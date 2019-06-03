Годовалую дочь Кайли Дженнер госпитализировали с аллергией: подробности

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Кайли Дженнер с дочерью Сторми
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

Дочь самой молодой миллиардерши в мире и звезди социальных сетей Кайли Дженнер была госпитализирована с сильной аллергической реакцией.

Об этом Дженнер сообщила своим поклонникам на странице в Instagram в Stories.

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На опубликованном снимке 16-месячная Сторми, которая завернута в одеяло, спит с игрушкой. Кайли показала фотографию, когда возвращалась с дочкой из больницы домой. Деталей относительно приступа аллергической реакции девочки нет.

У нее была аллергическая реакция, но сейчас она на 100% в порядке, и мы дома. Все остальное перестает иметь значение, когда случаются такие вещи. Пусть Господь благословит Бог всех мам с больными детьми. Любви вам и позитива,
– отметила в подписи знаменитость.

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі

Дочь Кайли Дженнер Сторми / Instagram-Stories / @kyliejenner

В другом сообщении селебрити поблагодарила Бога за то, что с ее дочерью Сторми все хорошо и ничего плохого не случилось.

"Я верю, что нужно давать то, что вы хотели бы получить. Если хочешь любви, дай любовь. Если хочешь успеха, желай удачи другим", – подписала фото Кайли Дженнер.

допис Кайлі Дженнер
Публикация Кайли Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner

Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайли Дженнер с дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

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Теги: LifeStyle Мода Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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