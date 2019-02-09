Главный редактор Vogue в Бразилии уволилась из-за фото в стиле рабовладельцев: подробности

Главный редактор Vogue в Бразилии Доната Мейреллес уволилась с должности после скандальных фото в рабской тематике с вечеринки в честь своего 50-летия.

Об этом скандале сначала заявила телеведущая Рита Батиста, которая опубликовала на своей странице в Instagram фото редактора Vogue с празднования дня рождения и архивное фото женщины из семьи Коста-Карвалью на стуле с двумя рабынями.

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На снимке с вечеринки Доната Мейреллес сфотографировалась на кресле в виде трона в окружении афроамериканских женщин в белых одеждах.

Мейреллес сначала извинилась и отрицала, что тематика вечеринки и снимки связаны с рабством, однако 13 февраля она решила уволиться из Vogue.



Доната Мейреллес / Instagram / @ritabatista

Кроме того, издание также принесло извинения за инцидент и добавило, что надеется, что сложившаяся дискуссия станет опытом. Vogue также обещает, что создаст группу экспертов и ученых, которые рассмотрят вопрос неравенства в публикациях.