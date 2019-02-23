Глазами Йоргоса Лантимоса: Эмма Стоун снялась в винтажной фотосессии со многими собаками

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Эмма Стоун
Эмма Стоун / Instagram / @wmag

Голливудская актриса Эмма Стоун появилась в интересной фотосессии, для которой знаменитый режиссер Йоргос Лантимоса выдумал образ собачницы. 30-летняя звезда позировала вместе с собаками во дворе, на кровати и даже в ванной комнате.

Американская актриса, номинированная на Оскар-2019 за "Лучшую женскую роль второго плана", снялась для мартовского номера глянца W. Над ее съемкой для иностранного издания работал талантливый кинорежиссер Йоргос Лантимоса. Ему удалось показать Эмму с другой стороны, которая ей очень близка. Ведь она действительно любит домашних животных.

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Во время фотосессии голливудская актриса превратилась в отчаянную любительницу собак, которых у нее пятнадцать и у всех разные породы, а также уютный дом с красивым газоном и большим бассейном. Для своего нового образа Эмма Стоун получила другое имя – Филлис.

Сначала мы думали о том, чтобы рассказать о женщине, которая обожает чучела животных. Я обсудил это с Эммой. Но поскольку она очень любит собак, мы отошли от идеи чучел к теме этой глубокой любви к животным,
– поделился Йоргос Лантимоса.

Емма Стоун
Эмма Стоун / Instagram / @wmag

Емма Стоун
Эмма Стоун / Instagram / @wmag

Емма Стоун
Эмма Стоун / Instagram / @wmag

Емма Стоун
Эмма Стоун / Instagram / @wmag

Емма Стоун
Эмма Стоун / Instagram / @wmag

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Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: 24 канал
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