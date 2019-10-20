Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс устроила роскошную свадьбу с Куком Марони

Знаменитая актриса Дженнифер Лоуренс распрощалась с холостой жизнью. Звезда "Голодных игр" вышла замуж за владельца арт-галереи Кука Марони. Церемония прошла 19 октября в роскошном поместье в Род-Айленде.

По данным Just Jared, Дженнифер Лоуренс и Кук Марони на сутки сняли особняк в стиле французского дворца Belcourt Castle, расположенном в городе Ньюпорт. Имение тщательно охраняли, поэтому папарацци не удалось сделать эффектных фото брачующихся. Однако в сеть попали несколько фотографий звездных гостей, которые постепенно прибывали в Род-Айленда.

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Известно, что оскароносная актриса и ее избранник пригласили на свадьбу 150 гостей. Среди них – коллеги Дженнифер Лоуренс. В частности, на церемонии побывали мама сестер Кардашян Крис Дженнер с бойфрендом, актрисы Эшли Олсен, Сиенна Миллер, Эмма Стоун, Камерон Диас, певица Адель и др. В основном звезды приезжали на элитных машинах, однако некоторые пытались поразить коллег, выбрав яхты.

Звездные гости на свадьбе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони / Just Jared

Инсайдеры издания рассказали, что Дженнифер Лоуренс пошла к алтарю в пышном белом платье от Dior. В то же время Кук Марони появился в классическом черном костюме. Журналисты The Daily Mail сделали фото с дрона, которое подтверждает эту информацию.



Свадьба Дженнифер Лоуренс и Кука Марони / The Daily Mail

Роскошную церемонию бракосочетания Дженнифер Лоуренс и Кука Марони помог устроить один из самых популярных организаторов свадебных церемоний Марк Сид. Он учел все пожелания звездных брачующихся. В частности, немало просьб было относительно угощений. Марк Сид устроил пикник во дворе имения. Кулинары просто на улице готовили блюда из рыбы и тыквы. После свадебной церемонии гостей пригласили на ужин в одной из просторных комнат особняка, где подавали изысканные и нетипичные блюда.

Что известно о романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони?

Роман 29-летней Дженнифер Лоуренс и 34-летнего владельца арт-галереи Кука Марони начался еще в июне 2018 года. Знаменитости неоднократно попадали в объективы папарацци во время романтических прогулок. Однако комментировать отношения ни Дженнифер, ни Кук не брались.



Уже внутри мае 2019 года галерист решил признаться своей любимой. Произошло это в одном из ресторанов Нью-Йорка. Дженнифер Лоуренс и Кук Марони решили отпраздновать событие в кругу близких друзей, пригласив их в тот же день на празднование. Впоследствии в СМИ появилась информация о возможной тайной свадьбе пары.