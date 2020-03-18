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Go_A отреагировали на отмену Евровидения-2020

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Украинская группа Go_A, которая должна была представлять Украину на международном конкурсе Евровидение-2020, уже отреагировала на отмену мероприятия в Нидерландах. Поскольку UA: Общественное и "СТБ" официально подтвердили, что они останутся участниками от Украины на следующий год, музыканты уже отреагировали на новости в сети.

На инстаграм странице группа Go_A оставила сообщение, в котором напомнила, что в этом году не едет на Евровидение-2020 в связи с его отменой из-за пандемии коронавируса.

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"Привет, друзья! Видимо, вы уже видели, что в этом году Евровидение отменено по понятным причинам. Но мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на Евровидении 2021 года. Телеканалы UA:ПЕРВЫЙ и СТБ в 2021 году дополнительный Национальный отбор проводить не будут", – объявили от себя участники етнофолк-группы.

Группа Go_A поблагодарила всех за все слова поддержки фанатов и пообещала встретиться с ними на концертах и ​​фестивальных площадках, когда для этого будет подходящее время.

"Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей! Берегите себя и родных, следите за здоровьем! А когда ситуация стабилизируется – обязательно встретимся на концертах и ​​фестивальных площадках. Любим вас!" – заявили Go_A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Привіт, друзі! ⠀ Певне, ви вже бачили, що цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. ⠀ Але ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021 року. ⠀ Телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ 2021 року додатковий національний відбір не проводитимуть. Про це зазначено на офіційній сторінці Євробачення в Україні @suspilne.eurovision ⠀ Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною! ⠀ Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров’ячком! А коли ситуація стабілізується - обов’язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках. ⠀ Любими вас! Ваші Go_A

Допис, поширений Go_A (@go_a_band)

 

Напомним, что международный конкурс Евровидение-2020 должен был состояться в Роттердаме, Нидерланды, в мае этого года. Но из-за распространения коронавируса в мире, после долгих раздумий его решили отменить. Сначала было объявлено, что официальное заявление о дальнейшем ходе дела объявят 5-6 апреля, но произошло это 18 марта.

Известно, что в мире зафиксировано 200 126 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 7 989 – завершились летально. Выздоровели уже более 82 тысяч человек. В частности, в Нидерландах по состоянию на 18 марта подтверждено 1 705 случаев заражения коронавирусом, смертельных случаев – 43.

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Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Евровидение 2020 Евровидение Go_A
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