"Голос. Дети-5": известно имя второго звездного тренера шоу

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Голос. Дети-5
Голос. Дети-5 / hochu.ua

К популярному шоу "Голос страны" приковано едва ли не наибольшее внимание отечественных меломанов. Во время полуфинала шоу ведущие назвали имена других тренеров, которые займут судейские кресла в "Голос. Дети-5". Ими стали вокалисты группы "Время и Стекло".

Пока в Украине проходят финальные выпуски шоу "Голос страны 9 сезон", организаторы уже готовятся к старту другого развлекательного проекта – "Голос. Дети-5". Сейчас известно, что неизменными ведущими будут звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

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И, пожалуй, больше всего поклонников шоу интересует вопрос: кто же займет судейские кресла и создаст свои команды с талантливыми детьми. Эту информацию организаторы решили не распространять сразу, а во время каждого из выпусков "Голоса страны-9" называть одного артиста, который будет причастен к съемкам "Голос. Дети-5". Во время полуфинала рассекретили имена еще одной пары тренеров: ими стали участники группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний, более известный как Позитив.

Это не просто шоу, а огромное количество эмоций, детских слез, переживаний, радости и нервов их родителей. Это шоу – чудо. Безумно волнующе и настоящее. Не пропустите!
– поделилась Надежда Дорофеева.

Это не впервые популярные артисты из группы "Время и Стекло" занимают судейское кресло вокального шоу. В 2017 году Надежда Дорофеева и Позитив уже были наставниками в "Голос. Дети-4".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Кроме этого, в 12 выпуске ведущие заявили, что еще одним артистом, который займет кресло тренера в "Голос. Дети-5", станет Дзидзьо. Он уже готовится к такому новому этапу в своем творчестве и стремится передать молодому поколению все свои знания. Уже в финале "Голоса страны-9", который состоится 21 апреля, организаторы раскроют имена двух других звездных судей проекта.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Надя Дорофеева Музыка Голос страны 9 сезон смотреть онлайн
Источник: LifeStyle 24
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