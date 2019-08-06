Горячая и стройная: британская певица Рита Ора похвасталась фигурой на морском пляже

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Рита Ора
Рита Ора / Instagram / @ritaora

Знаменитая британка Рита Ора провела яркие и солнечные выходные на морском побережье. Приняв солнечные ванны, звезда не забыла показать несколько пляжных образов, которые с восторгом оценили пользователи.

28-летняя артистка ведет активную жизнь: часто путешествует, участвует в самых разнообразных музыкальных фестивалях и снимается в кампейнах для модных брендов. В первые выходные августа Рита решила уйти от рабочей рутины и позагорать на пляже, локацию которого решила в своем Instagram не указывать.

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Для последних постов на странице Рита Ора примеряла очень соблазнительные и стильные купальники: один сплошной с черно-белой полоской и принтом и раздельный цвета фуксии. Ее подтянутая талия и ягодицы, а также пышное декольте оценили в социальной сети и требовали публиковать еще больше подобных фото, ведь для ее страницы – это редкость.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Добавим, что недавно Рита Ора опубликовала на своей странице в сети полностью обнаженное фото, на котором стала в полупрофиль и пикантно прикрыла свою грудь руками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

 

Кто такая Рита Ора?
Это знаменитая британская певица албанского происхождения. Детство звезда провела в Великобритании, а затем переехала в Нью-Йорк, где подписала контракт с Roc Nation. Сейчас Рита Ора выпустила два альбома, а ее хиты "R.I.P.", "For you" и "I will never let you down" напевает весь мир.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
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