Голос страны 9 сезон 7 выпуск: какими особыми участниками закрылись команды звездных тренеров

Финальный выпуск слепых прослушиваний "Голоса страны 9" вышел на экраны в воскресенье, 3 марта. Последние места в своей команде отдавали Потап и Дан Балан. Однако талантливых исполнителей было очень много, поэтому тренеры попросили дополнительные места в командах. Позволили ли им продюсеры нарушить неизменные правила шоу и кто закрыл команды звездных судьей – читайте в нашем материале.

Последний раунд "выбора вслепую" любимого песенного шоу "Голос страны 9" прошел в воскресенье, 3 марта. Невероятных голосов в финальном эфире было очень много. Тине Кароль, которая на удивление всех поклонников, закрыла свою команду быстрее, чем в предыдущих сезонах, призналась одному из участников о том, что сожалеет, что не смогла дождаться его.

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Какие страсти кипели на сцене и чем удивил последний эфир "слепых прослушиваний" читайте в материале LifeStyle 24.

Первым на сцену вышел киевлянин Георгий Дарахвелидзе. Парень признался, что ему знакомы ощущения выступления на финальном эфире, поскольку два года назад он уже пробовал попасть в шоу, однако никто из судей не обернулся. На этот раз парню удалось попасть в следующий этап шоу, став участником команды Дана Балана.

Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Георгия Дарахвелидзе

После этого покорять сердца тренеров пришла хмельничанка Виктория Литвинчук, которая в 2012 году дошла до финала в детском шоу "Голос страны. Дети". Девушка изо всех сил пыталась развернуть кресла тренеров, однако, к сожалению, этого сделать ей не удалось.

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Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Литвинчук

Александр Тесленко из Днепра признался в чрезвычайном волнении, поскольку в командах Потапа и Дана Балана осталось всего по одному свободному месту. Однако его нежное пение сумело дойти до сердца молдавского певца и парень закрыл команду харизматичного Дана Балана.

Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Александра Тесленко

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42-летний работник завода по производству гибридных яхт Андрей Галицкий пришел покорять сердце Потапа с украинской песней "Світ твоїх очей". Проюсер несколько раз поднимал руку, чтобы нажать на кнопку, однако удержался и не выбрал словенца в свою команду.

Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Андрея Галицкого

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После выступления Андрея Галицкого на сцену вышли ведущие шоу Катя Осадчая и Юрий Горбунов и сообщили для тренеров радостную весть. Продюсеры шоу позволили каждому из тренеров выбрать еще одного участника в свою команду. За что звездные судьи были очень благодарны и приготовились продолжать борьбу.

Сын фермеров из Хотина Артем Банар с первых нот сорвал шквал оваций и удивленные взгляды тренеров между собой. Потап обернулся к парню первым, после чего не удержался и Монатик, а впоследствии и Тина Кароль. Судьи были удивлены, что перед ними стоял парень, поскольку у него очень нежный тембр голоса. Парень выбрал команду Потапа, став предпоследним участником.

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Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Артема Банара

17-летняя Валерия Хоменко приехала из Белой Церкви и вышла на сцену, чтобы занять одно из экстра-мест, которые остались у тренеров. Девушке удалось поднять весь зал, однако ни один из тренеров не нажал на кнопку.

Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Валерии Хоменко

Даниил Марийко из Днепропетровской области, к сожалению, не сумел попасть в команду ни одного из тренеров. Монатик признался, что не повернулся к парню из-за неправильно выбранной им тональности, однако посоветовал ему не опускать руки, поскольку у него невероятный тембр.

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Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниила Марийко

Получить экстра-место пришла Алина Шевченко из Одессы. Девушка, которая учится на историческом факультете, не смогла развернуть кресла тренеров, однако Тина Кароль предложила девушке исполнить свою песню и заверила, что запомнит ее голос.

Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алины Шевченко

За два дня до выхода на сцену Виктория Олейник сломала ногу, однако исполнительница выходила на сцену с уверенностью, что только она является первой участницей, которая займет экстра-место. Интуиция девушки ее не подвела. Она развернула кресла Потапа и Монатика. За необычайный вокал Виктории началась нешуточная борьба, а также тренеры оставляли ей свои автографы на гипсе. Однако ее сердце подсказало ей пойти в команду Димы Монатика.

Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Олейник

После Виктории покорять сердца тренеров вышла Дарья Ворончук. Девушка спела песню Монатика, однако он уже закрыл свою команду. Но к ней обернулись Потап и Тина Кароль. Несмотря на то, что группа поддержки Дарьи кричала из-за кулис, чтобы она шла к Потапу, она решила закрыть экстра-набор Тины Кароль.

Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дарьи Ворончук

Антон Бакунович признался, что мечтал попасть в команду Тины Кароль, однако придется бороться за место в Дана Балана или Потапа. Ранее парень уже был участником "Голоса страны" в составе дуэта. Однако звездные тренеры на нажали на кнопку, после чего признались, что жалеют и просили прощения. Потап порекомендовал парню идти сразу на большую сцену, ведь с таким голосом ему место именно там.

Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Антона Бакуновича

Разворачивать кресла Потапа и Дана Балана пришел Назар Ильчишин. До того, как прийти на "Голос страны" он работал на стройке в Германии. Парень признался, что его тяжелая работа каждый день приближала его к мечте. К сожалению, ему не удалось развернуть кресла тренеров, однако на сцену с Назаром вышла Тина Кароль и выполнила его конкурсную песню. А также пообещала замолвить за него словечко в шоу-бизнесе.

Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Назара Ильчишина

Последней на сцену вышла Оксана Муха из Львова. Девушка заверила, что ее миссия на "Голосе страны" – не дать погибнуть песням Квитки Цисык. Ей удалось развернуть кресла обоих тренеров. Дан Балан признался, что нашел в Оксане ту магию, которую так долго ждал. И именно его выбрала талантливая львовянка с голосом Квитки Цисык.

Голос страны 9 сезон 7 выпуск: смотреть онлайн – выступление Оксаны Мухи

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос страны" и "Голос. Дети".

Потап (Алексей Потапенко) – известный украинский продюсер, поп- и рэп-исполнитель. Хотя его дуэт с Настей Каменских распался, однако он продолжает активно развивать свои проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру из группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил большой успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. Участие в вокальном шоу для Dan Balan будет дебютным.