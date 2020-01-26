Голос страны 10 сезон 2 выпуск: парень из детдома, вокалистка Монатика и звезда "Папика"

Второй выпуск юбилейного, десятого сезона шоу "Голос страны" состоялся 26 января на телеканале "1+1" в 21:00. Чем запомнился выпуск и какие талантливые участники попали в команды тренеров – читайте в нашем материале.

Новый выпуск проекта "Голос страны" 10 сезон уже успел поразить всех зрителей, ведь много невероятных вокалистов пришли на слепые прослушивания, чтобы завоевать себе место в команде тренера-фаворита. А их в этом году пятеро – Дан Балан, Тина Кароль, Настя Каменских и Потап, и Монатик. На прошлой неделе во время 1 выпуска звездные судьи уже выбрали для себя первых участников в команды, поэтому количество мест уменьшилось и напряжение между участниками прослушиваний начало только расти.

Вам может быть интересно! Голос страны 10 сезон 1 выпуск: какими сюрпризами отметилась премьера шоу

Что интересного произошло во втором выпуске популярного шоу и какими участниками пополнились команды судей – читайте на LifeStyle 24.

Сергей Асафатов

Парень из Винницы является мультиинструменталистом, музыкальная история которого началась с детского дома. После лет, прожитых в стенах заведения, у него до сих пор осталась привычка спать под стенкой, поскольку его кровать всегда была в углу комнаты. Сергей стремится разрушить стереотип, что люди из детских домов – это люди "второго сорта" и им труднее добиться успеха в жизни. На песню группы "Бумбокс" "Вахтерам" развернулись кресла Тины Кароль, Монатика, Потапа и Насти Каменских. Асафатов решил пойти в команду Монатика.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Сергея Асафатова

Галина Балашова

16-летняя девушка из Днепра, по словам ее друзей, является маленькой NK (Настей Каменских), ведь похожа с певицей как визуально, так и по вокальным данным. Галина убеждена, что Каменских является примером для женщин и девушек всей Украины и что она уже вывела украинскую музыку на мировой уровень. Девушка тоже хочет выучить английский и испанский языки, чтобы прославлять страну на весь мир. На песню I like it развернулись кресла Дана Балана и Потапа с Настей, но Галина все же выбрала пару Потапа и Насти.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Карины Балашовой

Алекс Фесяк

52-летний украинец из Торонто, Канады, вернулся в Украину, чтобы отдать дань уважения своим родителям и предкам. Мужчина вспоминает, что выучил украинский благодаря песням матери и отца. В 15 лет вместе с друзьями в Канаде он создал группу "Дунай", с которой уже 37 лет гастролирует по стране. Ради "Голоса страны" он впервые приехал в Киев и вспомнил, что талантливая украинская исполнительница Квитка Цисык так и не побывала на родных землях. Поэтому он вышел на сцену проекта и спел всем известную песню Ивасюка "Червона рута", однако на его необычное исполнение, к сожалению, никто так и не повернулся из тренеров.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алекса Фесяка

Ерлан Белбазаров

Парень, повлекший настоящий ажиотаж в зале шоу "Голос стрвны" 10 сезон, является родом из Казахстана, Алматы. 29-летний Ерлан работает таксистом и никогда не думал, что может петь. Но однажды, в караоке, он спел и привел всех друзей в восторг. С тех пор он решил стать профессиональным исполнителем и делать все, чтобы им гордились все знакомые и родные. На украинской сцене шоу он поразил исполнения песни Feel It Still, ведь некоторые судьи даже подумали, что на сцене выступает дуэт, а то и группа. На номер парня повернулись кресла Тины Кароль и Потапа с Настей, но казахстанец все же отдал предпочтение звездным супругам Потапенко.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ерлана Баибазарова

Кристина Карабанова

"Украинская Эми Уайнхауз" – именно так нарекли создатели шоу "Голос страны" участницу вторых слепых прослушиваний Кристину Карабанову. Девушка на сцене проекта – окутана полной тайной и о ней известно лишь то, что она из Киева, себя она называет Адой, а не Кристиной, а ее татуировка на груди "404" – это напоминание о том, что она не является ошибкой в жизни. На исполнение популярной песни Back to black Уайнхауз повернулись кресла тренеров Дана Балана и Потапа с Настей, но девушка решила выбрать первого исполнителя.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Кристины Карабановой

Марко Квитка

24-летний парень из Краматорска был бэк-вокалистом такого украинского исполнителя и финалиста "Голоса страны", как Ghardaia. Его наставник убежден, что этот проект позволит парню полностью раскрыть его потенциал. После исполнения песни World, hold on музыканта Bob Sinclar весь зал был просто сорван овациями, а на его вокал развернулись все тренерские кресла. Марко все же решил уйти в команду Монатика.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марка Квитки

Ольга Старушевич

27-летняя львовянка Ольга уже 7 лет работает фитнес-тренером и любит свое дело, но с детства любит петь. Для проекта "Голос страны" девушка решила специально научиться играть на инструменте укулеле, чтобы добавить изюминки выступлению. На сцене других слепых прослушиваний она спела хит группы KAZKA "Святая", но так и не смогла завоевать сердца тренеров. Девушка разволновалась и расплакалась, поэтому на сцену ее подошел поддержать Потап.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ольги Старушевич

Лида Ли

Для тренера Монатика это выступление стало настоящей неожиданностью, ведь участница прослушиваний является его бэк-вокалисткой. 25-летняя девушка рассказала, что Монатик для нее и ее коллег является настоящим мотиватором и наставником, ведь никогда не позиционирует их как певцов "за стеной", а говорит, что все они являются полноценными артистами.

Однажды Монатик даже пригласил Лиду для совместного номера на НСК "Олимпийский", после чего Ли поняла, что готова к "сольному плаванию". На исполнение песни Bang, Bang повернулись Кароль, Монатик и Потап с Настей, но Лида все же выбрала своего наставника по работе – Монатика.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Лиды Ли

Егор Шагаков

Егор, который живет в Харькове, называет себя представителем молодого поколения R&B музыки и даже уже имеет свою кавер-группу, и всем сердцем хочет попасть в команду Потапа и Насти, чтобы помочь получить им общую победу. Даже на сцене "Голоса" он исполнил всем известный хит Потапа China из альбома "Мышь", который тот посвятил своей жене Насте Каменских. И Егору все удалось – на его песню повернулись фавориты Потап и Настя.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Егора Шагакова

Ольга Воронина

36-летняя женщина из Днепра уже достигла немалого – стала педагогом, матерью и сейчас является вокалисткой Днепропетровской филармонии. Но Ольга убеждена, что ее ждет большая сцена и 18-летняя дочь ее в этом полностью поддерживает. Впрочем, на песню Hot Stuff так никто из тренеров не повернулся.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ольги Ворониной

Сергей Клейнис

23-летний парень из села Антоновка, но сейчас проживает в Каменец-Подольском на Хмельнитчине, убежден, что его время на большой сцене наступило. Сергей является музыкантом и преподавателем гитары, а также играет в клубах и пишет собственные песни. Свои каверы и оригинальные песни выкладывает на инстаграм-аккаунт в формате видео, которые как-то услышали его друзья и предложили пойти ему на проект.

Кроме этого, музыкант является инстаграм-блогером, где рассказывает о жизни в селе. На сцене слепых прослушиваний он исполнил известный хит Дана Балана Allegro Ventigo и на него, конечно же, развернулся харизматичный Дан Балан, в команду которого автоматически отправился Сергей.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Сергея Клейниса

Дарья Петрожицкая

28-летняя Дарья Петрожицкая из Чернигова уже известна своим поклонникам, ведь пылкие зрители сериала "Папик" на "1+1" узнают ее с первых секунд. Именно она стала главной героиней Лизой, которая "охотилась" на взрослых богачей. В одной из серий сериала девушка пробовала себя в похожем талант-шоу "Пой", и после этого решила, что тоже хочет в реальной жизни продемонстрировать себя как певица.

Хоть она и дважды пробовалась на проект "Голоса страны", но так и не могла дойти до слепых прослушиваний, на этот раз она все же споет перед звездами. На сцене 2 выпуска "Голоса страны" она исполнила песню "Голубка" группы Vivienne Mort, где к ней повернулась Тина Кароль.

"Голос страны" 10 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дарьи Петрожицкой

Читайте также: Имена всех членов жюри талант-шоу Голос страны: кто занял судейские кресла

Во время шоу "Голос країни" 10 сезон 2 выпуск звездные тренеры набрали 9 участников.

Потап и Настя Каменских имеют таких участников – Карину Балашова, Ерлана Баибазарова, Егора Шагакова.

В команде Монатика – Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли.

А у Тины Кароль – Дарья Петрожицкая.

Дан Балан же пригласил следующих – Кристину Карабанову, Сергея Клейниса.

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских – известные украинские супруги, которые активно развивают свои музыкальные проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и " Голос. Дети", а вот для Насти Каменских такое шоу стало новинкой в ее карьере.

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получил немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру с группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил немалый успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. В 2019 году он стал наставником Оксаны Мухи в 9 сезоне проекта "Голос страны" и одержал с ней победу.

Голос страны

Вокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось во всем мире. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремит 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.

28-річна Дар'я Петрожицька з Чернігова вже відома своїм шанувальникам, адже палкі глядачі серіалу "Папік" на "1+1" впізнають її з перших секунд. Саме вона сала головною героїнею Лізою, яка "полювала" на дорослих багатіїв. В одній із серій серіалу дівчина пробувала себе у схожому талант-шоу "Співай", і після цього вирішила, що теж хоче в реальному житті продемонструвати себе як співачка.

Хоч вона і двічі пробувалась на проєкт "Голосу країни", але так і не могла дійти до сліпих прослуховувань, цього разу вона все ж заспіває перед зірками. На сцені 2 випуску "Голосу країни" вона виконала пісню "Голубка" групи Vivienne Mort, де до неї повернулась Тіна Кароль.

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької

Читайте також: Імена усіх членів журі талант-шоу Голос країни: хто зайняв суддівські крісла

Під час шоу "Голос країни" 10 сезон 2 випуск зіркові тренери набрали 9 учасників.

Потап і Настя Каменських мають таких учасників – Карину Балашова, Єрлана Баібазарова, Єгора Шагакова.

У команді Монатіка – Сергій Асафатов, Марко Квітка, Ліда Лі.

А у Тіни Кароль – Дар'я Петрожицька.

Дан Балан же запросив наступних – Крістіну Карабанову, Сергія Клейніса.