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Голливудский актер Райан Рейнольдс принял челендж от премьер-министра Канады: детали

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Голливудский актер Райан Рейнольдс на своей странице инстаграм опубликовал видео с хештегом #StayAtHomeSaveLives, в котором призвал всех оставаться дома на карантине.

У підписі до відео він зазначив, що краще поширювати слова, а не вірус. 

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Актор пожартував, що в часи кризи всі розуміють, що саме знаменитості – це ті, на кого всі можуть розраховувати.

Звичайно, відразу після працівників сфери охорони здоров’я, швидкої допомоги, людей, які працюють у службах порятунку, гравців у пінг-понг, манекенів, уявних друзів дитинства… І ще 400 інших категорій людей,
розповів Раян Рейнольдс.

 Також у своєму відеозверненні він закликав мити руки й зберігати дистанцію.

Естафету челенджу Раяну Рейнольдсу передав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, у дружини якого підтвердили коронавірус.

Трюдо опублікував відеозвернення, в якому зазначив, що всім необхідно залишатися вдома. У цьому дописі він позначив Рейнольдса й канадського співака Майкла Бубле.

Натомість голлівудський актор передав челендж #StayAtHomeSaveLives канадському музиканту Стівену Пейджу, своєму брату Террі Рейнольдсу та актору Сету Рогену.

Довідка. Станом на 27 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 24 057 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 500 000 по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 100 тисяч людей.

симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Марина Васильева
Теги: LifeStyle Коронавирус Covid-19 Джастин Трюдо Новости LifeStyle Канада
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