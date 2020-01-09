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"Голос страны" 10 сезон в Украине: дата выхода шоу

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"Голос страны" 10 сезон: дата выхода / Фото:"1+1"

Известный вокальный проект "Голос страны" 10 сезон стартует уже 19 января 2020 года. Кроме даты шоу организаторы сообщили и о перечне судей, которые займут тренерские кресла на прослушиваниях.

Дата выхода "Голос страны" 10 сезон

1 выпуск популярного телевизионного проекта "Голос страны" 10 сезон выйдет в воскресенье, 19 января, в 21:00 на телеканале "1+1". В новом сезоне зрителей будут развлекать уже традиционные ведущие – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. А тренерские кресла займут уже "старожилы" проекта, а также те, кто впервые будут работать в паре: Тина Кароль, Дан Балан, Монатик, Потап и Настя Каменских.

Читайка на судей проекту

Смотрите анонс 10 сезона Голос страны: видео

Известно, что в течение лета 2019 года в пяти крупнейших городах Украины проходили кастинги на проект: в Одессе, Днепре, Львове, Харькове и Киеве. Команда проекта прослушала более 10 тысяч участников, среди которых были вокалисты в возрасте от 16-ти до 70-лет. Кроме украинских смельчаков на кастинг также приезжали люди из Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, Великобритании, Израиля и других стран.

Отметим, что "Голос страны" 10 сезон традиционно будет включать четыре этапа шоу: слепые прослушивания, бои, нокауты и прямые эфиры.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: Новости Украины LifeStyle
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