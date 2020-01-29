Голливудский ловелас Зак Эфрон закрутил новый роман, – СМИ

Американский актер Зак Эфрон завел новую девушку. Избранницей знаменитого красавца стала его коллега – 26-летняя актриса Хелстон Сейдж.

Как сообщает таблоид Us Weekly со ссылкой на инсайдеров, пара начала встречаться в конце 2019 года. Зак Эфрон, которому приписывают немало романов, решил не афишировать личную жизнь, поэтому до сих пор не подтверждает информацию западных СМИ. В то же время инсайдер добавил, что на самом деле отношения голливудского актера и Хелстон Сейдж стремительно развиваются, а Зак не хочет терять девушку из-за шума в прессе.

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Они очень влюблены и серьезно относятся к этим отношениям. Зак и Хелстон проводили новогодние каникулы вместе в Санта-Барбаре,

– сообщили источники.

Сейчас актеры не комментируют вероятного романа и воздерживаются от публикаций совместных фото в сети.

Интересно, что Зак Эфрон и Хелстон Сейдж знакомы минимум 4 года. Актеры вместе снимались в комедийном фильме "Соседи. На тропе войны". В киноленте Зак Эфрон получил одну из главных ролей – подлеца и "короля вечеринок" Тедди Сандерса, а вот Хелстон сыграла зажигательную красавицу по имени Брук.

Что известно о личной жизни Зака Эфрона?Популярность актер получил после премьеры "Классного мюзикла". Романтическая кинолента настолько понравилась всем зрителям, что роман главных звезд Зака Эфрона и Ванессы Хадженс оказался на первых полосах всех изданий. Однако после 5 лет отношений пара объявила о разрыве. Причиной не стали измены или интриги, Зак и Ванесса откровенно рассказали, что устали друг от друга.



После этого Ефрону приписывали десятки романов, и только некоторые из них актер официально подтвердил. Так, избранницами красавца были актрисы Тереза Палмер, Лили Коллинз, спортсменка Сара Бро и модель Сами Миро.