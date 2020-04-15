Голливудской "Гермионе" уже 30: интересные факты из жизни Эммы Уотсон, которых вы могли не знать

15 апреля знаменитая голливудская актриса Эмма Уотсон празднует день рождения! В 2020 году знаменитой исполнительнице роли Гермионы исполнилось 30 лет. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 подобрали интересные факты из жизни звездной именинницы, которых вы могли не знать.

Эмма Уотсон родилась в Париже. Наверное, именно поэтому актриса является поклонницей моды и охотно решается на фэшн-эксперименты, примеряя нетипичные дизайнерские изделия.

Читайте также: Эмма Уотсон призналась, что считает ЛГБТ-пары самыми прочными

Родители Эммы – Жаклин и Крис Уотсон – британские адвокаты. Однако повторять успех в юриспруденции их дочь не спешила. Еще с 6 лет она мечтала стать актрисой, поэтому родители делали все возможное, чтобы Эмма воплотила свой замысел. Талантливая девушка посещала драматический кружок, который и помог ей получить мировую славу. А все потому, что учительница посоветовала Эмме Уотсон принять участие в прослушиваниях для первого фильма о Гарри Поттере. Юная актриса, не мешкая, сделала это и получила роль Гермионы.

Хотя съемки в "Гарри Поттере" нельзя назвать легкими, ведь создание культовых кинолент растянулось на долгие 10 лет, однако они помогли неизвестным и юным актерам получить желаемую славу и популярность.

Сама Эмма Уотсон с радостью вспоминает съемки "Гарри Поттера" и не стесняется этого опыта.

Мне нравится играть Гермиону, она очень харизматичная. Это просто фантастическая роль, особенно в третьем фильме,

– поделилась Эмма Уотсон.

Сейчас звезда сотрудничает с десятками режиссеров и пополняет свою фильмографию новыми ролями. Так, Эмму Уотсон можно увидеть в фильмах "Маленькие женщины", "Красавица и Чудовище", "7 дней и ночей с Мэрилин", "Сфера", "Конец света", "Ной", "Затмение", "Элитное общество" и др.

Смотрите трейлер к фильму "Маленькие женщины": видео

Эмма Уотсон не любит ничего выбрасывать, поэтому в ее дамской сумочке можно найти все. Специально для Vogue она показала, что ежедневно носит с собой. От очков и салфеток и до подушки – чего только не найти в сумке актрисы.

Смотрите ролик с Эммой Уотсон:

Эмма Уотсон имеет немало книг в своей библиотеке. Однако она не против делиться ими с другими. Актриса часто развлекается, пряча издание в нью-йоркском метро и делая снимки с места укрытия. Так немало поклонников уже получили подарки от Эммы Уотсон.

Кроме этого, актриса – посол доброй воли ООН. Эмма Уотсон имеет свои благотворительные проекты и выделяет миллионы долларов на их поддержку.