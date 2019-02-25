Голливудские звезды, которые никогда не получали Оскар

Голливуд и весь мир киноиндустрии отметил главное событие года – 91 церемонию награждения премии Оскар. Художники кинематографа прилагают значительные усилия, чтобы получить золотую статуэтку, которая по праву считается самой престижной наградой в мире кино. Однако, не всем знаменитым актерам удалось получить Оскар.

Церемония награждения премии Оскар-2019 состоялась 24 февраля в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. В этом году она была немного необычной, ведь действо впервые за 30 лет видбуделось без ведущего.

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Кинопремия собрала самых известных звезд Голливуда, которые соревновались за золотые статуэтки в различных категориях.

Накануне громкой кинособытия года журналисты LifeStyle 24 предлагают вспомнить талантливых актеров, которые пока так и не стали обладателями Оскара в номинации "Лучший актер или актриса" за время всей истории.

Джонни Депп

Известный голливудский холостяк Голливуда Джонни Депп сыграл главные роли в десятках кинолент, а наибольшую известность актеру принесла роль капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря".

Актер трижды номинировался на Оскар – за картины "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Волшебная страна" и "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины"".



Джонни Депп

Однако, ни захватывающие роли, ни огромные кассовые сборы, ни несомненный актерский талант так и не помогли Джонни Деппу получить заветную статуэтку.

Сам актер отмечает, что играет в кино не ради каких-то наград, а ради всенародной любви.

"Идея "Оскара" означает, что ты с кем-то конкурируешь, а я ни с кем не конкурирую. Я просто занимаюсь своим делом, делаю то, что хочу видеть. Иногда людям не нравится, что у меня получается, но это нормально", – сказал Депп.

Брэд Питт

Еще один неженатый сердцеед Голливуда Брэд Питт также никогда не получал Оскар за актерскую роль.

Появление актера в фильме гарантирует ему большой успех в прокате. Он давно уже всем доказал, что заслуженно имеет статус топ-звезды киноиндустрии. Среди самых ярких фильмов с участием Питта – "Большой куш", "Мистер и миссис Смит", "Троя", "Бойцовский клуб" и другие.



Брэд Питт

Брэд Питт трижды был номинантом кинопремии – за ленты "12 обезьян", "Загадочная история Бенджамина Баттона", и "Человек, который изменил все". Однако, ни за одну из них актеру так и не удалось получить заветную статуэтку.

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Отметим, бывший муж Анджелины Джоли получил Оскар в 2014 году, однако это было за работу в качестве одного из продюсеров фильма "12 лет рабства".

Кира Найтли

Британская актриса Кира Найтли свою карьеру в кино начала еще в детстве. Всемирную славу актрисе принесли картины "Бей как Бекхэм", "Король Артур" и серия фильмов "Пираты Карибского моря". В целом 33-летняя Найтли сыграла более 40 ролей в кино, 11 ролей в сериалах и несколько заметных в театре.



Кира Найтли

Она дважды выдвигалась на соискание премии Оскар – за роль в фильмах "Гордость и предубеждение" и "Игра в имитацию". Однако, несмотря на талант и тяжелый труд молодая актриса так и не получила статуэтку.

Антонио Бандерас

Испанский мачо Антонио Бандерас одна из самых ярких звезд в Голливуде. Актер снялся более чем в шестидесяти картинах, среди которых "Легенда Зорро", "Однажды в Мексике" и "Дети шпионов". Его грубый образ героя-любовника привлекает женщин всего мира, а врожденная харизма – режиссеров.



Антонио Бандерас

Бандерас стал первым испанским актером, который получил номинацию на премию "Золотой глобус". Однако, его ни разу не номинировали на Оскар. Поэтому, похвастаться золотой статуэткой в ​​коллекции своих наград актер не может.

Том Круз

Звезда голливудских боевиков Том Круз все еще "не заслужил" своей актерской игрой Оскара. Мировую славу ему принесли блестящие роли во многих фильмах, среди которых "Человек дождя", "Миссия невыполнима", "Интервью с вампиром".

Круз был номинирован на Оскар трижды: за роли в фильмах "Рожденный 4 июля", "Джерри Магуайер" и "Магнолия", но так и не получил заветную статуэтку.



Том Круз

Сам актер не скрывает того факта, что очень любит получать различные награды.

"Церемонии награждения, награды – это просто замечательно. Не скажу, что у меня их было достаточно. Мне бы хотелось еще. Хотя, если этого больше никогда не случится, я не сильно расстроюсь", – отмечал он в одном из интервью.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон прославилась благодаря телесериалу "Друзья". За эту роль она была награждена премиями "Эмми" и "Золотой глобус". Актриса даже удостоилась именной звезды на голливудской Аллее славы.



Дженнифер Энистон

Не смотря на многие комедийные роли Дженнифер так и не получила Оскар. Актрису даже не номинировали на престижную кинопремию.

Камерон Диаз

Успешная блондинка Голливуда Камерон Диаз сыграла более трех десятков ролей в кино. Наибольшую известность актрисе принес фильм "Ангелы Чарли", где она сыграла вместе с Дрю Бэрримор и Люси Лью. Однако, актриса до сих пор не может похвастаться золотой статуэткой Оскара.



Камерон Диаз

Сама Диаз спокойно относится к тому, что не обладает самой желанной статуэткой.

"Оскар – это для меня совершенно не важно! Отсутствие его – вовсе не ночной кошмар Мне нравится моя работа, я делаю то, что я делаю, и вовсе не для того, чтобы получить какую-то награду. Поэтому это меня совершенно не интересует", – отметила актриса.

Киану Ривз

Талантливый актер Киану Ривз сыграл главные роли в лучших бестсейлерах Голливуда – "Матрица", "Константин", "Адвокат дьявола" и многие другие. Фильмы с участием актера становятся всемирно известными и получают много наград.



Киану Ривз

Однако, даже отличная актерская игра и удачные роли пока так и не приблизили Ривза к главной кинопремии. Он ни разу не номинировался и не получал заветный Оскар.

Джим Керри

Один из самых известных комиков в мире, талантливый актер и мастер перевоплощений – все это о Джиме Керри. В арсенале его ролей не только комедии "Тупой и еще тупее", "Лжец, лжец", "Маска", но и такие блестящие фильмы как "Вечное сияние чистого разума", "Шоу Трумэна" и другие.



Джим Керри

Фильмы с участием Керри навсегда войдут в историю мировой киноиндустрии. Однако они так и не приблизили известного актера к премии Оскар.

Брюс Уиллис

"Крепкий орешек" американского кино Брюс Уиллис также не может похвастаться золотой статуэткой Оскар. За свою актерскую карьеру он собрал несколько телепремий "Эмми" и "Золотой глобус", а на голливудской аллее славы есть звезда с именем Брюса Уиллиса.



Брюс Уиллис

Актер прославился благодаря фильмам "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Пятый элемент", "Шестое чувство", "Город грехов" и другие. Но ни одна из картин так и не принеслав Уиллису заветную награду Оскар.

Сара Джессика Паркер

Голливудская слава свалилась на актрису Сару Джессику Паркер после выхода на экраны телесериала "Секс и город". За роль Кэрри Брэдшоу она четыре раза удостаивалась премии "Золотой глобус" и получила две статуэтки "Эмми". Однако, в номинацию Оскара, как и саму награду Актис пока так и не получила.



Сара Джессика Паркер