Голливудской "Гермионе" уже 30: интересные факты из жизни Эммы Уотсон, которых вы могли не знать
15 апреля знаменитая голливудская актриса Эмма Уотсон празднует день рождения! В 2020 году знаменитой исполнительнице роли Гермионы исполнилось 30 лет. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 подобрали интересные факты из жизни звездной именинницы, которых вы могли не знать.
Эмма Уотсон родилась в Париже. Наверное, именно поэтому актриса является поклонницей моды и охотно решается на фэшн-эксперименты, примеряя нетипичные дизайнерские изделия.
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Родители Эммы – Жаклин и Крис Уотсон – британские адвокаты. Однако повторять успех в юриспруденции их дочь не спешила. Еще с 6 лет она мечтала стать актрисой, поэтому родители делали все возможное, чтобы Эмма воплотила свой замысел. Талантливая девушка посещала драматический кружок, который и помог ей получить мировую славу. А все потому, что учительница посоветовала Эмме Уотсон принять участие в прослушиваниях для первого фильма о Гарри Поттере. Юная актриса, не мешкая, сделала это и получила роль Гермионы.
Хотя съемки в "Гарри Поттере" нельзя назвать легкими, ведь создание культовых кинолент растянулось на долгие 10 лет, однако они помогли неизвестным и юным актерам получить желаемую славу и популярность.
Сама Эмма Уотсон с радостью вспоминает съемки "Гарри Поттера" и не стесняется этого опыта.
Мне нравится играть Гермиону, она очень харизматичная. Это просто фантастическая роль, особенно в третьем фильме,
– поделилась Эмма Уотсон.
Сейчас звезда сотрудничает с десятками режиссеров и пополняет свою фильмографию новыми ролями. Так, Эмму Уотсон можно увидеть в фильмах "Маленькие женщины", "Красавица и Чудовище", "7 дней и ночей с Мэрилин", "Сфера", "Конец света", "Ной", "Затмение", "Элитное общество" и др.
Смотрите трейлер к фильму "Маленькие женщины": видео
Эмма Уотсон не любит ничего выбрасывать, поэтому в ее дамской сумочке можно найти все. Специально для Vogue она показала, что ежедневно носит с собой. От очков и салфеток и до подушки – чего только не найти в сумке актрисы.
Смотрите ролик с Эммой Уотсон:
Эмма Уотсон имеет немало книг в своей библиотеке. Однако она не против делиться ими с другими. Актриса часто развлекается, пряча издание в нью-йоркском метро и делая снимки с места укрытия. Так немало поклонников уже получили подарки от Эммы Уотсон.
Кроме этого, актриса – посол доброй воли ООН. Эмма Уотсон имеет свои благотворительные проекты и выделяет миллионы долларов на их поддержку.
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