Хайди Клум полностью обнажилась перед камерой: фото 18+
Немецкая модель Хайди Клум в 46 лет с легкостью может удивить поклонников откровенным снимком или образом. Это она в очередной раз доказала, опубликовав кадр, на котором появилась без одежды.
Хайди Клум – одна из немногих представительниц шоу-бизнеса, которая откровенно призывает женщин не стесняться своего тела и не скрывать сексуальность только через устоявшиеся рамки. Это она демонстрирует на собственном примере, показывая в сети очень жаркие снимки.
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На днях она поделилась с поклонниками кадром, сделанным в спальне с видом на бассейн. Хайди Клум обернулась к камере спиной, сидя на краю кровати. Модель выбрала такую позу, чтобы все подписчики ее блога увидели отсутствие одежды на ней. Модель сексуально поправила волосы, показав свое обручальное кольцо.
Доброе утро из другого места,
– игриво написала она в фото.
Вероятно, автором фото был муж модели Том Каулиц, который младше ее на 16 лет. Музыкант поддерживает Хайди Клум в ее взглядах и часто сам делает пикантные фото жены
За свою модельную карьеру Хайди Клум неоднократно появлялась перед камерами голой или топлес. Поэтому модель без колебаний делает и публикует эротические фото. Более того, Хайди убеждена, что женщина может быть сексуальной в любом возрасте.
"Все говорят, что мне надо найти другое занятие. В такие моменты я задумываюсь о женщинах, которым 50, 60, 70... Неужели у нас есть срок годности, и после определенного возраста мы уже не можем чувствовать себя сексуальными?" – делилась ранее Хайди Клум.