Голливудский актер Кит Харингтон изменился до неузнаваемости: фотофакт

Британский актер Кит Харингтон, мастерски перевоплотившийся у Джона Сноу в сериале "Игра престолов", решил кардинально сменить имидж. Знаменитость обстриг волнистые длинные волосы, чем изрядно удивил поклонников.

Вскоре киноманы смогут увидеть заключительный 8 сезон популярного сериала "Игра престолов". Согласно анонсу телеканала HBO, первые серии появятся 14 апреля 2019 года. А пока до времени премьеры остается чуть больше, чем 3 месяца, все внимание СМИ приковано к актерам саги.

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После съемок каждый из голливудских актеров взялся за новые проекты, пытаясь отойти от образа в "Игре престолов". В частности, Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, решил кардинально изменить имидж. Новый look он засветил на премьере третьей части мультфильма "Как приручить дракона", что состоялась в Лондоне.

Перед камерами Кит Харингтон предстал с короткой стрижкой и усами. Для публичного выхода он выбрал черную водолазку и брюки. Стильные часы завершили образ эффектного кита Гарингтона.



Актер Кит Харингтон сменил имидж / Getty Images



Голливудский актер Кит Харингтон на кинопремьере / Getty Images

Актер Кит Харнигтон в Лондоне / Getty Images

Стоит отметить, что многие поклонники сначала не узнали своего кумира на красной дорожке. Впоследствии они заполонили сеть комментариями, в которых заявили, что актеру не подходит такой имидж, а образ Джона Сноу был чуть ли не идеальным. Однако на такие заявления хейтеров Кит Харингтон не отреагировал.