Голос страны 10 сезон 9 выпуск: слезы и паническая атака – как прошли последние вокальные бои

Новые вокальные бои уже состоялись в 9 выпуске "Голоса страны" 10 сезон! Команды звездных тренеров кардинально уменьшились, поэтому борьба за желанные места у кумиров только обострилась.

В предыдущем выпуске "Голос страны" 10 сезон уже покинули шоу 11 участников. Звездные тренеры – Дан Балан, Тина Кароль и Монатик – провели по 4 вокальных боя, а команда Потапа и Насти Каменских – 3. Поэтому в новом выпуске звездам придется снова принимать трудный выбор и определиться с самыми достойными участниками в их командах.

Как за победу в вокальных боях боролись участники "Голоса" и кто успел "украсть" у коллег лучших участников и тем самым избавил их от ухода с шоу – читайте в нашем материале.

Команда Потапа и Насти Каменских

Максим Перепелица и Егор Шагаков

27-летний IT-специалист и представитель молодого поколения R&B из Харькова стали первыми, кто открыл вокальные бои 9 выпуска "Голоса страны". Молодой дуэт ребят на сцене спел популярный хит Call Out My Name. После советов коллег-тренеров и собственных размышлений, супруги Потап и NK выбрали для дальнейшей борьбы в составе своей команды Максима Перепелицу, а вот Егор Шагаков покинул проект, поскольку его никто не пытался "украисть".

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн - выступление Максима Перепелицы и Егора Шагакова

Татьяна Ничай и Карина Балашова

Девушка, которая всем сердце любит и вдохновляет своего отца – оперного певца, и маленькая NK являются очень сильными вокалистками, поэтому вокальный бой был довольно горячим. Одна из них призналась, что когда женщины дерутся – то насмерть. На сцене "Голоса страны" они спели популярный американский хит Арианы Гранде God is a woman. Потап и Настя Каменских не могли решить, кого оставить, ведь каждый из них был за свою фаворитку-девочку, поэтому прислушались к большинству судей и оставили в команде Карину. Татьяна же навсегда покинула шоу.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Татьяны Ничай и Карины Балашовой

Вахтанг Вахтангишвили и Юлия Коровко

Профессиональный футболист и девушка, которая всегда считала себя некрасивой, тоже сошлись в вокальном бою. У каждого из них есть своя мечта и особая цель, поэтому ни один из них не собирался уступать друг другу. Они исполнили песню Потапа и Насти "Не люби мне мозги", чем предоставили совсем новое звучание песни. Впрочем, ведущей в песне, по мнению тренеров, была Юлия, поэтому она продолжила участие в проекте. А вот с Вахтангом пришлось всем попрощаться.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Вахтанга Вахтангишвили и Юлии Коровко

Екатерина Степура и Анна Боршовская

Профессиональная модель с певческим талантом Екатерина и библиотекарь Анна в вокальном бою 9 выпуска "Голос страны" выполнили известный хит "Каждый раз" певицы Монеточки, который ранее никогда не звучал на проекте. По мнению Монатика, Екатерина была лучше, поэтому он выбрал ее для дальнейшей борьбы в проекте. Аня покинула шоу навсегда.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Екатерины Степуры и Анна Боршовской

Алена Крутиенко и Олеся Лейченко

Одесская певица Алена, которая работает в баре Даниэля Салема, и талантливая Олеся рассказали, что не хотят соперничества, а стремятся любым способом довести команду Потапа и Насти к победе. В вокальном бою они исполнили песню Тины Кароль "Не дощ". Супруги Потап и Настя решили выбрать в их последнем вокальном бою участников Олесю Лейченко, в то время как Алена навсегда покинула шоу.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алены Крутиенко и Олеси Лейченко

Команда Дана Балана

Олекандра Горупа и Сюй Чуань Юн

Девушка Александра, которая пришла на проект не только выиграть, но и поднять тему домашнего насилия, и китайский студент Сюй сошлись в первом вокальном бою вторых вокальных боев проекта. Уроженец Китая признался, что очень переживает за здоровье своих родных, которые сейчас в Китае и не могут приехать в Украину поддержать его, поскольку Китай стал эпицентром пандемии коронавируса. Впрочем, на сцене "Голоса страны" дуэт Александры и Сюя взаимно поддерживал друг друга и исполнил песню NK "Тримай". Насте Каменских так понравилось выступление молодых вокалистов, что она спела с ними отрывок песни в трио. Но требовательный Дан Балан должен был сделать выбор, потому выбрал китайца Сюя. Александра покинула шоу.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Горупы и Сюя Чуань Юная

Анна Безгалова и Анастасия Балог

Девушка, которая стремится объединить сердца Дана Балана и Тины Кароль с помощью инстаграм-аккаунта "Фан Дан-Тина", и еще одна поклонница творчества Дана Балана имели общую цель, но все же стремились превзойти друг друга в вокальном бою. Девушки исполнили романтическую песню Let her go, чем произвели настоящую магию в зале "Голоса страны". Но Дан решил выбрать Анастасию, поэтому попрощался с Аней, которую также не захотели "похитить" другие судьи.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анны Безгаловой и Анастасии Балог

Кристина Карабанова, Карина Арбельяни и Тамара Балюк

Украинская Эми Уайнхауз, российская актриса родом из Украины и мать замечательных сыновей сошлись в последнем вокальном бою Дана Балана. Трио возникло из-за ухода Василисы Старшовой из команды "дракулы". Девушки одинаково любят творчество своего наставника и не на шутку боролись за последние места в его команде. Девушки спели Bad Romance/In the shadows, чем получили комментарии о своем выступлении как о "втором Евровидении". Дан Балан вынужден был выбрать двух вокалисток в свою команду, поэтому остановил свой выбор на Кристине и Тамаре. Карина покинула вокальное шоу.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Кристины Карабановой, Карины Арбельяни и Тамары Балюк

Команда Тины Кароль

Ульяна Горбачевская и Роман Клюба

Исследовательница украинской песни из Львова и юрист с певческим сердцем сошлись в вокальном бою под наставничеством "белой королевы" шоу. Вокалисты исполнили давнюю известную украинскую песню "Ой там на горі, ой там на крутій", где двое очаровали весь зрительный зал. После недолгих раздумий Тина выбрала для дальнейшей борьбы Ульяну Горбачевскую. Что касается Романа Клюбы, то он покинул проект навсегда.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ульяны Горбачевской и Романа Клюбы

Виталий Окс и Ксения Буга

Юный львовянин, который страдал от буллинга, и уличная музыкант из России получили шанс на проекте стать лучше, поэтому всеми силами боролись за победу в бою. Они исполнили песню-манифест группы The Hurts "Wonderful life", после чего нарвались на критику Дана Балана. Несмотря на колкие слова тренера, Тина все же похвалила обоих участников и выбрала лучшего по ее мнению. Им стал Виталий, а вот Ксения покинула шоу, поскольку на "краже" ее никто не забрал.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виталия Окса и Ксении Бугой

Ольга Баландюх и Анна Трубецкая

Галицкая девушка Ольга и фанатка творчества Тины Кароль сошлись в жестком женском бою на сцене "Голоса" под песней Sweet dreams. Девушки настойчиво боролись за место в команде Тины, поэтому их соперничество зажгло весь зал. Несмотря на сильный тембр Ольги, Тина продолжила борьбу с Анной как более сложившейся вокалисткой. Ольга Баландюх покинула шоу навсегда.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Баландюх и Анны Трубецкой

Ольга Мельник и Василий Процюк

Экс-участница "Голоса страны" в составе команды Сергея Лазарева и офицер ВСУ сошлись в одном из последних вокальных боев 10 сезона. Перед выступлением у Оли случилась неожиданная паническая атака, но девушка быстро взяла себя в руки и вышла на сцену с мужем, чтобы выполнить легендарную песню Андрея Кузьменко (Скрябина) "Спи собі сама". Несмотря на всю галантность и вокальные данные Василия, шоу, по решению Тины, продолжила Ольга Мельник. Зато Василий Ященко покинул вокальное шоу.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Мельник и Василия Процюка

Команда Монатика

Татьяна Сова и Сергей Асафатов

Девушка, которую спасла от анорексии музыка, и мультиинструменталист, выросший в детском доме, стали следующими, кто боролся в вокальном соревновании. Они исполнили лирическую песню "Сансара", которая тронула всех судей и зрителей проекта. По словам участников проекта, Сергей покорил зрителей голосом, а Таня – эмоциями. Монатик с трудом смог выбрать лучшего – Сергея, но Тане обещал всего только самого лучшего. Но на "краже" ее мгновенно перехватила команда Потапа и Насти, поэтому предыдущий вокалист Евгений Анишко, сидевший на запасном кресле, выбыл из шоу.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Татьяны Совы и Сергея Асафатова

Руслан Опанасенко и Мелен Пасса

Актер театра и загадочная девушка, которая постоянно стремится к самосовершенствованию, обещали, что их выступление побьет все рекорды просмотров проекта в ютубе и других социальных сетях. Дуэт в вокальном бою выполнил All for us. Судьи разделились во мнениях, кто из них лучший, впрочем Монатик выбрал экстраординарную Мелен. А вот Руслан Опанасенко остался "за бортом" и покинул шоу.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Руслана Опанасенко и Мелен Пасса

Александр Календа и Марко Квитка

23-летний мечтатель-певец и бэк-вокалист исполнителя Constantine столкнулись в строгом мужском бою. Они спели песню экс-участника "Голоса" ROZHDEN под названием "Знаешь", и вдвоем сумели очаровать всех присутствующих в зале шоу. Сам автор песни присутствовал в зале, поэтому не сдержался и выполнил с ребятами отрывок собственной песни. ROZHDEN признался, что ему больше понравился вокал Александра. Монатик добавил, что хочет поработать с Сашей тоже, потому выбрал его для своей команды. Марко Квитка не покинул шоу, ведь его мгновенно "похитила" Тина Кароль. Поэтому Андрей Подкалюк, который сидел на запасном кресле с начала боев, вышел из комнаты с "украденными" вокалистами и навсегда ушел из шоу.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Календы и Марка Квиткы

Зоряна Атлас и Ася Хорошун

Зажигательный латиноамериканский хит Зоряны и Аси стал одним из последних в вокальных боях "Голоса страны". 16-летняя крестница ведущей Лидии Таран, Зоряна, и уборщица в цирке Ася подняли на ноги весь зал проекта песней Havana. Монатик, долго не думая, дал шанс Аси для борьбы в шоу, в то время как Зоряна покинула шоу.

"Голос страны" 10 сезон 9 выпуск: смотрите онлайн – выступление Зоряны Атлас и Аси Хорошун

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских – известные украинские супруги, которые вместе активно развивают свои музыкальные проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети", а вот для Насти Каменских такое шоу стало новинкой в ​​ее карьере.

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славы он добивался тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос страны" и "Голос. Дети".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру из группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил большой успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. В 2019 году он стал наставником Оксаны Мухи в 9 сезоне проекта "Голос страны" и получил с ней победу.

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремит 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.