Голос страны 9: потрясающий дуэт Дана Балана и Екатерины Бегу взорвал сеть

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Голос страны 9: потрясающий дуэт Дана Балана и Екатерины Бегу взорвал сеть
Голос страны 9: потрясающий дуэт Дана Балана и Екатерины Бегу взорвал сеть / Скриншот

Талантливая вокалистка Екатерина Бегу сумела поразить не только звездных судей "Голоса страны", но и зрителей. Ее чувственный дуэт с Даном Баланом до сих пор покоряет YouTube, а в социальных сетях записали сотни видео с перепевкой композиции Dragostea Din Tei.

В воскресенье, 3 февраля, состоялся очередной выпуск развлекательного шоу "Голос страны 9". Во время "слепых прослушиваний" многие из вокалистов сумели развернуть кресла звездных тренеров. Однако одна композиция в течение недели стала вирусной в сети.

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Речь идет о выступлении Екатерины Бегу, которая напомнила Дану Балану его прошлое. Девушка выбрала для шоу хит молдавского артиста Dragostea Din Tei, однако известную песню она спела по-особенному. Поэтому Дан Балан не сразу узнал свою композицию и решился на импровизированный дуэт с Екатериной.

Для меня это тоже челлендж, чтобы я посмотрел на свою песню с глубокой стороны, философской. Это интересно,
– признался Дан Балан.

Видео выступления артиста и Екатерины Бегу сразу же получило большую популярность. В течение суток его посмотрели более миллиона пользователей сети, а через неделю эта отметка достигла 2,3 миллиона. На YouTube-канале "Голоса страны 9" это пока рекордное количество просмотров.

Кроме этого, Дан Балан в Instagram-Stories похвастался фрагментами видео, как сотни его поклонников перепели эту композицию, примерив роль Екатерины Бегу.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Бегу

 

 

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Теги: LifeStyle Музыка Голос страны 9 сезон смотреть онлайн
Источник: 24 Канал
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