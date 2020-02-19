Год без Лагерфельда: какие звезды вспоминают легендарного дизайнера Chanel

Весь мир с грустью вспоминает культового дизайнера и креативного директора бренда Chanel, который умер ровно год назад – 19 февраля 2019 года. Социальные сети уже изобилуют многочисленными фотовоспоминаниями о Лагерфельде и выражают сожаление. В частности, по дизайнеру грустят и знаменитости.

Одной из таких, которой выпала честь работать с Карлом Лагерфельдом, стала американская модель Джиджи Хадид. Несмотря на свой молодой возраст, в ее карьере уже неоднократно выпадала возможность работать с выдающимся модельером. На своей странице в инстаграме она оставила фото за кулисами светского события, на которой болтает с Карлом и еще одним мужчиной.

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"Карл, мы также скорбим по тебе", – говорится в посте Джиджи Хадид.

О потере для всей модной индустрии напомнила и одна из самых популярных моделей современности Белла Хадид. Она неоднократно выходила на подиум в наряде от легендарного Карла Лагерфельда. В инстаграм-сторис девушка опубликува стильный кадр с модным метром и трогательно подписала: "1 год. Скучаю по тебе все время".



Карл Лагерфельд и Белла Хадид / Screenshot / Instagram / @bellahadid

Немецкая 49-летняя супермодель Клаудия Шиффер тоже публично вспомнила дефиле в нарядах дизайнера, которому на протяжении десятилетий удавалось диктовать мировые тренды. Она поделилась архивным видео, на котором позирует с Карлом Лагерфельдом в роскошном белом наряде невесты.

Кроме именитых моделей, в первую годовщину смерти легендарного модельера ему отдали честь коллеги, среди которых главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур. Знаменитая журналистка, которая построила головокружительную карьеру на территории международной модной индустрии, на официальной странице в инстаграме опубликовала совместный кадр с Карлом Лагерфельдом и добавила щемящую подпись: "Прошел год, как мы потеряли легенду".