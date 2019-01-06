Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для всех знаков Зодиака будет очень насыщенным. Почти все погрузятся в рабочие дела, заботы, у многих появятся новые возможности, однако не забывайте отдыхать, ведь путешествия пойдут вам на пользу. Читайте гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 7–13 января 2019 года для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для Овна

Для Овнов неделя будет характеризоваться положительными событиями. Если вы еще не нашли свою половинку, у вас есть все шансы закрутить бурный и страстный роман. Однако будьте готовы к тому, что не все ваши знакомые и близкие смогут понять и принять ваш выбор. Не обращайте внимания на чужие советы, ведь ваше счастье не должно подвергаться внешнему вмешательству.

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Если вы давно не уходили в отпуск, а вам хочется отдохнуть, то можете смело запланировать отдых на горнолыжном курорте. Однако, будьте осторожны со своим здоровьем, вы рискуете простудиться, поэтому хорошо утепляйтесь, чтобы не испортить себе праздничные каникулы.

Благоприятный день: 9 января

Неблагоприятный день: 11 января

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для Тельца

Для Тельцов неделя будет очень значимой. Если вы давно шли к своей цели, то уже в конце недели сможете получить хорошие результаты своего труда. Если же вы лишь размышляете об изменениях, то попробуйте на этой неделе сделать первый шаг. Вы почувствуете в себе большой прилив энергии и сил.

Выходные дни благоприятны для туристических поездок. Выберите новый город и смело отправляйтесь в путешествие! Лучшее путешествие запомнится, если вы выберетесь вместе с коллегами по работе. Уикенд поможет вам наладить деловые контакты, которые помогут в будущем во многих начинаниях.

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Будьте очень внимательны в отношении собственных средств. Есть большая вероятность, что вас попытаются обмануть или же просто что-то украсть. Находясь в людных местах – пристально следите за всеми своими вещами и не носите с собой большую сумму денег.

Благоприятный день: 10 января

Неблагоприятный день: 12 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для Близнецов

Период с 7 по 11 января обещает для Близнецов много неожиданных ходов и поворотов судьбы! Будьте готовы, что ваша жизнь будет насыщенной и потребует от вас сил и энергии.

Единственная сфера жизни, которая будет в покое и гармонии – это работа. Уделите больше внимания вашим отношениям – добавьте в них немного романтики, чтобы напомнить своей половинке о чувствах. Одинокие представители знака могут встретить свою вторую половинку – это произойдет в людном месте, поэтому будьте внимательны.

Новая неделя – хороший период для встреч с друзьями или посещения концертов. Большое удовольствие принесут вам занятия спортом, например, плаванием, которым вы так давно хотели заняться.

Благоприятный день: 7 января

Неблагоприятный день: 9 января

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для Рака

На этой неделе вам стоит запастись амбициями, целеустремленностью и позитивом! Неделя будет изрядно насыщенной событиями на работе, но такая нагрузка не пройдет бесследно – вы сможете улучшить свое положение в компании и вам повысят зарплату. Однако не забывайте о собственных нуждах, потому что работать нужно, но отдых никто не отменял. Не жертвуйте своим личным временем, особенно если это не оправдано.

В период с 8 по 12 января особенно уязвима у Раков будет эндокринная система и спина. Добавьте в своее расписание физические нагрузки. Уже после нескольких дней занятий спортом вы почувствуете прилив сил и бодрости.

Вторая половина недели благоприятна для шопинга и крупных покупок. Всеми приобретенными товарами и полученными услугами вы будете очень довольны. Выходные проведите в кругу самых близких друзей. Предыдущие несколько месяцев были для вас очень напряженными, поэтому вы вполне заслужили полноценный отдых, когда вас не будут беспокоить мысли о рабочих проблемах.

Благоприятный день: 8 января

Неблагоприятный день: 10 января

Лев (23 июля–23 августа)

Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для Льва

На этой неделе от вашей ответственности зависит весь дальнейший успех. Отношения с коллегами будут непростыми. Однако довольно напряженная ситуация позволит упорядочить деловые связи и скорректировать нагрузку на работе на следующий год.

Если в вашем окружении есть люди, которым вы не доверяете, то разорвать дружбу стоит именно сейчас. Новый год подарит вам множество новых возможностей и хороших друзей на будущее. Астрологи прогнозируют Львам прилив сил и вдохновение в творчестве. Задатки, которые были у вас с детства, найдут свое развитие.

В воскресенье праздничная атмосфера настраивает на то, чтобы немного полениться и посмотреть интересные фильмы.

Благоприятный день: 13 января

Неблагоприятный день: 8 января

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для Девы

Неделя благоприятна для серьезных решений. Если вы отложили серьезное дело – самое время его воплотить в жизнь. В начале недели у вас есть наибольшая вероятность того, что вы сможете без лишних эмоций отстоять свою точку зрения.

В среду и четверг вас ждут интересные поездки и встречи с новыми людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. Однако, в конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах.

Если вы давно откладывали поход к врачу, то внесите в свой список планов как можно быстрее выполнить давно обещанную миссию. Ведь, если вы будете тянуть и дальше, то потом восстановить здоровье будет очень сложно.

Благоприятный день: 13 января

Неблагоприятный день: 8 января

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для Весов

Для Весов наступил благоприятный период для продвижения в карьере. Однако придется активно действовать несмотря все преграды. Постарайтесь не раздувать из мухи слона, избегайте бурных переживаний. В пятницу окружающие люди будут настроены к вам по-доброму и поддержат много ваших идей. Все дела и вопросы, связанные с тайной, информацией и секретами, постарайтесь завершить до конца недели.

Это благоприятная неделя для помолвки или заключения брака. Удачными будут знакомства с представителями противоположного пола. Можно заниматься сложными видами рукоделия. Многим представится возможность превратить свое хобби в источник стабильного дохода.

Звезды прогнозируют, что ваш эмоциональный фон будет нестабильным, возможны беспричинные переживания. При работе с электроприборами следует быть осторожнее. Стоит отложить плановые операции на суставах и органах зрения.

Благоприятный день: 10 января

Неблагоприятный день: 12 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)





Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для Скорпиона

На этой неделе сосредоточьтесь на профессиональных вопросах. Поговорите о своих планах на будущее, в том числе с надежными друзьями и союзниками. Идеи, к которым вы придете, будут иметь положительное влияние на ваши финансы. Обратите также внимание и на любовные вопросы. Эта неделя – лучшее время, чтобы обсудить проблемы или конфликты, которые у вас есть.

Во второй половине недели усилится потребность в уединении. Уделите особое внимание профилактическим мерам по борьбе с хроническими заболеваниями.

Неделя будет очень спокойной на работе. Вы не будете сталкиваться со спорами и конфликтами. Конец недели будет благоприятен для любых финансовых операций. Если вы давно планировать оформить кредит, то лучше всего это делать в четверг. Будьте осторожны с теми, кто одалживает у вас деньги. Не исключено, что таким займом вы можете испортить отношения с близким вам человеком.

Благоприятный день: 8 января

Неблагоприятный день: 11 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для Стрельца

Уделите больше внимания семейным делам и общению с близкими. Новая неделя обещает быть благоприятной в финансовом плане, не исключены дополнительные денежные поступления.

Вторая половина недели благоприятна для новых знакомств. Если вы хотите купить мобильный телефон, то лучше сделать это на выходных. Также в эти дни вас ждет много встреч, разговоров со знакомыми, родственниками, соседями. Сейчас удачное время для активного обмена мнениями, обучения.

Вам нужно как можно лучше сконцентрироваться на своих текущих делах на работе. Повышенная ответственность лишней не будет. На этой неделе вам нужно быть готовым к тому, чтобы принимать решения быстро и взвешенно. Поэтому не поддавайтесь панике, это поможет избежать критических ошибок.

Будьте осторожны с деньгами, если речь идет о финансовых операциях. Тщательно все проанализируйте, перед крупной покупкой или вложением денег.

Благоприятный день: 10 января

Неблагоприятный день: 13 января

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для Козерога

Козерогам на этой неделе особое внимание нужно обратить на вопросы, связанные с работой. Это благоприятное время для карьерных сдвигов. Будьте сосредоточены и не упускайте возможность пообщаться с коллегами или своим руководством.

Что касается личной жизни, возможны конфликты в семье или с любимым человеком на почве чрезмерной занятости. Не стоит сразу "вставать в позу" и скандалить. Лучше объясните близкому человеку ситуацию и попросите проявить терпение.

На этой неделе благоприятное время для того, чтобы избавиться от вредной привычки.

Благоприятный день: 9 января

Неблагоприятный день: 12 января

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для Водолея

В ближайшие дни вам необходимо быть очень внимательным к собственному окружению и фильтровать все, что вам говорят, ведь надвигается настоящее цунами сплетен. Если будете верить на слово всем – можете оказаться в центре неприятной ситуации, где вас будут использовать. Таким образом, вы можете испортить отношения с человеком, который вам очень дорог.

Эта неделя очень благоприятна для шопинга. На выходных нужно сделать крупные покупки, которые вы давно планировали. На работе контролируйте свои эмоции. Есть риск принять неправильное решение именно из-за чрезмерной эмоциональности. Даже если чувствуете злость или чрезмерную радость – попробуйте сначала успокоиться, а уже потом принимать любое решение.

Не забывайте про спорт! Неделя обещает быть особенно благоприятной для любой физической нагрузки. Если есть возможность – больше ходите пешком и обязательно делайте прогулку перед сном. Это не только улучшит ваше настроение, но и самочувствие.

Благоприятный день: 11 января

Неблагоприятный день: 7 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 7–13 января 2019 для Рыб

Эта неделя для Рыб окажется удивительно удачной во всех сферах жизни. Вас ожидает много общения с интересными людьми и приятные новости от ваших близких и родственников. На работе попробуйте проявить максимум настойчивости и решимости, таким образом Вы сможете завоевать доверие коллег и руководства.

В личной жизни также не будьте пассивными. Середина недели благоприятна для встреч с друзьями, особенно если вы уже давно не виделись. А также для романтических поступков – ужина при свечах или вылазку с шампанским в парк. Не забывайте напоминать вашему партнеру о ваших чувствах. Если у вас сложный период в отношениях – то во второй половине недели попробуйте завести серьезный разговор, он будет иметь весьма позитивные последствия для вас обоих.

Не забывайте о своем здоровье. Если у вас будет свободное время, обязательно устройте любую физическую нагрузку. Это может быть поход в тренажерный зал или же просто долгая прогулка. С алкоголем на выходных будьте очень осторожными, ведь это может вызвать негативные последствия.

Благоприятный день: 7 января

Неблагоприятный день: 10 января