Голос страны 10 сезон 10 выпуск: какие участники стали первыми четвертьфиналистами шоу

Хотя в Украине продолжается карантин, запрещающий проводить мероприятия и телешоу, где возможно скопление людей, развлекательный проект "Голос страны 10 сезон" продолжает выходить на экраны. Все потому, что записи нокаутов провели задолго до пандемии коронавируса, поэтому 22 марта зрители увидели 10 выпуск шоу.

Участники вокального проекта "Голос страны 10 сезон" сошлись в нокаутах. По результатам эфира, зрители узнали имена первых представителей команды Монатика, которые появятся в прямых эфирах. Поэтому борьба за место в шоу стала еще ожесточеннее. Кто же сумел пройти в следующий этап "Голоса" – узнавайте в материале.

Смотрите также: Голос страны 10 сезон 9 выпуск: слезы и паническая атака – как прошли последние вокальные бои

Интересно, что количество талантливых вокалистов в юбилейном сезоне повлияли на правила шоу. В нокаутах ввели возможность кражи. Кто же сумел пройти в следующий этап "Голоса", а кто вынужден был проститься – узнавайте в материале.

Команда Монатика

Александр Календа

Первым на сцену вышел Александр Календа, который задал ритм всему эфиру. Талантливый вокалист заставил весь зал танцевать под трек Do not You Worry Child. Всего за несколько репетиций Александр сумел преодолеть страх и петь для зрителей. За смелость и потрясающее выступление Монатик отдал ему 1 кресло.

"Голос страны 10 сезон" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Александра Календы

Знакомьтесь: Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу

Ася Хорошун

Продолжила выступление команды Монатика непревзойденная Ася Хорошун. Девушка исполнила песню группы "Бумбокс" – "Люди", умилив всех звездных тренеров. Лирическое прочтение известного трека покорило зрителей и даже конкурентов на шоу, потому Монатик отдал Асе 1 кресло, сдвинув Александра на следующее.

"Голос страны 10 сезон" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Аси Хорошун

Сергей Асафатов

Побороться за место в прямых эфирах вышел Сергей Асафатов. На нокаутах он исполнил песню Sting – Roxanne. Но не только особый тембр голоса заставил судей назвать его претендентом на победу, но и игра на двух музыкальных инструментах. Сергей Асафатов отдали 1 место, потеснив его коллег по команде.

"Голос страны 10 сезон" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Сергея Асафатов

Мария Щербак

Уличную певицу Марию Щербак все называют самой красивой девушкой в команде Монатика и талантливой вокалисткой, поэтому ее выступления ожидали тысячи поклонников шоу. На нокаутах она выполнила трек девяностых, к которому добавила современных битов. Однако волнение у девушки было очень заметно, поэтому ей Монатик отдал 3 кресло. Александр Календа оказался в зоне риска на выход из шоу.

"Голос страны 10 сезон" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марии Щербак

Лида Ли

Как бороться за место на сцене – хорошо знает Лида Ли. Бэквокалистка хочет проверить свои силы и получить шанс заниматься сольной карьерой. Для нокаутов она выбрала зажигательный хит из репертуара Кристины Агилеры – Fighter. Потрясающий вокал и уверенная борьба за свою мечту помогли Лиде Ли занять 2 кресло.

Александр Календа занял место в зале и ожидал, когда один из тренеров украдет его в свою команду. Кроме этого в зоне риска оказалась Мария Щербак.

"Голос страны 10 сезон" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Лиды Ли

К теме: Голос страны 10 сезон 8 выпуск: как прошли первые вокальные бои участников

Сергей Роман

Современный гуцул Сергей Роман также поборолся за место в 10 сезоне "Голоса страны". Перед выступлением он признался, что хочет по-другому показать украинскую песню и поднять ее на другой уровень. На нокаутах Сергей Роман спел авторскую версию "Несет Галя воду", изменив народную композицию до неузнаваемости. Монатик посадил вокалиста на 2 кресло.

Мария Щербак вынуждена была занять место в зале, ожидая кражу. А вот Сергей Асафатов стал первым четвертьфиналистом шоу. В зоне риска – Ася Хорошун.

"Голос страны 10 сезон" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Сергея Романа

Владислав Семенов

Эко-активист Владислав Семенов уже получил звание "Ромео 10 сезона". Поэтому в нокаутах он спел романтический трек Стиви Уандера – Is not She Lovely. После размышлений Монатик отдал Владиславу 4 кресло.

Ася Хорошун покинула кресла четвертьфиналистов, заняв место в зале. А вот Сергей Роман стал вторым вокалистом, который точно появится в прямых эфирах.

"Голос страны 10 сезон" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владислава Семенова

Мария Кондратенко

Следующей на сцену "Голоса страны-10" вышла самая молодая участница команды Монатика – Мария Кондратенко. Ей прогнозируют большой успех в прямых эфирах, ведь девушка имеет миллионную армию поклонников в сети. Однако вокалистка заняла место в зале, ожидая кражу звездных тренеров.

"Голос страны 10 сезон" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марии Кондратенко

Мелен Пасса

Именно эту девушку называют самой яркой участницей команды Монатика. Мелен Пасса в который раз доказала это, выступив в нокаутах с песней Макса Фадеева "Мало огня". Неожиданно для всех Мелен Пасса заняла 1 кресло и стала третьей четвертьфиналисткой.

В то же время Владислав Семенов занял место на так называемой "скамейке запасных".

"Голос страны 10 сезон" 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Мелен Пассы

Во время "кражи" на кнопку нажал только Дан Балан. Он выбрал Марию Кондратенко, поэтому девушка стала еще одной четвертьфиналисткой "Голоса страны 10 сезон".

Внимание! Из-за пандемии коронавируса организаторы "Голоса страны-10" решили перенести прямые эфиры и отменить выпуски 5, 12 и 19 апреля. Сейчас зрителей ждет еще один выпуск, который состоится 29 марта. Когда состоятся прямые эфиры – организаторы сообщат позже.

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских – известные украинские супруги, вместе активно развивают свои музыкальные проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети", а вот для Насти Каменских такое шоу стало новинкой в ​​ее карьере.

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако за славу он боролся тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос страны" и "Голос. Дети".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру из группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил большой успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. В 2019 году он стал наставником Оксаны Мухи в 9 сезоне проекта "Голос страны" и получил с ней победу.

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремит 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.