Хайди Клум полностью обнажилась перед камерой: фото 18+

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Хайди Клум обнажилась / Instagram / @heidiklum

Немецкая модель Хайди Клум в 46 лет с легкостью может удивить поклонников откровенным снимком или образом. Это она в очередной раз доказала, опубликовав кадр, на котором появилась без одежды.

Хайди Клум – одна из немногих представительниц шоу-бизнеса, которая откровенно призывает женщин не стесняться своего тела и не скрывать сексуальность только через устоявшиеся рамки. Это она демонстрирует на собственном примере, показывая в сети очень жаркие снимки.

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На днях она поделилась с поклонниками кадром, сделанным в спальне с видом на бассейн. Хайди Клум обернулась к камере спиной, сидя на краю кровати. Модель выбрала такую ​​позу, чтобы все подписчики ее блога увидели отсутствие одежды на ней. Модель сексуально поправила волосы, показав свое обручальное кольцо.

Доброе утро из другого места,
– игриво написала она в фото.

Вероятно, автором фото был муж модели Том Каулиц, который младше ее на 16 лет. Музыкант поддерживает Хайди Клум в ее взглядах и часто сам делает пикантные фото жены

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

За свою модельную карьеру Хайди Клум неоднократно появлялась перед камерами голой или топлес. Поэтому модель без колебаний делает и публикует эротические фото. Более того, Хайди убеждена, что женщина может быть сексуальной в любом возрасте.

"Все говорят, что мне надо найти другое занятие. В такие моменты я задумываюсь о женщинах, которым 50, 60, 70... Неужели у нас есть срок годности, и после определенного возраста мы уже не можем чувствовать себя сексуальными?" – делилась ранее Хайди Клум.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Хайди Клум Новости LifeStyle Эротика LifeStyle
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