Горячая звезда Playboy: Даша Астафьева похвасталась сексуальными снимками

Известная певица Даша Астафьева вспомнила свою модельную карьеру. Артистку пригласили стать звездой мужского журнала Playboy, для съемки в котором она примеряла очень откровенные и сексуальные образы.

На днях певица опубликовала первые фото, сделанные для глянца. Перед камерой Даша Астафьева предстала в обольстительном боди, в котором оголила свою пышную грудь.

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Как оказалось, это были не все фото, которые попадут в новый выпуск французского журнала Playboy. Для глянца сексапильная Даша Астафьева сделала пышную прическу в стиле 80-ых и легкий макияж. На одном из снимков певица позировала топлес, прикрыв грудь розами в прозрачном шарике. А вот на другом фото украинская артистка полностью показала роскошное черное боди, украшенное черными жемчужинами.

С любовью, ваша Playmate, – игриво написала певица.

Кроме этого, Даша Астафьева прикрыла свое обнаженное тело объемной курткой. Серию провокационных снимков сделал фотограф Andrew White.

Модель, о которой можно только мечтать! Невероятная Даша Астафьева, – поделился впечатлениями от съемки Andrew White.