Пандемия коронавируса почти на три месяца приостановила работу киноиндустрии и телевидения по всему миру. Однако Голливуд выходит из длительного карантина и возобновляет съемки уже 12 июня.

Соответствующее решение принял губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, информирует сайт TV Guide. Он отметил, что индустрия кино, музыки и телевидения может вернуться к работе уже 12 июня с соблюдением надлежащих мер безопасности.

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"Музыкальное, телевизионное и кинопроизводство может возобновиться в Калифорнии не ранее 12 июня 2020 года", – объявил Гевин Ньюсом. Губернатор также отметил, что окончательное решение утверждает местная власть, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию и готовность местной системы здравоохранения справиться со всплеском заболеваемости.

Губернатор Калифорнии также акцентировал на том, что и сами работники киноиндустрии должны соблюдать установленные меры безопасности. Заметим, что именно в Голливуде – районе Лос-Анджелеса в штате Калифорния – сконцентрировано больше всего производств в сфере кино и телевидения.

Напомним, что съемки по всему миру остановили еще с середины марта. Вскоре после введения карантинных ограничений ведущая стриминговая платформа Netflix пожертвовала 100 миллионов долларов работникам киноиндустрии, которые оказались без прибыли из-за пандемии коронавируса.