Голливудская звезда Мэттью Макконахи будет преподавать в университете в Техасе: подробности

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Мэттью Макконахи
Мэттью Макконахи / Instagram / @napentertainmentinc

Звезда фильмов "Море соблазна" и "Порок" Мэттью Макконахи решил вернуться в родной университет в Техасе, где он учился после школы. Известный актер будет преподавать студентам, обучающимся на факультете коммуникаций.

О том, что голливудский актер Мэтт Макконахи стал профессором, сообщает издание The Guardian.

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В источнике говорится, что американец вернулся в университет, который окончил в 1993 году, но в качестве профессора. Так, студенты факультета коммуникаций, которые учатся в техасском учебном заведении, смогут слушать лекции известного голливудского актера Мэттью Макконахи. Также он будет преподавать на отделах радио, кино и телевидения.

Первые лекции звезда фильма "Море соблазна" проведет уже осенью 2019 года. Руководство учебного заведения сообщило, что для них преподавание актера в университете является очень знаковым и почетным. Стоит добавить, что он проводил мастер-классы в университете еще с 2015 года.

Меттью Макконахі

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Теги: LifeStyle Голливуд
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