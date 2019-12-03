В Киеве начали устанавливать главную елку 2020 года: первые фото

Украинцы начали подготовку к новогодним праздникам. В последние дни ноября в сети презентовали эскизы праздничного декора главной елки страны, а сегодня, 3 декабря, начали монтаж дерева и сцены.

Как сообщили представители проекта Folk Ukraine, который уже несколько лет подряд занимается организацией новогоднего праздника в Киеве, открытие главной елки планируется 19 декабря. Именно тогда украинцы увидят праздничный декор дерева, а главными гостями открытия станут Владимир и Елена Зеленские.

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Сейчас на Софийской площади начался монтаж дерева и сцены. По словам авторов проекта, с 14 декабря там будет действовать рождественский городок. На первых кадрах, которые появились в сети, видно, что подрядчики установили домики для ярмарки и подставку-стержень елки. Кроме этого, в столицу привезли немало материалов, благодаря которым и составят главное праздничное дерево Украины.



Монтаж главной елки 2020 года в Киеве / Facebook / @FolkUkraine

Что известно о главной елке 2020 года

Ранее журналисты LifeStyle 24 сообщали, что в 2020 году высота елки составит 30 метров. Чтобы успеть установить огромное дерево, рабочие бригады будут работать в несколько смен. Монтаж елки начался досрочно, ведь, согласно предварительным данным, он должен был стартовать 5 декабря. Работы планируют завершить до 12 числа.

Как и в предыдущие годы, символ Нового года соберут из веток сосны и пихты, которые привезли из Винницкой и Житомирской областей. Ожидается, что главная елка будет одной из самых красивых за времена независимости Украины. Все потому, что дерево украсят в стиле старинного городка Опошня, что в Полтавской области, которое славится гончарством. Поэтому праздничный декор совместит национальные мотивы.

В этом году арт-объекты на Контрактовой площади и елочные украшения будут выполнены в традиционных формах опошнянской керамики: жбаны, кашники, макитры, кувшины, "тыквы" для воды, бочонки и зозулицы, игрушки-свистульки в форме коня, всадника, петуха, барашка, козла, оленя,

– рассказали организаторы праздника.

Как будет выглядеть главная елка страны в 2020 году: смотрите видео эскиза