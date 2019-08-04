Голливудская принцесса Меган Маркл: громкие скандалы, в которые попадала герцогиня Сассекская

Она – "обычная калифорнийская девчонка", или "разведенная женщина с планом влюбить в себя принца"? Может ли она стать живой легендой, напоминающей персонажа диснеевских мультфильмов, – девушка, переезжающая из Голливуда в королевской дворец? Она – актриса, которая раньше снималась в кино, а теперь играет ли она роль в реальной жизни? Она – это Меган Маркл!

Американка Меган Маркл вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II принца Гарри в мае 2018 года и через год родила рыжеволосому члену королевской семьи сына, которого супруги назвали Арчи Харрисон. В течение двух лет за экс-актрисой неустанно следит зарубежная пресса, которая собирает как можно больше негативных отзывов о женщине от ее родственников, друзей и других мужчин, которые имели возможность познакомиться с Маркл.

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О Меган Маркл можно прочитать множество информации и иногда трудно различить, где же правду пишут, а какие таблоиды распространяют фейк. Так жизнь Меган Маркл – это история о Золушке или драматическом кино? В честь Дня рождения герцогини Сассекской редакция LifeStyle 24 подготовила подборку громких скандалов, которые связаны с именем жены принца Гарри.



Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / Getty Images

Скандалы, которые связаны с Меган Маркл

Заявления родственников, которые всячески разрушают репутацию Меган

После женитьбы родственники Меган Маркл начали неоднократно давать скандальные интервью о ней и принце Гарри, чтобы замарать их репутацию.

Однажды отец герцогини Сассекской для иностранного издания назвал принца Гарри высокомерным. Мужчина сказал, что он чувствует превосходство над другими людьми, если позволяет себе выбирать, с кем общаться, а с кем нет.

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Брат Меган даже публично заявил, что сестра разрушила его жизнь. Главной проблемой для родственника Маркл стало чрезмерное внимание прессы к нему, ведь работодатели отказываются сотрудничать с человеком, который имеет скандальную репутацию. Не менее возмутительные слова "кидала" в сторону жены принца Гарри и ее сводная сестра Саманта Маркл.

Не удивительно, что ее семья не в восторге от ее новой роли. Она бросила их всех как мешок с протухшей картошкой, чтобы они не отравили ее новую идеальную королевскую жизнь,

– заявил в одном из интервью 53-летний журналист Пирс Морган, который знаком с Меган.

Самым близким человеком для Меган является ее мама Дориа Редлан. В канун свадьбы Меган Маркл представила свою маму королеве Елизавете II и принцу Филиппу. Американка сопровождала Меган Маркл перед церемонией венчания, а к алтарю актрису повел отец принца Гарри – принц Чарльз.



Дориа Редлан и принц Чарльз / Getty Images

Закрытый образ жизни

В Великобритании Меган Маркл чаще всего обвиняют за желание вести скрытый образ жизни, а не открыто делиться с жителями всеми важными событиями, как это, к примеру, делают Кейт Миддлтон и принц Уильям.

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Так, немало скандалов собрало желание Меган рожать в домашних условиях (этого таки не произошло), а после этого герцогиня Сассекская отказалась сразу выходить к людям и прессе с новорожденным малышом на руках.

Лишь через два дня после родов, 8 мая, новоиспеченные родители вышли к журналистам и впервые показали сына.

Первый выход Меган и Гарри с малышом Арчи / Getty Images

Впоследствии таблоиды начали сообщать о том, что Меган не позволяет никому ухаживать за малышом. Так, инсайдеры утверждают, что королевская няня уволилась после 2 недель сотрудничества.

"Меган не выдерживает, когда кто-то остается наедине с Арчи. Она игнорирует любую помощь. Никто не может заботиться о нем, кроме нее самой. Она даже не позволяет няням заниматься ребенком", – пишут иностранные издания со ссылкой на инсайдеров.

Приватность

Не менее обсуждаемым стало скандальное появление герцогини Сассекской на Уимблдонском турнире, где она запретила зрителям ее фотографировать.

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64-летняя британка Салли Джонс, которая сидела в том же ряду, что и Меган, рассказала журналистам о запрете съемки.

Гарри и Меган ведут себя скорее как знаменитости, а не как члены королевской семьи, которые выполняют свои обязанности. Около 200 фотографов хотели сфотографировать ее, но охранники поспешили предупредить их, что нельзя этого делать. Это было так нелепо и так резко контрастировало с поведением герцогов Кембриджских. Такое поведение – детское, они держат нас за дураков,

– рассказала Салли Джонс.

Добавим, что на фото с турнира можно действительно заметить, как рядом с Меган Маркл было много свободных мест, но туда никто не мог попасть, даже некоторые звезды.



Меган Маркл с подругами на теннисной игре Серены Уильямс / Getty Images

Работа в Vogue, которая превратилась в скандал из-за плагиата

Меган Маркл стала приглашенным редактором британского глянца Vogue. Поэтому все поклонники королевской семьи с нетерпением ожидали первых результатов работы герцогини Сассекской.

29 июля был анонсирован в сети выпуск особого номера британского Vogue. Для обложки Меган Маркл пригласила известных моделей, актрис и общественных деятельниц. 16-е фото она символически оставила пустым, чтобы каждая читательница примерила на себе роль героини выпуска.



Обложка Vogue, которую создала Меган Маркл / Фото: Instagram / @sussexroyal

Однако на главном фото нашли плагиат. Похожей является обложка книги австралийских писательниц Саманты Бретт и Стеф Адамс с названием "Меняют правила игры". Тогда на книге разместили фото 15 знаменитых женщин, меняющих мир и разрушающих стереотипы. Что интересно, одной из женщин стала Меган Маркл, поэтому она точно видела это издание.



Меган Маркл обвинили в плагиате / The Daily Mail

Роскошная жизнь за деньги британцев

Так, королевская семья является одной из самых обеспеченных в Великобритании. Однако британцы возмущены из-за того, что немало средств на расходы герцога и герцогини Сассекских были взяты из государственного бюджета – это уплаченные британцами налоги.

К примеру, супруги организовали ремонт в резиденции Фрогмор-хаус, куда они переехали с малышом Арчи. Сумма, в которую новоиспеченная семья пообещала уложиться, достигала 1,5 миллионов долларов, но им понадобилось вдвое больше денег.

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К слову, немало обсуждений возникают из-за дорогого гардероба герцогини. В декабре 2018 года иностранные СМИ подсчитали стоимость одежды Меган Маркл за прошлый год. Тогда ее расходы составляли около одного миллиона фунтов стерлингов (около 31 миллиона гривен). После заявления о беременности герцогиня Сассекская начала демонстрировать новые наряды, поэтому стоимость значительно увеличилась.

Добавим, что самой дорогой одеждой в гардеробе Меган Маркл стало платье от Oscar de la Renta, стоимость которого составляет более 10 тысяч фунтов стерлингов.



Меган Маркл в платье Oscar de la Renta / Getty Images