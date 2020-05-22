Голливудские пары, браки которых разрушились на карантине

Режим полной самоизоляции и отсутствия работы существенно сказался на голливудских парах. Пока съемочные площадки закрыли на карантин из-за пандемии коронавируса, актеры вынуждены были оказаться вместе со своим половинками и детьми в четырех стенах. Такое испытание не выдержали многие звезды, поэтому они подали на развод как только открылись суды.

С началом карантина многие эксперты давали советы, как с пользой провести время с родными и найти понимание тогда, когда в мире царит хаос. Если пары собирались за общим ужином только после работы и проводили время на выходных, то прошедшие 2 месяца все было совершенно по-другому. Дополнительной нагрузкой стали проблемы из прошлого, которые вместе с настоящим дали трещину в отношениях и навсегда разрушили их. Не исключением стали и кинозвезды, сообщает 24 канал.

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Голливудские пары, которые развелись на карантине

Джулия Робертс и Даниэль Модер

Первыми, кто поразил Голливуд своим радикальным поступком, стали Джулия Робертс и ее муж Даниэль Модер. Хотя пара официально ничего до сих пор не заявила, впрочем инсайдеры западных СМИ узнали, что во время карантина в США супруги постоянно конфликтовали. Замкнутое пространство негативно повлияло на них обоих и только усилило желание развестись, которое в них неоднократно возникало. Вероятно, сдерживающим фактором всегда были их дети – 15-летние близнецы Хейзел и Финнеас, а также 12-летний Генри.

В изданиях отмечали, что пара начнет бракоразводный процесс сразу по завершению карантина. Джулия Робертс также решила продать общий дом и съехать вместе с детьми в другой особняк в Сан-Франциско, где всегда мечтала жить. Даниэль должен остаться жить в другом доме в Лос-Анджелесе. Добавим, если это действительно окажется правдой, то супруги расстанутся после 10 лет брака.

Меган Фокс и Брайан Остин

Секс-символ голливудской индустрии и актер-американец также решили развестись после 10 лет брака. У влюбленных трое замечательных сыновей, а у самого Брайана – еще и 17-летний сын от первого брака. Пара часто посещала вместе светские мероприятия и демонстрировала чувства в социальных сетях, но первые проблемы возникли в 2015 году. Тогда же Меган решила подать на развод, но неожиданно в третий раз забеременела от мужчины, поэтому дала еще один шанс их браку.

Похоже, 5 лет не смогли доказать паре, что они могут дальше шагать по жизни вместе, поэтому во время карантина СМИ облетела первая новость, что они расстаются. Впоследствии эту информацию подтвердил и сам Брайан Остин, хотя он до сих пор надеется, что когда-то им все же удастся воссоединиться. А пока мужчина страдает от проблем в семье, Меган Фокс уже нашла мужу замену – младше нее рэпера Колсона Бейкера. Звезда даже снялась в его клипе, где подтвердила все слухи о ее романе с парнем.

Снежана Онопко и Николай Щур

Известная украинская фотомодель Снежана Онопко также решила развестись со своим мужем после 10 лет брака. Недавно женщина неожиданно призналась, что муж неоднократно избивал ее и мать (его тещу), а также изменял ей и насиловал, когда был злым. Несмотря на криминальное прошлое спутника, женщина пыталась его постоянно поддерживать, однако в ответ получала лишь синяки. По словам Снежаны Онопко, она решилась подать на развод после того, как Николай начал проводить время с любовницей в общем имении супругов.

После обнародованных деталей невыносимой жизни Онопко в СМИ, муж модели отказывается разводится, поэтому женщина уже ищет юридические пути расторжения брака. Сейчас мужчина не отдает ей совместно приобретенное имущество и личные вещи. Что касается детей, то Онопко объяснила, что за все время супружеской жизни не была беременной, ведь понимала, что родить от Николая Щура – "смерть". Мысли о разводе с ним у нее возникали не раз: в 2017 году даже появилось сообщение в инстаграме с прощальным письмом мужу, но затем было удалено, а при других попытках, когда она пыталась убежать от киевского бизнесмена, охрана мужчины постоянно препятствовала ее намерениям.

Снежана Онопко с мужем Николаем Щуром / glamurchik.tochka.net

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Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Еще одним громким разводом отметилась чета актрисы и модельера Мэри-Кейт Олсен и банкира Оливье Саркози. По словам инсайдеров западных изданий, Мэри-Кейт написала заявление на развод еще 17 апреля, однако не могла его раньше подать из-за пандемии коронавируса. Теперь, когда суды Нью-Йорка частично возобновили свою работу, известная дизайнерша срочно подала на развод и требует скорейшего рассмотрения дела.

Что стало причиной такого решения – неизвестно, но стоит отметить, что пара жила в совместном браке 5 лет. Проблемы в их семье возникли еще раньше, утверждают СМИ, но вероятной причиной развода назвали желание иметь детей, которое не поддерживал Оливье Саркози. Известно, что у пары 17-летняя разница в возрасте – ему 50, а ей – 33. У брата бывшего президента Франции Николя Саркози – Оливье уже есть двое детей от первого брака с Шарлотт Бернард: взрослые сын Жюльен и дочь Марго. А вот Олсен еще никогда не была матерью, и когда встал вопрос об увеличении семьи, вероятно, это и стало причиной их недоразумения. На данном этапе пара делит совместно приобретенное имущество, которое они имеют в Нью-Йорке.

Джейми Кинг и Кайл Ньюман

Американская актриса тоже срочно подала иск в суд Лос-Анджелеса и кроме развода требует, чтобы ее муж Кайл Ньюман даже не приближался к ней. По ее словам, она боится насилия с его стороны. Что именно произошло в семье супругов, которые прожили вместе в браке 12 лет, неизвестно, но женщина не на шутку обеспокоена ситуацией.

Ранее в прессе уже была информация о том, что пара не носит обручальные кольца, а во время карантина живет отдельно: актриса – в Калифорнии, а режиссер – в Пенсильвании с детьми. Предполагают, что именно разлука с сыновьями повлияла на стремление Джейми Кинг быстро разорвать отношения с мужем и забрать потомков к себе. Однако борьба за опеку над детьми только впереди.

Звездные пары, которые порвали отношения на карантине

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