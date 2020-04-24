Герцоги Кембриджские присоединились к акции в поддержку врачей: чувственное видео с тремя детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают публично поддерживать врачей и приобщают к благотворительным акциям собственных детей. Вместе с Джорджем, Шарлоттой и двухлетним Луи герцоги Кембриджские вышли из собственного дома в Норфолке и дружно аплодировали медикам.
Мир публично выражает благодарность врачам, которые оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Королевская семья не стала исключением. Так, Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с потомками присоединились к акции Clap for Carers и вместе с британцами поблагодарили медиков громкими аплодисментами.
Читайте также Дети герцогов Кембриджских аплодировали врачам в трогательном видео
Инициатива предполагает, что люди будут выходить из собственных домов на улицу и в течение одной минуты громко хлопать, отдавая дань врачам. Британцы для акции вооружились гитарами и даже сковородками с черпаками ради большего эффекта. Кроме того, к Clap for Carers присоединились и медики, которые поблагодарили за самоотверженный труд своих коллег.
Герцоги Кембриджские вышли из собственного имения в Норфолке с тремя детьми – 6-летним принцем Джорджем, 4-летней принцессой Шарлоттой и двухлетним Луи. Семья была одета в нежные образы пастельных цветов, которые гармонично сочетались между собой, даже в своем стиле проявив сплоченность. Как Кейт Миддлтон и принц Уильям, так и потомки не жалели аплодисментов для врачей.
Акцию Clap for Carers поддержал также принц Чарльз, который недавно преодолел коронавирус, вместе с женой Камиллой. Пара, которая проводит карантин в собственной резиденции в Кларенс-хаус, также вышла на улицу и поаплодировала медикам.
Читайте также
-
24 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот деньсегодня , 08:30
-
Дженнифер Лопес поздравила фанатов с Днем Земли провокационным фото23 апреля , 21:36
-
Выходные дни 2020: календарь праздников в Украинесегодня , 09:22
-
Впервые за много лет: The Rolling Stones выпустили новую песню23 апреля , 21:58
-
Гороскоп на 24 апреля для всех знаков зодиакасегодня , 05:05
-
В топе в сетку и стрингах: Деми Роуз ошеломила откровенностью на новом фото23 апреля , 23:28