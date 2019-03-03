Гороскоп на неделю 4-10 марта 2019 для всех знаков Зодиака достаточно положительный. Почти все знаки Зодиака будут довольны собой и своей работой, у многих появятся новые друзья или новое страстная любовь. Читайте гороскоп на неделю 4-10 марта 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 4-10 марта 2019 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 4 – 10 марта 2019 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 марта 2019 для Овна

Овнам на этой неделе обязательно надо обратить внимание на проекты, связанные с образованием и спортом. В финансовом плане вам помогут дальние родственники или родители. Вероятно, ближе к выходным вы совершите очень большую покупку.

В конце недели могут появиться некоторые трудности, возможны непредвиденные расходы. В рабочих вопросах нужно проявить творческий подход, будьте готовы к командировке. Будьте осторожны, проявите врожденные трудолюбие и ответственность, чтобы избежать обвинений в непрофессионализме.

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Опасности для здоровья у Овнов нет, но следует тщательно позаботиться о себе. Пройдите курс укрепления иммунитета и пролечите хронические заболевания. Если у вас есть возможность, съездите с любимым человеком в санаторий или оздоровительный комплекс.

Благоприятный день: 5 марта

Неблагоприятный день: 7 марта

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 4 – 10 марта 2019 для Тельца

Неделя будет немного загруженной всевозможными делами. Научитесь правильно планировать свое время и распределять силы. Сначала беритесь за срочные задачи, которые невозможно отложить, потом других менее обязательные. Если у вас есть любимый человек, который вдохновляет и мотивирует – попросите у него помощи, чтобы он вас наталкивал на новые идеи и начинания.

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На работе Тельцов ожидает успех. Вы сможете легко найти контакт с коллегами, который благоприятно повлияет на атмосферу в офисе. Возможно повышение или получение руководящей должности. Удачный период для налаживания отношений в коллективе, однако плох для новых знакомств и отношений.

В четверг вас ожидает успех в личной жизни. Постарайтесь посетить интересные мероприятия, концерты и выставки вместе с любимым человеком, от чего получите массу положительных эмоций.

Если вы давно мечтали о домашнем любимце – пора приобрести собаку или кошку. Здоровье не принесет проблем, больше отдыхайте и получайте удовольствие от жизни.

Благоприятный день: 8 марта

Неблагоприятный день: 4 марта

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 4 – 10 марта 2019 для Близнецов

Неделя благоприятна для серьезных дел. Если вы постоянно откладываете важное дело – самое время его воплотить в жизнь. На работе вы сможете без лишних эмоций отстоять свою точку зрения.

В начале недели вас ждут интересные поездки и встречи с новыми людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах, больше гуляйте, встречайтесь с друзьями и полезно проводите время.

Обязательно внесите в свой список планов по-скорее выполнить давно обещанную миссию и записаться к врачу. В первую очередь посетите стоматолога, гастроэнтеролога и гинеколога, если у вас есть потребность. Если вы будете тянуть, то потом восстановить здоровье будет очень трудно.

Благоприятный день: 5 марта

Неблагоприятный день: 10 марта

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 марта 2019 для Рака

Март требует от Раков уверенности в собственных силах и активности. Ваша профессиональная жизнь вас изрядно порадует, вы найдете новые идеи и начнете интересный спецпроект, если приложите для этого максимум усилий. После работы забудьте о пустой трате времени. Сосредоточьте все свое внимание на интеллектуальном развитии, через некоторое время вы поблагодарите себя за то, что получили новые знания.

На выходных активно отдыхайте. Вероятно, вы встретите новых людей, которые помогут вам в будущем достичь вашей мечты. Если вы решите отправиться за границу, пойти на курсы или записаться в спортзал – не говорите никому, пусть это будет ваш маленький секрет.

Ваш запас сил и энергии будет невероятным, поэтому просыпайтесь бодрыми и приступайте к работе. Воспользуйтесь всем своим потенциалом, чтобы улучшить свою жизнь. В глазах близких и знакомых вы сможете вырасти. Настоящее ощущение радости принесет самодисциплина. Уверенность Раки получат благодаря ощущению собственной значимости.

Благоприятный день: 6 марта

Неблагоприятный день: 9 марта

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 4 – 10 марта 2019 для Льва

Львы на этой неделе захотят разобраться с незавершенными делами. Вы сможете решить дела, о решении которых не думали раньше.

Середина недели благоприятна для встреч с друзьями. Успех Львов будет сопровождать до конца недели. Вам может повезти в любви. Благодаря работе, которую вы любите, встретите свою вторую половинку, с которой вас будут связывать общие вкусы и взгляды.

В концу недели уделите внимание отдыха и здоровью. Возьмите отпуск на несколько дней или заслуженные выходные. Поезжайте в горы, или к родственникам, смените обстановку, выбросьте из головы все, что вас беспокоит и перезарядиться по полной! Следите за полостью рта, чистите зубы дважды в день, ведь придется посетить стоматолога.

Благоприятный день: 4 марта

Неблагоприятный день: 6 марта

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 марта 2019 для Девы

Новая неделя будет очень перспективной и насыщенной. Вас ждут интересные перспективы в бизнесе и карьерный рост. Неделя удачна для новых знаний, знакомств и путешествий. Астрологи говорят, что новая неделя – лучшее время для достижения задуманного. Однако не берите все дела на себя, научитесь распределять правильно работу.

Вы можете получить деловое предложение, на которое соглашаться сразу же не стоит. Внимательно взвесьте все за и против. Сдерживайте эмоции с людьми, которые вас окружают. Будьте терпеливы и не пытайтесь всех критиковать.

Будьте внимательны с едой – избегайте жареных, пересоленных блюд и сладкого. В конце недели возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и обходить напряженных разговоров.

Благоприятный день: 10 марта

Неблагоприятный день: 7 марта

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 марта 2019 для Весов

Весам на этой неделе очень захочется интимной близости. Хорошо подумайте над своими приоритетами. Интим подарит вам лишь кратковременный эффект. Дождитесь момента, когда встретите свою половинку. Не будьте на поводу у людей, которые халатно относятся к своей жизни.

Неделя будет благоприятной для серьезных дел по дому – начните задуманный ремонт, однако выберите только одну комнату, не делайте все сразу, ведь спешка только навредит ожидаемому результату. Будьте осторожным с жирной пищей и алкоголем – отдайте предпочтение свежему салата или легкому супу. В противном случае есть шансы провести вечер с не самым лучшим настроением.

Весам лучше перенести амурные дела на другую неделю. Вероятно, следующая неделя будет более удачной для взаимопонимания с вашим партнером. Глобальные дела на этой неделе лучше не начинать – существуют большие шансы испытать эмоциональный срыв. Отдайте предпочтение старым "хвостам" и делам, которые не требуют чрезмерной физической активности.

Благоприятный день: 9 марта

Неблагоприятный день: 4 марта

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 4 – 10 марта 2019 для Скорпиона

Новая неделя для Скорпионов – удачный период для финансовых операций. Помните, что деньги должны быть в движении и не рекомендуется, чтобы они стояли на месте. В личной жизни у вас также будет насыщенный период. Вам нужно будет принять решение о ваших окончательных отношениях с любимым человеком, понять что вы делаете дальше: женитесь, планируете ребенка или переезжаете в новое жилье.

На работе у Скорпионов все будет идти по налаженной схеме – особых неприятностей или больших сюрпризов ожидать не стоит. Отношения с коллегами и начальством будут протекать в дружеском русле, если же конечно с вашей стороны нет грехов за душой.

Звезды рекомендуют заняться эффективными дыхательными практиками, очиститься с помощью сауны, бани или получасового пребывания в теплой ванне.

Благоприятный день: 6 марта

Неблагоприятный день: 8 марта

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 4 – 10 марта 2019 для Стрельца

Постарайтесь забыть о том, что вы хотите в отпуск. Вы только усугубите свое настроение и потеряете драгоценное время. Сейчас вам лучше взяться за работу. Глобальный отпуск запланируйте на лето. Если вам позволит руководство, то можете хоть несколько за квартал.

Выходные дни будут благоприятными для разговоров, встреч с друзьями и прогулок на свежем воздухе. Постарайтесь не принимать важных решений – старайтесь заниматься мелкими делами, особенно в сфере финансов.

В любовных делах на этой неделе полностью полагайтесь на ваше сердце и интуицию – они подскажут правильный выбор.

Благоприятный день 4 марта

Неблагоприятный день 9 марта

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 4 – 10 марта 2019 для Козерога

Для Козерогов новая неделя – успешный период для создания длинных и прочных отношений, путешествий и важного приобретения. Ваше настроение будет зависеть от целей, которые вы себе поставите и окружения. Поэтому общайтесь только с положительными и интересными людьми, которые обеспечат вас хорошим настроением.

На выходных забудьте о работе и хоть немного разгрузите свой мозг. Попробуйте приготовить самостоятельно блюда вашей любимой кухни. Если вы хорошо постараетесь, откроете в себе новый талант, который не замечали раньше.

Возьмите себя в руки и доведите все планы до конца. Не срывайтесь по пустякам на вашу вторую половинку, если вас мучают угрызения совести, искренне попросите прощения, не ждите, что это сделает человек, которого вы обидели.

Благоприятный день: 6 марта

Неблагоприятный день: 10 марта

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 4 – 10 марта 2019 для Водолея

Во многих сферах вашей деятельности вас будет сопровождать успех. Поэтому старайтесь воспользоваться моментом, чтобы достичь максимального эффекта и результатов. Если будете сомневаться в своей работе, не стесняйтесь обращаться за помощью к коллегам или руководству. В личной жизни вас ждет приятная встреча с интересными людьми. Среди них можно встретить своего будущего мужа, поэтому будьте внимательны.

На выходных займитесь своим гардеробом. Если вы давно думали над своим имиджем – Звезды будут на вашей стороне и обеспечат вам наилучший вид. Постарайтесь хорошо продумать все детали: прическа, одежда, манеры, восприятия. Если хорошо постараетесь – вас ждут позитивные изменения в жизни.

Неделя наделит Водолеев энергией, которой хватит для преодоления любых неприятностей. Одиноким Водолеям советуют найти время не только для посиделок с друзьями, но и для посещения родных, которым будет нужна их помощь.

Благоприятный день 7 марта

Неблагоприятный день 4 марта

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 4 – 10 марта 2019 для Рыб

На этой неделе Рыбам нужно быть осторожными с деньгами, чтобы через некоторое время не унывать из-за расходов на не слишком нужные вам вещи. Астрологи не рекомендуют вести дела, касающиеся недвижимости. Скорее всего придется посвятить практически все свободное время после работы решению личных вопросов. У вас могут возникнуть интересные идеи для новых проектов. Не забывайте и не ленитесь составить план для реализации задуманного и подумайте, когда вы сможете взяться за дело.

На выходных постарайтесь домашнюю работу сделать в первой половине дня, остальное время уделите себе. При первой возможности отправьтесь с друзьями в театр или кино, или поиграйте в интересные игры. Проведите этот день активно и полезно, но желательно не за работой.

Ваша основная помеха на этой неделе – неуверенность в себе и собственных силах. Неуверенность в себе вызывает беспокойство, страх и удерживает вас от выполнения своих обязанностей и использования всех возможностей. Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите собственные сильные и слабые стороны и работайте над их совершенствованием.

Благоприятный день: 5 марта

Неблагоприятный день: 6 марта