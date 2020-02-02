Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для всех знаков Зодиака будет насыщен событиями, переменами и хорошим настроением. Одинокие представители знака имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Читайте гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для Овна

На этой неделе Овны будут все свое время уделять делам. Прислушайтесь к советам друзей, возможно, они помогут вам найти правильный путь в той или иной ситуации. Не бойтесь начать контактировать с незнакомыми и влиятельными людьми. Вы удивитесь их доброте, отзывчивости и простоте.

Астрологи рекомендуют контролировать свои финансовые расходы. В течение года у вас будет достаточно много значительных затрат, поэтому отложенные средства вам понадобятся. Постарайтесь после работы проводить время так, чтобы в будущем вам было что вспомнить.

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Если вы давно решались изменить свой стиль, то на этой неделе хороший период, чтобы начать перевоплощение. В конце недели вы можете почувствовать большую усталость и желание отдохнуть. Чтобы войти в тонус, попробуйте сделать физические упражнения, подышать свежим воздухом или просто послушать звуки моря или пение птиц. Такой релакс настроит вас на новый ритм жизни.

Благоприятный день: 6 февраля

Неблагоприятный день: 4 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для Тельца

Астрологи рекомендуют Тельцам на этой неделе выйти из своей привычной зоны комфорта. Сделайте свою жизнь более активной и живой. Доверяйте людям и будьте открыты для общения.

Не критикуйте и не осуждайте других, спокойно воспринимайте чужие точки зрения – не нужно всегда и со всеми бороться. Старайтесь понять других людей и почему они делают именно так, а не иначе. Научитесь слушать других, не перебивая.

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Выходные проведите легко, сделайте паузу, займитесь йогой, медитируйте, читайте, находите время для своего хобби. Звезды будут способствовать разнообразным практикам. Если вы еще не следите за правильным режимом питания – то самое время взяться за свое здоровье.

Благоприятный день: 3 февраля

Неблагоприятный день: 5 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для Близнецов

Неделя для Близнецов будет очень благоприятной в финансовом плане. Вас ожидает существенное денежное поступление. Однако неделя будет немного напряженной, на работе вас будут ждать много важных дел. Астрологи советуют скорее ложиться спать, чтобы утром быть бодрыми и вдохновленными.

Неделя удачна для генеральной уборки. Также рекомендуется проследить за состоянием здоровья – чаще измерять давление и выполнять упражнения для спины. Этот период также благоприятен для обучения или освоения новой профессии.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось немного проблем, но даже их вы упорно игнорируете. После откровенного разговора с любимым человеком, ваши отношения станут только крепче и надежнее.

Благоприятный день: 8 февраля

Неблагоприятный день: 6 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для Рака

Уже с начала года Раки немного устали. Количество дел вывело вас из колеи. Однако постарайтесь забыть о том, что вы хотите в отпуск. Вы только ухудшите свое настроение и потеряете драгоценное время. Сейчас вам лучше довести до конца начатые дела.

Выходные дни будут благоприятными для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе. Постарайтесь не принимать важных решений – постарайтесь заниматься мелкими делами, особенно в сфере финансов.

В любовных делах на этой неделе полагайтесь полностью на ваше сердце и интуицию – они подскажут правильный выбор. Рекомендовано отказаться от употребления алкоголя, ведь ваш организм нуждается в обновлении. Также уделите внимание здоровому питанию.

Благоприятный день: 8 февраля

Неблагоприятный день: 5 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для Льва

Новая неделя для Львов пролетит очень быстро – дни будут насыщены событиями, изменениями и новыми встречами. Вам стоит подтянуть свои знания в той сфере знаний, с которой вы соприкасаетесь.

Вас ожидают затраты на ваш дом – ремонт, мебель или просто обустройство пространства. Если вам не хватает общения с родными, то не стесняйтесь им позвонить или написать.

На выходных отправьтесь за город на отдых. Лучше спланируйте себе отдых в тесном кругу, чтобы отдохнуть от насыщенных будней. Чтобы не заболеть, надевайте теплую одежду и пейте теплые напитки.

Одинокие представители знака имеют большие шансы встретить свою вторую половинку. Это произойдет во время встречи со старыми друзьями и знакомыми. Поэтому не отказывайтесь от таких предложений.

Благоприятный день: 9 февраля

Неблагоприятный день: 4 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для Девы

На этой неделе Девам не стоит раздражать даже в шутку. Будьте терпеливы и не допускайте перепадов настроения. Не берите на себя слишком много задач, которые не успеете сделать. Разделите дела между близкими и позаботьтесь о каждой мелочи.

Постарайтесь не рассказывать людям о своих планах. Есть высокая вероятность того, что вам начнут завидовать и ваши цели и желания так и не осуществятся.

Во второй половине недели ваше самочувствие значительно укрепится, возрастет аппетит. Именно в эти дни есть риск быстро набрать лишний вес. Если вы следите за своей фигурой, постарайтесь в этот период ограничивать себя в питании и увеличить физические нагрузки.

Благоприятный день: 4 февраля

Неблагоприятный день: 6 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для Весов

Весам новую неделю желательно прожить максимально осознанно – избегать поспешных решений, особенно с финансами. Увидели красивую вещь в интернет-магазине? Не спешите покупать! Лучше хорошо подумайте, действительно ли она вам нужна, а заодно и наведите порядок дома.

Смело отправляйтесь в запланированные поездки – будь то ради отдыха, или по работе. Звезды предвещают время, удачное для поездок.

В любовной сфере вы можете ощутить дикую страсть. Самое время для рискованных амурных авантюр! Переживать не стоит – не нарубить дров вам поможет ваше благоразумие. Семейным Весам и тем, у кого есть пара, такой настрой также придется по душе.

Благоприятный день: 3 февраля

Неблагоприятный день: 6 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для Скорпиона

Новая неделя для Скорпионов будет довольно успешной. В начале недели представители знака получат возможность избавиться от старых и вредных привычек и задач, которые не приносят прибыли – ни моральной, ни финансовой.

Среда будет благоприятной для осуществления финансовых операций, заключения сделок и договоренностей. Также период благоприятен для обучения и творчества. Любые начинания в этот день получат дополнительную энергетическую подпитку.

На выходных ощутимый результат принесут занятия, направленные на самопознание. Выделите немного времени для размышлений о жизни и медитации, самоуглубление пойдет на пользу.

Благоприятный день: 9 февраля

Неблагоприятный день: 4 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для Стрельца

На этой неделе Стрельцам будут легко удаваться контакты с руководством и коллегами, переговоры будут проходить успешно. При принятии важных решений стоит прислушиваться к своему сердцу, оно поможет не ошибиться.

Середина недели для представителей знака будет благоприятной для романтических свиданий – отличное настроение гарантировано. Также имеют шансы хорошо закончиться важные встречи и с семьей, и с партнерами по работе или бизнесу.

На выходных стоит отвести время для заботы о своем здоровье. Подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питание и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

Благоприятный день: 6 февраля

Неблагоприятный день: 3 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для Козерога

На этой неделе Козерогов окутает внутренний покой и желание проанализировать свое прошлое. Есть высокий шанс сделать правильные выводы и увидеть, что еще недавно скрывалось от вашего ума.

В середине недели можете смело браться за творческие дела, отправляться в поездки, заводить новые знакомства. Ваше вдохновение будет витать в воздухе. Хороший результат получите и от любой работы.

Если одинокие представители знака пойдут на свидание и все полетит в тартарары – не переживайте. Через некоторое время вы будете еще сами смеяться с этой ситуации. Впоследствии жизнь подарит вам именно то, что дано вам судьбой.

Благоприятный день: 6 февраля

Неблагоприятный день: 7 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для Водолея

В отношениях с родными возможно налаживание глубинных связей и сглаживание острых углов. Удачное время для покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не осуществили.

Также для Водолеев новая неделя – это хорошее время для начала цикла обучения. Лучше всего вам дадутся самостоятельные занятия. Звезды советуют отправиться в путешествие или начать активную подготовку к предстоящей туристической поездке.

Отбросьте сомнения в сторону и начинайте воплощать цели в жизнь. Не стоит волноваться из-за возможных трудностей, ведь они – часть жизни. Преодолев непростую задачу, получите больше уверенности в собственных силах.

Благоприятный день: 9 февраля

Неблагоприятный день: 6 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля 2020 для Рыб

Рыбы на этой неделе будут очень собой довольны, ведь приложат максимум усилий, чтобы измениться и улучшить жизнь. Необходимо взять себя в руки и показать собственную надежность, силу и трезвость жизненных расчетов. Если не хватает внутренних резервов покоя, пустите в ход красноречие.

Постарайтесь быть честным с собой и проанализируйте свои действия и мысли. Вас ждут хорошие новости и события, поэтому не опускайте руки, а наоборот, прикладывайте больше сил к реализации мечты.

Возможно неожиданное радостное известие. Везение в течение недели на вашей стороне, впрочем в авантюры бросаться все же не стоит. Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками

Благоприятный день: 8 февраля

Неблагоприятный день: 5 февраля