Главный редактор Vogue в Бразилии уволилась из-за фото в стиле рабовладельцев: подробности

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Донатe Мейреллес уволили из Vogue после скандального фото
Донатe Мейреллес уволили из Vogue после скандального фото / Коллаж LifeStyle 24

Главный редактор Vogue в Бразилии Доната Мейреллес уволилась с должности после скандальных фото в рабской тематике с вечеринки в честь своего 50-летия.

Об этом скандале сначала заявила телеведущая Рита Батиста, которая опубликовала на своей странице в Instagram фото редактора Vogue с празднования дня рождения и архивное фото женщины из семьи Коста-Карвалью на стуле с двумя рабынями.

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На снимке с вечеринки Доната Мейреллес сфотографировалась на кресле в виде трона в окружении афроамериканских женщин в белых одеждах.

Мейреллес сначала извинилась и отрицала, что тематика вечеринки и снимки связаны с рабством, однако 13 февраля она решила уволиться из Vogue.

Доната Мейреллес
Доната Мейреллес / Instagram / @ritabatista

Кроме того, издание также принесло извинения за инцидент и добавило, что надеется, что сложившаяся дискуссия станет опытом. Vogue также обещает, что создаст группу экспертов и ученых, которые рассмотрят вопрос неравенства в публикациях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ritabatista (@ritabatista)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Скандал Бразилия
Источник: LifeStyle 24
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