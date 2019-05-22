Горячая молодая мама: Тина Кунаки засветила пышную грудь

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Тина Кунаки
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Новоиспеченная молодая мама Тина Кунаки возвращается к социальной жизни. Так, 22-летняя французская модель и манекенщица поделились новым соблазнительным снимком, на котором засветила свое пышное декольте.

Несколько дней назад Тина Кунаки обнародовала горячие фото в платье с тесным корсетом, который подчеркивал ее четкую талию даже через несколько недель после родов. А впоследствии 22-летняя модель решила покрасоваться и пышным декольте. Так, новое фото жена Венсана Касселя опубликовала на своей странице в Instagram.

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Модель сделала "селфи", отдыхая на свежем воздухе. Вероятно, она нашла несколько минут для нового кадра, пока ее маленькая Амазони сладко спала. Так, на фотографии молодая мама предстала в красном топе с глубоким декольте. Стоит отметить, что Тина хорошо знает свои преимущества, поэтому часто демонстрирует свой бюст перед поклонниками в социальной сети.

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Тина Кунаки
Источник: LifeStyle 24
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