Главные события весны в Киеве: где провести время с родными

Впереди – целых три месяца весенних прогулок, прохладительных коктейлей

До сих пор не знаете, как сделать эту весну лучшей в истории? Не беда — ответы на все вопросы есть у нас. Вернее, вы можете узнать их из этой подборки, ведь в ней мы собрали лучшие события весны 2019.

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Концерт Tiesto

Когда: 3 марта, 21:00

Где: Stereo Plaza, проспект Валерия Лобановского, 119

Билеты: 1349-5499 гривен

Его три года подряд выбирали лучшим диджеем мира, а в родных Нидерландах он награжден рыцарским титулом. Сегодня Tiesto – один из самых богатых и самых известных диджеев планеты. В 2004 году он даже удостоился чести открывать Олимпийские игры. 3 марта Tiesto устроит настоящий отрыв в столичной Stereo Plaza. Если вы сторонник крутой EDM-музыки, то вам точно не стоит это пропускать.



Концерт Tiesto

Зажигательная масленица на ВДНХ

Когда: 9-10 марта

Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1

Вход бесплатный

Настоящее блинное безумие устроят 9 и 10 марта на киевском ВДНХ. Фудкорт с различными блинами всех вкусов и наполнителей, развлечения для всей семьи и большой бесплатный концерт с участием украинских звезд. Все это ждет вас абсолютно бесплатно на празднике "Зажигательная масленица на ВДНХ".

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Junior Fashion Week

Когда: 21-24 марта

Где: КВЦ Парковый, Парковая дорога, 16а

Билеты: 300-600 гривен

Детская мода – яркая и непредсказуемая. Она давно не отстает и имеет не меньшее значение в мире, чем взрослая. Junior Fashion Week – это ваша возможность окунуться в модный мир профессиональных брендов, которые активно занимаются созданием детских трендов. Лучшая одежда и аксессуары для вашего ребенка – все это вы увидите в КВЦ Парковый с 21 по 24 марта.



Junior Fashion Week

Apparat

Когда: 12 апреля, 20:00

Где: Secret Place

Билеты: 850 гривен

В Киев едет Саша Ринг — известный берлинский диджей, он же — всемирно известный Apparat. Начав с мелодичного техно, Саша постепенно расширял пределы своей музыки. Сейчас в его лайвах техно сочетается с эмбиентом, звучат классические музыкальные инструменты и звуки неизвестного происхождения. Apparat также известен своей причастностью к проекту Moderat, который на данный момент не существует. 12 апреля господин Ринг устроит один из лучших рейвов в истории Киева, и вы должны на нем присутствовать.



Apparat

Kyiv Music Days

Когда: 12-14 апреля, 15:00-18:00

Где: НСК "Олимпийский"

Билеты: от 540 гривен

О чем говорит музыкальная индустрия Украины? Время услышать! Сделать это можно на втором музыкальном форуме Kyiv Music Days. В этом году событие пройдет с 12 по 14 апреля на НСК "Олимпийский". Среди заявленных спикеров – известные промоутеры, продюсеры, пиарщики, менеджеры артистов, организаторы крупных фестивалей и другие игроки музыкальной индустрии. Форум будет полезным для всех, кто хочет построить карьеру в шоу-бизнесе.



Kyiv Music Days

NDT 2. Nederlands Dans Theater

Когда: 13 апреля, 19:00

Где: Международный центр культуры и искусств, Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Билеты: 450-3200 гривен

Хотите увидеть выступление главной балетной труппы мира? Тогда приходите на шоу NDT 2. Сейчас – это культурный феномен Нидерландов и известная во всем мире команда. Благодаря лучшим мировым хореографам они раскрывают свой невероятный потенциал и показывают лучшие балетные постановки. 13 апреля в Киеве NDT 2 продемонстрируют сразу 4 балетные постановки.



NDT 2. Nederlands Dans Theater

Наталья Гарипова с новой программой "Вам будет за себя стыдно"

Когда: 19 апреля, 19:00

Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Билеты: 200-500 гривен

Одна из лучших украинских стендап-комедианток Наталья Гарипова представит новую программу. "Вам будет за себя стыдно" – это актуальный, смелый и резкий юмор. Сама Наталья рассказывает о шоу так: "Я активно к этому готовилась – попадала в дикие ситуации, участвовала в телешоу и пьяном сексе, медитировала, худела, путешествовала и просто жила".

Наталья Гарипова с новой программой "Вам будет за себя стыдно"

Caribbean Jazz Dinner Show: Freedom Jazz

Когда: 25 апреля, 20:00

Где: Caribbean Club, ул. С.Петлюрі, 4

Билеты: 390-1200 гривен

Киевское музыкальное кабаре №1 снова в городе! В Париже все посещают легендарный "Мулен Руж", а в Киеве — шоу джазеток Freedom Jazz girls band. Их выступления — это всегда феерия режиссуры, праздник музыки и грандиозной атмосферы. Вы и сами могли в этом убедиться, если видели их выступление в рамках Национального отбора на Евровидение-2019.



Caribbean Jazz Dinner Show: Freedom Jazz

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Концерт Тарьи Турунен

Когда: 8 мая, 19:00

Где: Центр культуры и искусств НАУ, проспект Космонавта Комарова, 1

Билеты: 490-1990 гривен

В мае в Киев приедет Тарья Турунен – звезда скандинавского симфоник-метала. Кроме сольных песен, Тарья планирует выполнить главные хиты металл-коллектива, благодаря которому и получила свою славу – бессмертной группы Nightwish. Однако главный повод для радости фанов совсем иной. Певица готовится представить в Украине новый релиз – альбом Act II.



Концерт Тарьи Турунен

Фестиваль Old Car Land

Когда: 9-12 мая

Где: ул. Медовая, 1

Встреча в Facebook

Фестиваль ретро-автомобилей – замечательное событие для всей семьи. Хотите хорошо провести время с родными или друзьями? Приходите на Медовую, 1. Четыре дня, легковые автомобили и грузовики, мотоциклы, велосипеды и даже военная техника разных времен, фудкорты и различные развлечения для всех. Все это объединит в себе фестиваль, который пройдет с 9 по 12 мая.



Фестиваль Old Car Land

Tattoo Collection 2019

Когда: 17 мая, 12:00

Где: ВДНХ, 19 павильон, проспект Академика Глушкова, 1

Билеты: 160-320 гривен

Фестиваль тату снова состоится в Киеве. На этот раз – 17 мая, на уже знакомой локации на ВДНХ. Главные тату-мастера поборются за лучшую награду Golden Machine, а все желающие смогут и себе сделать татуировку. Кроме того, в программе фестиваля концерт, фудкорт, развлечения и встречи с мировыми тату-звездами. Приходите на других посмотреть и себя показать.



Tattoo Collection 2019

Концерт Нино Катамадзе

Когда: 26 мая, 19:00

Где: Октябрьский дворец, Аллея Героев Небесной Славы, 1

Билеты: 350-3150 гривен

26 мая Нино Катамадзе даст в Киеве концерт в честь Дня независимости Грузии. В большом праздничном шоу примут участие оркестр и приглашенные гости. Приходите, чтобы насладиться удивительным вокалом и огненной харизмой певицы-хулиганки Нино Катамадзе.



Концерт Нино Катамадзе

Фото: пресс-служба