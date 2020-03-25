Гороскоп на сегодня, 25 марта 2020 года, предусматривает день, в который многими овладеют противоречивые эмоции. Не самая лучшие сутки для романтических начинаний. Читайте гороскоп на 25 марта 2020 для всех знаков зодиака дальше в материале.

Сегодня стоит использовать яркую энергию суток для повседневных хлопот. Удастся уладить много вопросов и дел. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 25 марта для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 25 марта 2020 для Овнов

Человек, с которым вы обычно хорошо ладите, начнет вас раздражать. Вам стоит взять под контроль напряжение и при необходимости создать на время дистанцию.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 25 марта 2020 для Тельцов

Сутки напомнят Тельцам, которым захочется острых ощущений, что опасные игры обычно оборачиваются против игрока. А счастье начинающего длится недолго. Будьте осторожны.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 25 марта 2020 для Близнецов

Обратите внимание сегодня на музыку – она будет благоприятно влиять сегодня на ваши нервы. Слушайте то, что вам нравится.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 25 марта 2020 для Раков

Не прячтесь от возмущения близких людей и не отказывайтесь от возобновления контактов. Семья будет играть важную роль для Раков сегодня.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 25 марта 2020 для Львов

Время заставит Львов чувствовать себя прекрасно. В профессиональных вопросах возможны изменения, на которые вы долго надеялись. Отношения с руководителем могут достичь более высокого уровня понимания.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 25 марта 2020 для Дев

Сегодня вам будет легко прощать все несовершенства и недостатки. Люди будут чувствовать связь с вами, поэтому вы можете заметить усиленный интерес к своей персоне. Те, кто казалось не могут быть вашими друзьями, вдруг найдут общий знаменатель с вами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 25 марта 2020 для Весов

Сегодня вы охотно будете участвовать в профессиональных разговорах. Попробуйте не расстраиваться, если не сможете найти общий язык со всеми. Интересный ход событий следует ожидать, если отбросить свои стереотипные и суеверные суждения и мнения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 25 марта 2020 для Скорпионов

Сегодня ваша энергия моментами может показаться заблокированной. Вы можете почувствовать сильное сопротивление, которое будет стремиться вырваться в приступы ярости. Старайтесь обеспечить себе максимальный физический комфорт.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 25 марта 2020 для Стрельцов

Время может поощрить Стрельцов к риску. И хотя сегодня вы с удовольствием будете присоединяться к разнообразным приключениям, старайтесь не попасть в опасную авантюру.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 25 марта 2020 для Козерогов

День может заставить Козерогов изменить некоторые взгляды на жизнь. Прежде всего, есть шансы поставить себе много вопросов о счастье и бытие. Не бойтесь внести в жизнь специальные ритуалы, которые помогут найти больше гармонии.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 25 марта 2020 для Водолеев

День будет иметь блокирующее действие на вас. Вы будете чувствовать себя обязанными делать то, в чем вы не компетентны. Возможно ощущение дискомфорта, от которого будет непросто избавиться.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 25 марта 2020 для Рыб

Рыбы будут рады открыть себя для изучения чего-то интересного. Вам будет легко понять, во что стоит вложить свое время, чтобы получить ожидаемый результат.