Голос страны 10 сезон 11 выпуск: выступления команды Дана Балана, которые заворожили зрителей

Зрители уже узнали имена первых участников "Голоса страны-10", которые прошли в прямые эфире. Ими стали подопечные Монатика, которые уже приняли участие в вокальной нокаутах. В 11 выпуске шоу, который состоялся 29 марта, за свой шанс поборолись представители команды Дана Балана.

Борьба вокалистов шоу "Голос страны 10 сезон" становится еще ожесточеннее. Все потому, что до прямых эфиров их отделяет всего один выход на сцену. В 11 выпуске проекта за свой шанс стать звездой поборолись харизматичные участники команды Дана Балана. Тренер подготовил с подопечными чувственные и динамичные треки, которые заставили его коллег разглядеть главных конкурентов на победу в шоу. Так кто же из участников сумел завоевать место в следующем этапе телепроекта – смотрите в материале LifeStyle 24.

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Назар Яцишин

Открывать вокальные нокауты взялся талантливый учитель истории Назар Яцишин. Он уже успел покорить зрительниц и признался, что на этом этапе шоу "Голос страны-10" не намерен останавливаться. На сцену он вышел с чувственной композицией Forever young, очаровав звездных тренеров. Дан Балан без колебаний отдал вокалисту первое кресло.

"Голос страны 10 сезон" 11 выпуск: смотреть онлайн-выступление Назара Яцишина

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Дарья Петрожицкая

Побороться за место в шоу вышла и украинская актриса и звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая. Девушка призналась, что благодаря вокальному проекту ее начали узнавать на улицах и называть не именем ее героини в ленте. Для вокальных нокаутов Дан Балан выбрал колыбельную "Ой, ходить сон". Дарья Петрожицкая нежным вокалом очаровала весь зал и звездных тренеров.

Девушка заняла первое кресло, подвинув Назара Яцишина.

"Голос страны 10 сезон" 11 выпуск: смотреть онлайн-выступление Дарьи Петрожицкой

Кристина Карабанова

Следующей в вокальных нокаутах приняла участие самая эпатажная вокалистка команды Дана Балана Кристина Карабанова. Перед выходом она призналась, что имеет особую связь с тренером и теперь называет себя "девушкой Дракулы". Именно ей Дан Балан отдал любимый трек из своего плейлиста – зажигательную песню Supergirl. Однако попытки заставить ревновать Тину Кароль не увенчались успехом: звездный тренер отметила, что Кристина действительно "человек Дана".

Вокалистка заняла третье кресло и может оказаться на грани выхода из проекта.

"Голос страны 10 сезон" 11 выпуск: смотреть онлайн-выступление Кристины Карабановой

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Индира Едильбаева

А вот главной конкуренткой для всех участников команды Дана Балана является восточная красавица Индира Едильбаева. Ее называют одной из претенденток на победу, а все судьи с восторгом оценивают выступления вокалистки. Вокальные нокауты "Голоса страны-10" не стали исключением. Индира потрясающе исполнила итальянскую песню, заставив всех аплодировать стоя.

Получив комплименты от звездных тренеров, Индира Едильбаева заняла первое кресло.

"Голос страны 10 сезон" 11 выпуск: смотреть онлайн-выступление Индиры Едильбаевой

Сюй ЧуаньЮн

Еще один романтик команды Дана Балана покорил сердца зрителей. Сюй ЧуаньЮн решил посвятить свое выступление всем людям, которые борются с коронавирусом. Тина Кароль призналась, что почувствовала переживания китайского вокалиста из-за ситуации с эпидемией, которая бушевала еще зимой. На время съемок вокальных нокаутов COVID-19 еще не добрался до Украины.

К сожалению, песня Уитни Хьюстон и непревзойденный вокал не помогли Сюй ЧуаньЮну завоевать место среди вокалистов прямых эфиров.

"Голос страны 10 випуск" 11 випуск: смотреть онлайн-выступление Сюй ЧуаньЮна

Галина Рудык

Не много конкурсантов верят в силы талантливой вокалистки с детским голосом Галины Рудык. Однако она уверенно идет к прямым эфирам, демонстрируя убедительный вокал и нежность.

И хоть звездные тренеры не были в восторге от выступления Галины Рудык, именно ей Дан Балан отдал четвертое кресло. В то же время с Кристиной Карабановой тренер решил попрощаться и увидел нрав девушки, которая не захотела даже подойти к наставнику. В то же время стало известно, что Индира Едильбаева стала участницей прямых эфиров.

"Голос страны 10 сезон" 11 выпуск: смотреть онлайн-выступление Галины Рудык

Тамара Балюк

Молодая мамочка Тамара Балюк решила в очередной раз показать, на что способна. Сдаваться и отказываться от места в прямых эфирах она не намерена, поэтому сексуально и чувственно исполнила песню. Однако убедить Дана Балана она не смогла своим выступлением. Тамара Балюк заняла место на так называемой "скамейке запасных".

Дарья Петрожицкая стала следующей участницей "Голоса страны-10", которая выступит в прямых эфирах.

"Голос страны 10 сезон" 11 выпуск: смотреть онлайн-выступление Тамары Балюк

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Анастасия Балог

Побороться за место в четвертьфинале "Голоса страны-10" вышла одна из самых молодых вокалисток шоу – 16-летняя Анастасия Балог. И хоть опыта выступлений ей недостает, однако ее вокал покоряет с первых же нот. В нокаутах Анастасия исполнила композицию Ланы Дель Рей, которую не все артисты могут выполнить.

Дан Балан назвал девушку "артистом с большой буквы" и отдал ей первое кресло. Анастасия Балог стала третьей участницей, которая будет в прямых эфирах. В зоне выхода из шоу оказался Назар Яцишин. А вот Галина Рудык уже заняла место на "скамейке запасных".

"Голос страны 10 сезон" 11 выпуск: смотреть онлайн-выступление Анастасии Балог

Роман Сасанчин

Последним в нокаутах команды Дана Балана принял участие Роман Сасанчин. Вокалист уже имеет победу детского "Голоса страны", но хочет во второй раз стать триумфатором проекта и начать вокальную карьеру. Он уже может похвастаться немалой поддержкой среди зрителей и судей, поэтому является фаворитом шоу.

Дан Балан оказался перед сложным выбором – Роман Сасанчин или Назар Яцишин. Весь зал убеждал звездного тренера выбрать Романа Сасанчина, однако парень оказался на "скамейке запасных".

"Голос страны 10 сезон" 11 выпуск: смотреть онлайн-выступление Романа Сасанчина

Тина Кароль нажала кнопку во время так называемой кражи. Из 5 вокалистов она забрала Романа Сасанчина в свою команду, поэтому вокалист автоматически стал четвертьфиналистом шоу "Голос страны-10".

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских – известные украинские супруги, которые активно развивают свои музыкальные проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и " Голос. Дети", а вот для Насти Каменских такое шоу стало новинкой в ее карьере.

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру с группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил немалый успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. В 2019 году он стал наставником Оксаны Мухи в 9 сезоне проекта "Голос страны" и одержал с ней победу.

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от остальных тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилсь во всем мире. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремит 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.