учится магии и борется против злого колдуна Лорда Волдеморта.

События в основном происходят в Англии в школе волшебства и колдовства Хогвартс, где лучшими друзьями Гарри есть Рон Уизли и Гермиона Ґрейнджер, а также в мире магглов.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Литература Гарри Поттер Книги Новости культуры
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