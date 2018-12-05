Герцогиня Кембриджская поразила нарядом, который выбрала для поездки на Кипр: яркие фото

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Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Instagram/ @royal.addicted

Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом прилетели на Кипр, чтобы посетить королевскую базу военно-воздушных сил Акротири. Для официального визита герцогиня выбрала сдержанный, однако необычный наряд.

Самолет членов монаршей семьи приземлился на Кипре в среду, 5 декабря. Герцогиня Кембриджская и принц Уильям прилетели на королевскую базу ВВС Акротири. Целью их визита было навестить военнослужащих и передать им новости из дома.

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Кейт Миддлтон поразила выбором наряда для официальной поездки на Кипр. Изящная и элегантная герцогиня выбрала строгий костюм. Брюки-клеш с высокой талией она надела впервые за всю историю своих выходов. Также на ней была белая футболка, пиджак цвета хаки и клатч в тон от L. K. Bennett. К слову, его стоимость составляет 695 долларов. Волосы Кейт были собраны в хвост. Тонкую талию она подчеркнула черным поясом, а дополнила образ золотыми серьгами.

Кейт Міддлтон прилетіла на Кпір

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели на Кипр / Instagram / @royal.addicted

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон впервые появилась на публике в широких штанах / Instagram / @royal.addicted

Кейт Міддлтон і принц Вфльям відвідали військових на Кіпрі
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили военных на Кипре / Twitter / @KensingtonRoyal

Кейт Міддлтон
Герцогиня Кембриджская на Кипре / Twitter / @KensingtonRoyal

 

Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Мода Королівська сім'я Кипр
Источник: 24 канал
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