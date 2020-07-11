Где поплавать в Киеве: список открытых и закрытых бассейнов
В летние солнечные дни хочется провести время у воды, искупаться и насладиться выходными днями. Для того, чтобы сделать это, не обязательно выезжать за пределы столицы. Там работает много открытых и закрытых бассейнов, где можно хорошо провести время. Какие места для купания в Киеве можно посетить в 2020 году – читайте в материале.
24 июня КГГА разрешила работу бассейнов. Поскольку дальние путешествия из-за пандемии коронавируса являются опасными, а отдохнуть у воды все-таки хочется, предлагаем вам ознакомиться со списком столичных мест, где можно порелаксировать.
Читайте также Лучшие места для отдыха в палатках: подборка интересных локаций
Открытые бассейны
Sungrilla Secret Beach
Sungrilla Secret Beach / Facebook / @Sungrilla Secret Beach
На территории пляжного комплекса есть два бассейна, пляжная зона, лофт-бар и ресторанная терраса.
Пляжный комплекс " VitaPark Борисфен"
Пляжный комплекс "VitaPark Борисфен" / Фото: booking.com
На территории этой зоны отдыха есть бассейн с соленой водой, шезлонги и бар на берегу Днепра. Для гостей комплекса работают ресторан европейской кухни и мангал-зона. Дети могут проводить время на площадке с лабиринтом, горке и в отдельном бассейне.
Sky Family Park
Sky Family Park / Facebook / @Sky Family Park
Большой бассейн площадь. полторы тысячи квадратных метров. Также на территории комплекса есть пляжная зона отдыха на берегу Днепра, фудзона с 50-ю точками уличной еды, зона для вечеринок с баром у бассейна.
Olmeca Plage
Olmeca Plage / Facebook / @Olmeca Plage
На территории 5 тысяч квадратных метров с пляжем, пристань для яхт, открытый 25-метровый бассейн, четыре волейбольных поля, три бара, ресторан европейской, японской и грузинской кухни.
SANDALI Trukhaniv Resort
SANDALI Trukhaniv Resort / Facebook / @Sandali
Комплекс имеет территорию 32 тысячи квадратных метров, на которой есть пляж на берегу Днепра, бассейн, шезлонги, ресторан, открытый тропический бар. Также есть отдельные домики в стиле 50-х для небольших компаний. Есть детская зона и парковка на 60 мест.
Комплекс отдыха и развлечений "Труханов"
Комплекс отдыха и развлечений "Труханов" / Facebook / @Комплекс отдыха и развлечений "Труханов"
На территории этого комплекса есть два бассейна, бар, ресторан, площадки для игры в волейбол, бадминтон и столы для настольного тенниса, аквагорка и бассейн для детей, песчаный пляж и сауна.
Пирс – 39
Пирс – 39 / Фото: pirs39.com.ua
Открытый 25-метровый бассейн расположен на территории ВДНХ. Также есть бассейн для детей с аквагоркой, бар, волейбольная площадка, шезлонги и зонтики.
City Beach Club
City Beach Club / Фото: citybeach.kiev.ua
City Beach Club расположен на крыше ТРЦ Ocean Plaza. Территория имеет более 3 тысяч квадратных метров, есть ресторан европейской кухни, два бара и топлесс-зона.
Закрытые бассейны
Бассейн КПИ
Басейн КПИ / Фото: relax.kpi.ua
Центр физического воспитания и спорта КПИ имеет два бассейна: большой (размер – 25 на 50 метров, глубина – 7,5 метров, 24 дорожки и пять вышек: 1, 3, 5, 7, 10 метров) и малый. Для посещения необходимо иметь медицинскую справку от врача-терапевта, купальник или плавки, полотенце, мыло, мочалку, обувь для бассейна и шапочку для плавания.
Бассейн спорткомплекса "Планета спорт"
Бассейн спорткомплекса "Планета спорт" / Фото: planetasport.org.ua
В спорткомплексе есть большой квадратный бассейн (размер – 25 на 25 метров), два бассейна для детей в возрасте от 3 до 7 лет и для детей грудного возраста. Для посещения необходимо иметь медицинскую справку от врача-терапевта, купальник или плавки, полотенце, мыло, мочалку, обувь для бассейна и шапочку для плавания.
Бассейн спорткомплекса "Сырец"
Бассейн спорткомплекса "Сирец" / Фото: aquasirec.com
Длина бассейна – 25 метров, максимальная глубина – 4, 5 метра. Для посещения необходимо иметь медицинскую справку от врача-терапевта, купальник или плавки, полотенце, мыло, мочалку, обувь для бассейна и шапочку для плавания.
Дворец подводного спорта
Дворец подводного спорта / Фото: bassein50.kiev.ua
Бассейн имеет 50 метров в длину и до 5 метров в глубину. Также есть вышки для прыжков в воду на высоте до 3,5 метров. Для посещения необходимо иметь медицинскую справку от врача-терапевта, купальник или плавки, полотенце, мыло, мочалку и обувь для бассейна.
Sportrend на Позняках
Sportrend на Позняках / Фото: sportrend.com.ua
Здесь есть 25-метровый бассейн с максимальной глубиной 2 метра. Для посещения необходимо иметь медицинскую справку от врача-терапевта, купальник или плавки, полотенце, мыло, мочалку, обувь для бассейна и шапочку для плавания.
Aqua Life Club
Aqua Life Club / Facebook / @Aqua Life Club
На территории бассейна-клуба в центре Киева есть также СПА-зона и тренажерный зал. В стоимость посещения входит пользование бассейном и оборудование для плавания. Для посещения необходимо иметь медицинскую справку от врача-терапевта, купальник или плавки, полотенце, мыло, мочалку, обувь для бассейна и шапочку для плавания.
Олимпийский стиль
Олимпийский стиль / Фото: olympicstyle.com.ua
В спорткомплексе "Олимпийский стиль" есть 25-метровый бассейн на 6 дорожек. Для посещения необходимо иметь медицинскую справку от врача-терапевта, купальник или плавки, полотенце, мыло, мочалку, обувь для бассейна и шапочку для плавания.
Sportrend на Троещине
Sportrend на Троещине / Фото: sportrend.com.ua
25-метровый бассейн имеет глубину 2,2 метра. Также на территории комплекса есть детский бассейн, глубиной до 1,2 метра, для персональных тренировок с детьми грудного возраста и до 6 лет.