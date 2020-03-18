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Go_A остаются победителями Нацотбора и поедут на Евровидение в 2021 году

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Украинская этнофолк-группа Go_A победила на Национальном отборе 2020 года и уже готовилась к Евровидению, которое должно было состояться в мае в Нидерландах. Но из-за коронавируса его отменили, потому Go_A готовиться к конкурсу на следующий год.

Официальное заявление об утверждении группы Go_A как участников Евровидение-2021 от Украины обнародовали на сайте UA:Общественное. Следовательно, Нацотбор в 2021 году не состоится.

К теме Евровидения-2020 отменили из-за коронавируса

Если в жизни группы Go_A ничего не изменится и они будут готовы выступить на сцене Евровидения в следующем году, мы будем этому способствовать. Это касается и подготовки к песенному конкурсу, и остальных организационных вопросов,
– подчеркнул председатель правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.

Глава НСТУ добавил, что их партнеры с телеканала "СТБ" согласны с таким решением и полностью поддерживают компанию и группу в решение такой необычной ситуации.

"Зато все относительно других отношений между нами – или продлить срок договора на "потерянный" год (2021 году заканчивается действие договора о Нацотборе между Общественным вещателем и СТБ) – решим уже в рабочем порядке, – добавил Аласания.

Go_A на Нацотборе Евровидение-2020: смотрите видео онлайн

Напомним, что после долгих размышлений Европейского вещательного союза о проведении конкурса Евровидение-2020 в Роттердаме, Нидерланды из-за пандемии коронавируса, организаторы сошлись во мнении, что в этом году его стоит отменить. Поэтому музыкальное событие со всеми конкурсантами переносят ровно на один год.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Евровидение 2020 Евровидение Go_A Новости LifeStyle
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