Главные елки открыли в разных городах мира: потрясающие фото и видео
День святого Николая отмечают сегодня христиане восточного обряда. По традиции в этот день дети за хорошее поведение получает подарки от Чудотворца, или резку, если плохо себя вели в течение года.
Готовят презенты и взрослые – для друзей, семьи и коллег. День Святого Николая первый среди новогодних и рождественских праздников. К ним уже готовятся и во всем мире. У каждого народа, конечно, свои традиции. Впрочем неизменным атрибутом праздников является елка. На центральных площадях городов их уже открыли.
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Впрочем неизменным атрибутом праздников является елка. На центральных площадях городов их уже открыли.
Ватикан, Италия
В сердце Ватикана уже зажглась главная елка. В этом году ее высота достигает 21 метра, привезенная она из региона Кансильйо, на северо-востоке Италии. Рядом с елкой открыли и рождественскую композицию. Изготовили скульптуры из езольського песка. На это ушло 700 тонн материала. Руководил работами американских художник Ричард Варано.
Елка в Ватикане
Скульптуры из песка
Губбио, Италия
А вот в другом итальянском городе засияла огнями елка, которая уже вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Это не дерево, а целая инсталляция, размещенная на склоне горы. Ее размеры просто впечатляющие – 750 метров высотой и 450 в ширину. Для того, чтобы полтысячи огней зажглись, пришлось проложить более 8 километров электрических кабелей.
Тридцать восьмой год мы устанавливаем самую большую елку в мире. Идея возникла у жителей региона. Я бы сказал, не просто творческих, но и немного сумасшедших, а также смелых и решительных людей. Мы придерживаемся традиций, чтобы Рождество было полное света и радости,
– рассказал президент Комитета крупнейших рождественских деревьев в мире Лучио Костантини.
Итальянский город ночью и его крупнейшая в мире елка
Мюнхен, Германия
От самой большой елки – до самой дорогой. Изготовлена она полностью из золотых монет. Более двух миллионов евро и почти 63 килограмма золота. Каждая монета прикрепляли к акриловой пирамиде вручную. Хотя золотая красавица всего три метра в высоту. Впрочем находится под круглосуточным видеоконтролем.
Наша елка состоит из 2018-ти золотых монет. Может в мире есть и дороже. Но могу с уверенностью сказать, что она самая ценная во всей Европе,
– отметил пресс-секретарь немецкой компании Бенджамин Сумма.
Самая дорогая елка – изготовлена полностью из монет
Манила, Филиппины
Хотя и без елки, но засияла праздничными огнями и столица Филиппин Манила. Здесь каждый вечер в течение всего новогодне-рождественского периода пройдет фестиваль Аяла.
Сияющая праздничная Манила
Вашингтон, США
Более традиционно готовятся к праздникам в США. Главная зеленая красавица засияла в Вашингтоне перед зданием Капитолия. Дерево привезли из национального парка Вилламетт.
Праздничный рождественский стиль в США
Елка в Вашингтоне
Бейрут, Ливан
Цветными огнями и в сопровождении фейерверков открыли главную елку в ливанской столице. Многие мусульмане в Бейруте приняли Рождество как часть своей культуры. И теперь в Ливане принято устанавливать искусственные деревца.
Ливанская праздничная елка
Вифлеем
И конечно в городке, где родился Иисус Христос, тоже установили рождественское дерево. На открытие приехали тысячи туристов со всего мира. В Вифлееме установили натуральное дерево.
Рождественская елка в Вифлееме
Дух Рождества пришел уже в разные уголки мира. Поэтому праздничный сезон открыт.
Видео: главные елки мира