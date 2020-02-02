Голос страны 10 сезон 3 выпуск:"родственница" Потапа и модель поборолись за место в шоу

Кастинги на "Голосе страны 10 сезон" продолжаются, поэтому еще больше вокалистов могут показать свой талант. В 3 выпуске шоу за потенциальных победителей разгорелась настоящая борьба среди тренеров, а Дан Балан даже захотел покинуть проект. Как это было – читайте в нашем материале.

Третий выпуск развлекательного шоу "Голос страны" 10 сезон стал, пожалуй, одним из самых ожидаемых. В анонсе организаторы проекта признались, что на кастинги пришел житель Китая, который перепел украиноязычную песню "Океана Ельзи". Кроме этого, покорять судей пришли вокалисты, которые сумели разжечь настоящую борьбу между звездными тренерами.

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Выпуск начался с того, что на кресле Данная Балана оставили чеснок. Артист с юмором спросил, кто это сделал и сказал, что у него уже есть иммунитет.

Виталий Окс

Первым на сцену вышел 16-летний подросток из Львова Виталий Окс. Парень не скрывает, что еще в детстве полюбил музыку и профессионально изучал ее. Именно поэтому его не воспринимали сверстники, а сам Виталий страдал от буллинга. Все комплексы он сумел перерасти и пришел на "Голос страны-10", чтобы показать, что сейчас эра нетипичных людей, поэтому не нужно себя стыдиться. Символично он выбрал песню Билли Айлиш и сумел развернуть все кресла, кроме Дана Балана.

История подростка настолько поразила тренеров, между ними разгорелась настоящая борьба. Виталий Окс выбрал команду Тину Кароль, признавшись, что в восторге от нее все 16 лет.

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виталия Окса

Евгений Анишко

На кастинги "Голоса страны" пришел и Евгений Анишко. Мужчина уже знает, что такое слава, ведь раньше выступал в составе группы "Четыре короля" и пел в дуэте с Лаймой Вайкуле. На вокальном шоу Евгений Анишко хочет выйти на другой уровень своей карьеры и покорить впоследствии не только Украины, но и международную сцену.

Для кастинга участник проекта выбрал зажигательную песню Despasito, ритмы которой заставили танцевать весь зал. Евгений Анишко развернул кресло Дана Балана и прошел в следующий этап шоу. Вокалиста узнали все тренеры, а Тина даже призналась, что в двухтысячном даже жила в одном общежитии с ним.

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгения Анишко

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Ульяна Малиняк

Специально на кастинг приехала и украинка Ульяна Малиняк. Девушка, которая является женой рэпера VovaZIL'Vova, почти 6 лет живет в Лос-Анджелесе. Там супруги выступа.т перед диаспорой. Однако, достигнув всего, о чем мечтала, Ульяна поняла, что очень скучает по Украине. Поэтому после переоценки многих ценностей вокалистка захотела не только проверить свои силы, но и понять, будет ли в дальнейшем приезжать на Родину в гости, останется ли здесь жить.

Однако развернуть кресла тренеров Ульяне Малиняк не удалось.

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ульяны Малиняк

Сюй Чуань Юн

"Именно в Украине меня могут научить петь, как не могут в Китае", – с такими словами шоу пришел Сюй Чуань Юн. Парень поступил на учебу в столичное учебное заведение, где профессионально изучает вокал и музыку. Сюй Чуань Юн овладел украинским всего за 2 года и признался, что полюбил страну. Вокалист охотно спел песню "Океана Ельзи", чем покорил всех судей, кроме Тины Кароль.

Парень не знает английского, поэтому для борьбы "белая королева" на несколько минут стала переводчиком. Тина повторяла слова Дана на украинском, показав слаженную работу в их коалиции.

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Сюй Чуань Юн

Руслан Опанасенко

Парень учился на хореографии, однако всегда мечтал петь. Руслан Опанасенко работает в театре и выступает в мюзикле. Однако он почувствовал, что уже перерос этот этап и стремится покорить сцену в сольном исполнении. Именно поэтому Руслан Опанасенко решил прийти на "Голос страны" 10 сезон.

Песня Земфиры и тембр голоса, который можно перепутать с женским, покорили Тину Кароль, Монатика и Дана Балана. Парень даже не дал шанса побороться с него и сразу же выбрал команду Монатика.

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Руслана Опанасенко

Владимир Идиатуллин

Для участия в 10 сезоне "Голоса страны" в Украину приехал Владимир Идиатуллин из Таганрога. Перед выступлением вокалист признался, что мечтает стать частью проекта в составе команды Монатика. Артист записывает каверы на известные хиты и тоже создает свою музыку. Однако развернуть кресла тренеров Владимиру так и не удалось.

Вокалист решил осуществить свою мечту и спеть в дуэте с Монатиком. Владимир представил свою кавер-версию песни "Каждый раз", заставив тренеров горяче станцевать.

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Владимира Идиатуллина

Ольга Баландюх

Таинственностью отличился выход на сцену Ольги Баландюх. Организаторы "Голоса страны-10" не показали видеодневник девушки, поэтому зрители сразу услышали мощный вокал. Тина Кароль – единственная, кто нажал на кнопку, поэтому получила в свою команду уникальную вокалистку.

Впоследствии оказалось, что Ольга Баландюх родом со Львова. Это второй раз, когда девушка пришла на кастинги "Голоса", поэтому не сдерживала эмоций.

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Баландюх

Индира Едильбаева

Талантливая вокалистка из Казахстана Индира Едильбаева перед феерическим выступлением призналась, что в ее государстве смотрят "Голос страны". Поэтому она мечтала попасть на шоу и готовилась к выступлению.

Девушка рассказала, что песню посвятит матери, которая воспитывала ее одна. Ради того, чтобы оправдать ее все ожидания, Индира усиленно готовилась к путешествию в Киев. Символично она выбрала украиноязычную песню The HARDKISS, чем поразила всех звездных тренеров и разожгла настоящую борьбу. Поддержала Индиру Юлия Санина. поэтому девушке стало еще сложнее сделать выбор.

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Индиры Едильбаевой

Екатерина Степура

Профессиональная модель Екатерина Степура, которая уже успела покорить украинские и мировые подиумы и глянцы, решила кардинально изменить свою жизнь. Девушка призналась, что всегда ощущала, что должна быть на сцене артисткой. Поэтому "Голос страны" может стать для нее новым этапом в творчестве.

Зажигательная песня и голос развернули кресла тренеров. Екатерина Степура решила пойти к команде Потапа и Насти.

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Степуры

Наталья Потапенко

Профессиональная артистка из Львова Наталья Потапенко уже 40 лет на сцене. Артистка призналась, что современная музыка ей несколько не логична, однако она вдохновляет. Поэтому Наталья Потапенко охотно согласилась прийти на "Голос страны-10".

Поддержать певицу пришел легендарный хореограф Григорий Чапкис, который своей речью вызвал овации в зале. Наталья Потапенко, к сожалению, не смогла пройти в следующий этап шоу.

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Натальи Потапенко

Анна Боршовская

Невероятно талантливая Анна Боршовская в повседневной жизни умело сочетает две профессии. Днем девушка работает в библиотеке, а вечером идет в караоке-бар. Однако Анна всегда мечтала о сцене и впервые вышла перед сотнями людей с микрофоном. Участница из Львова хотела развернуть на "Голосе страны-10" хотя бы одно тренерское кресло. В последние секунды к Анны Боршовской повернулись Потап и Настя, а также Монатик. С NK она исполнила фрагмент песни "Обіцяю" и выбрала именно ее команду.

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анны Боршовской

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Владислав Семенов

Экоактивист Владислав Семенов перед выступлением признался, что ему не безразлично, в каком мире он будет жить, поэтому старается полностью отказаться от пластика.

Владислав назвал себя экосексуалом, чем вызвал интерес в зале и у тренеров. На "Голосе" он не только феерично выступил, но и призвал людей быть сознательными. Дан Балан поддержал парня, но раскритиковал его за выбор термина. Конфликт заставил тренера заговорить об отказе от своего выбора, однако загладить ситуацию взялась Тина, которая своим комментарием помогла преодолеть негатив. Владислав Семенов выбрал команду Монатика.

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владислава Семенова

Руслана Калашникова

Особенная вокалистка из Одессы Руслана Калашникова закрывала 3 выпуск "Голоса страны" 10 сезон. Девушка призналась, что по-другому воспринимает мир: каждый звук она ассоциирует с отдельным цветом. Поэтому на проекте хотела рассказать свою историю и показать свое творчество.

Руслана спела песню "Верше, мій верше", сопровождая вокал игрой на фортепиано. Она присоединилась к команде Потапа и Насти Каменских.

"Голос страны" 10 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Русланы Калашниковой

Монатик не удержался, чтобы не сыграть на фортепиано. К импровизации присоединился Потап, а вот Настя Каменских станцевала страстные па под зажигательные ритмы.

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских – известная украинская супружеская пара, которая вместе активно развивает свои музыкальные проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети", а вот для Насти Каменских такое шоу стало новинкой в ​​ее карьере.

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он выборол тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос страны" и "Голос. Дети".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру в группе "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сольно и получил большой успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. В 2019 году он стал наставником Оксаны Мухи в 9 сезоне проекта "Голос страны" и одержал с ней победу.

Голос страны

Вокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего через год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремит 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.