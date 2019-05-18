Где и под каким именем рожала сына Меган Маркл: в сети появилось свидетельство

Герцоги Сассекские подчинились королевским традициям и не разглашали деталей о рождении первенца. Однако на днях в сеть попало свидетельство о рождении сына Меган Маркл и принца Гарри – маленького Арчи Харрисона.

Как известно, герцоги Сассекскик впервые стали родителями 6 мая 2019 года. По традициям, никто из представителей королевской семьи не разглашал деталей родов Меган Маркл, а принц Гарри только рассказал журналистам, что его жена и сын чувствуют себя хорошо. Сам внук Елизаветы II присутствовал на родах, от чего не сдерживал своего восторга.

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Но не прошло и месяца, как в сеть попал первый документ маленького Арчи Харрисона – его свидетельство о рождении. В нем говорится, что мальчик появился на свет в элитной портлендской больнице, в Лондоне. Согласно данным британских СМИ, стоимость пребывания там составляет около тысячи долларов в сутки.

Кроме этого, в госпиталь жена принца Гарри поступила за день до родов, 5 мая. Медики записали ее под именем Рэйчел Меган, Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская. А вот на месте работы представительницы королевской семьи было указано "Принцесса Соединенного Королевства".

Что известно о родах Меган Маркл?

Перед рождением сына все мировые СМИ пестрели достаточно неожиданными новостями. Инсайдеры утверждали, что герцогиня Сассекская планирует отказаться от услуг медиков и рожать дома. Для этого даже усилили охрану. Впоследствии все же стало известно, что Меган Маркл консультируется с врачами, а во время схваток ее быстро доставили в госпиталь.

Герцоги Сассекские ожидали появления ребенка в конце апреля, однако их планы несколько нарушились: 34-летний британский принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая в 5:26 утром. Уже через 2 дня мир увидел первенца королевской четы. Мальчика назвали Арчи Харрисоном.

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